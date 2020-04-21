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 Политика Украины
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 Львовский форум по безопасности проведет совместный вебинар с "Германским фондом Маршалла": "Агрессия России против Украины продолжается: Удастся ли удержать санкции?"

Цель вебинара - в очередной раз назвать российскую войну в Украине ее настоящим именем и обеспечить украинскому и международному сообществу необходимую вакцину от российской дезинформации и манипуляций.

Об этом сообщает Львовский форум по безопасности на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Вебинар начнется завтра в 17:00 и будет проходить на английском языке.

Спикеры:

• Оксана Сыроид, сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Самопомич";
• Бен Ходжес, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сопредседатель Львовского Форума Безопасности;
• Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде;
• Радослава Стефанова, начальник отдела отношений с Россией и Украиной Управления политических вопросов и политики безопасности НАТО;
• Одрон Перкаускиене, руководитель отдела России Европейской службы внешних действий.

Модератор дискуссии - Бруно Лете, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США, Брюссель.

"Россия должна быть привлечена к ответственности и наказана за все преступления, которые она совершила. Иначе существующий хрупкий международный порядок безопасности упадет нам на голову, и мы столкнемся с еще большими угрозами и вызовами. Этот отчет имеет целью в очередной раз назвать российскую войну в Украине ее настоящим именем и обеспечить украинскому и международному сообществу необходимую вакцину от российской дезинформации и манипуляций. Неопровержимые доказательства российской вооруженной агрессии против Украины, представленные в этом отчете, должны восстановить справедливость и способствовать разработке действенной международной политики для сдерживания России", - отметила Оксана Сыроид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3190435
 
 
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Форум - это хорошо , правильно . Не уверен , что в ЕС ещё кто-то этим "обеспокоен" . Львовский форум по безопасности проведет совместный вебинар с "Германским фондом Маршалла": "Агрессия России против Украины продолжается: Удастся ли удержать санкции?" - Цензор.НЕТ 9250
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то що ? краще взагалі це питання замовчувати, як робить наше ЗЕ ?
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Я так не сказал . Позиция ЕС , это в первую очередь, позиция президента Украины .
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та вже потрібно визнати, що Зе ватнік, противник української незалежності, і почати діяти від імені громадянського суспільства.
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пора на вебинариум шышнадцатиэтажный землю и кошты в бюджете заложить...
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Щоб вас чули треба змінити країну і стати сильними економічно і політично. А для цього потрібні зміни вже на рівні ДНК.
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