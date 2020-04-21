 Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Комитет начался в 10 утра, присутствует министр юстиции. Рассмотрение идет по абзацам, которых чуть больше 70. Сейчас рассмотрели 4 абзаца, это примерно 1000 правок. Всего 235 учтенных поправок, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины", - отметил депутат.

Как сообщалось, утром 21 апреля комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках.

7 апреля народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

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