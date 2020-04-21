 На Николаевщине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Умерла жительница с. Вороновка Вознесенского района в возрасте 81 года, которая заболела 01.04.2020 и 09.04.2020 была госпитализирована в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторным методом ПЦР, результат от 11.04.2020 №244. Дата смерти - 21.04.2020", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 125 случаев заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161. Из них за минувшие сутки получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях, количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

На Николаевскую область приходится 83 случая заболевания, из них 42 за минувшие сутки. При этом область стала последней в Украине, где были диагностированы первые случаи заболевания COVID-19. Ранее случаи смерти и выздоровления в области не фиксировались.