 "Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко", - президент Беларуси о критике его борьбы с коронавирусом

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - подчеркнул Лукашенко.

В то же время белорусский президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

"Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - сказал глава белорусского государства.

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В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента серьезную болезнь.

"Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание: при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы - так действовали изначально.

"В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб и там не только должны врачи докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать, - обратил он внимание губернатора Могилевской области Леонида Зайца. - Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю. Но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех".