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 "Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко", - президент Беларуси о критике его борьбы с коронавирусом

Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - подчеркнул Лукашенко.

В то же время белорусский президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

"Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - сказал глава белорусского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина

В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента серьезную болезнь.

"Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание: при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы - так действовали изначально.

"В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб и там не только должны врачи докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать, - обратил он внимание губернатора Могилевской области Леонида Зайца. - Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю. Но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех".

Источник: https://censor.net.ua/n3190439
 
 
 Топ комментарии
 
"...С врачей надо и спрашивать..." - вот это самое ОНО. Не с Лукашенко надо спрашивать, почему новые тысячи заболевших появляются, а с ВРАЧЕЙ. Супер.
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Зачем он это говорит, кому этот бред надо.
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С БЕЛОРУСЬЮ надо срочно закрыть границу, бо Лукашенко хочет провести парад, детей гонит в школу - может быть всплеск эпидемии рядом с Украиной
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от лука недалекий))) скажи їм усім "укусі мєнья за какашку"... мо й відчепляться)))
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э, вяликии президент, чего за нефть матушку переплачиваешь, чего страну губишь?
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шо оно несёт?колю прапороносцем не забудь назначить на 9-ое мая...
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Зачем он это говорит, кому этот бред надо.
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............Хай вярзе.....Гаагскі трыбунал ўсё падсумуе.....
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наприклад ти нам глибоко пофіг підстилка путінська.
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Непонятно-за 20 число в Беларуси выявили 1485 случаев заболеваний( сравнивают с Испанией - 1538),а Лукашенко это не видит.Или не понимает?
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Этому пока не радостно..... "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2282 Даже главный праздник страны, день рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля пропустил. Такого еще не было. "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1061 Злые языки говорят, что операция на сердце...... серьезные осложнения..... Ну в общем поскакал на белой лошади.... "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2282
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Соседского Бацьку не любил и не люблю. Но понимаю что в силу его скудоумия в этот раз Беларусь выиграет у других стран по последствиям от короновируса. Просто короновирусобесие не смогло зацепиться на прямых извилинах колхозного замполита. И это окажется победой.
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....выиграет у других стран по количеству заражённых и умерших.... Сегодня мы занимаем лидирующее место в мире по количеству заражённых в расчете на 1 млн.населения-660 человек. В среднем в мире-332....
.....Чытайце беларускі "ЦэнзарНет"
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.....в школу ходил, арифметику учил? Попробуй самостоятельно посчитать:
"По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания".

"Национальным статистическим комитетом 20 февраля 2020 года, население Беларуси составило 9 413 446"

....и это то что не скрывается или невозможно скрыть.....
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Как вы лидируете если полно стран где больше заражённых на миллион. О смертях вообще молчу
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Лукашенко разоблачает секту коронапсихозников.
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"Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями"....
а уже завтра будем заниматься тоже всеми хворобами, но особое внимание будем уделять тем, шо связаны с какими другими путями....
ну от прав же!
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он ещё и мнительный, да никто у него бульбу радзимую отбирать не собирается.
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"...С врачей надо и спрашивать..." - вот это самое ОНО. Не с Лукашенко надо спрашивать, почему новые тысячи заболевших появляются, а с ВРАЧЕЙ. Супер.
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Сябри якщо хочете щоб МТЗ який на добу виробляє більше тракторів ніж Україна на рік, щоб новоспечені олігархи реформували "невидимою рукою ринка" ДП Атлант, СП Гефест який побутової техніки клепає в 953 рази більше за всю Україну прибирайте усатого. Й ставте ліберастів. Всю цю дрянь. Час прихватизовувати МАЗ, Белкомунмаш, Нафтан, Белшина, Белаз там у вас багато що цікавого.
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Слишком много чести, на Луку все смотрят как на коронаидиота)
Трамп обосрался, катит бочку ВОЗ.
Борис Джонсон обосрался, провели три дня в реанимации.
***** обосралось, сидит в бункере.
Остался только один дятел)
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Топчуть такі як ви хіба що на словах. А як кажуть " собаки гавайкуть, а караван йде далі"
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С БЕЛОРУСЬЮ надо срочно закрыть границу, бо Лукашенко хочет провести парад, детей гонит в школу - может быть всплеск эпидемии рядом с Украиной
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Не боись, дурилка картонная!
Даже на примере лесных пожаров из космоса видно, где есть специалисты и нормальный президент, а где осел безмозглый.
И в медицине аналогично.
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Кожний дебіл сам себе піарить. Хто б мене недоумка згадав якби не я.
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Да, только 2 страны не поддались психозу. И в обеих относительно все в порядке.
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Ну, если раз в три дня обнародовать данные,то можно и не упомнить что было ранее.Вроде бы не страшно.
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Всегда один день с одинаковьім результатом?
Це перемога)
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конечно успех, уже на сегодня 10 раз больше погибших чем в соседней Норге, и как же идиотам это не назвать успехом, при том что ещё не вечер, продолжение последует
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Лучше бы он об удоях зяби что-нибудь рассказал
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Смотри смертность по Европе сморите Швецию , Швейцарию , Португалию , Бельгию аналоги .
Смертность в странах поясняется системой здравоохранения , платишь за лечение в перед а потом это компенсируемся сраховкой . Но потом ! Эмигранты и другие денег в перед не имеют . В США 30% народа без страховок вообще . По этому Лука с своей мобилизационной медициной в на коне .
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У клапатлівага Бацька для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Усе нягоднікі толькі і робяць, што глядзяць, за што б ўкусіць Лукашэнка. А я вам так адкажу - нічога ў вас не выгарыць - тое месца, за якое можна было б ўкусіць, у мяне даўно рассмакталася, а хутка яшчэ і зарубцуецца так, што і рубца не застанецца. Так што няма ў вас метадаў супраць Бацькі Лукі».
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А трактористу так приятно, приятно, он ходит и кланяется, кланяется....
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