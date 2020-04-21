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 Политика Украины, Общество
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 Ройтбурд просит МОЗ не открывать музеи до конца карантина: "Может стать еще большим ударом"

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд призывает Минздрав пересмотреть решение о возможном открытии музеев в рамках ослабления карантинных мер.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что большинство смотрителей музеев – пожилые люди, и открытие музеев может поставить под удар их здоровье. Также, по словам Ройтбурда, многие из них живут далеко от места работы: в условия ограничений общественного транспорта могут возрасти их расходы на дорогу.

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя", - написал он.

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Ранее сообщалось, что Минздрав в качестве ослабления карантинных мер будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки.

Ройтбурд просит МОЗ не открывать музеи до конца карантина: Может стать еще большим ударом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190438
 
   
 Топ комментарии
 
Та це не головне.
Мер Одеси, запроданець труханов, планує на 9 травня акцію "беєсмєртний полк"
От кого потрібно відлупцювати ебонітовими палицями.
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Спочатку транспорт запустить.
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Ой помню Украинцев хлебом не корми - дай в музее потолкаться...
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Та це не головне.
Мер Одеси, запроданець труханов, планує на 9 травня акцію "беєсмєртний полк"
От кого потрібно відлупцювати *********** палицями.
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Трєніє ******* об ******* електрічєства нє проізвєдьот.
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Согласен. Открытие музеев -это будет спланированная диверсия против порохоботов.
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Чем тот же музей отличается от гипермаркетов Эпицентр, которые прекрасно отработали в карантин?
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Щас все прямо с утра ломануться по музеям.
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