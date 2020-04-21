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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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Все про:Зеленский (5205) карантин (3474) Офис Президента (337) Шмыгаль Денис (249) COVID-19 (4244) коронавирус (2889)

 "Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

Правительство Украины планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Также рассматриваются возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию COVID-19.

"Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны Коваленко и ликвидировал возглавляемый Апаршиным директорат по оборонной политике, - источник

Источник: https://censor.net.ua/n3190425
 
 
 Топ комментарии
 
Вже рік, як оце убожєство керує країною...
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Это нельзя назвать "руководит". Что угодно, но не руководит.
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Це той класний український Ромчик з серіалу "Леся + Рома", яким ми навіть пишалися. Українська мова лилася з його вуст, наче річечка. Це був перший серіал українською, який дивилися мільйони. Парадокс у тому, що для рускагаварящіх ставало модним потеревенити українською, як Рома А сам він, виявляється, просто грав роль українця. Але зараз дуже ображений, що голобородько виявився несправжнім. Абманул єво жєстока
"Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5798
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Поки Лєнка плаче в Швеції,

шведська принцеса волонтерить в лікарні,
а Марина Порошенко пече паски для наших поранених воїнів
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та не..... ну это вы погорячились! у Ленки ни штанов таких нету, ни халата, ни даже маски!
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Есть там все. Вовочка любит в ролевые, интимные игры поиграть.
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и завтра, назло Зеленскому, он пойдет и проголосует снова за Зеленского......
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Кааайф)) Визги зебилов)) Что может быть лучше)))?
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І пригадуються "ЗЕлено-золотисті розсипи"...
-"Я президент. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь"... - Не якийсь, а ПОВНИЙ...
-Але... "А какая разніца"? якщо "Кожен з нас президент."
-Бо назвавши процес - "І це - наша спільна мрія"-зменшив потенціал держави до "Держави в смартфоні"...
-"Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали", "Я зроблю все, щоб ви відчували повагу". "Зробив усе разом ".з Пуйлом, коломойськими-ахмєтовими..... більш не треба! Бо українці не плачуть, а вже стогнуть...
-"Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія"... але нині "усміхаються" лише іноземці і лише - над залишками твого розуму... та над
довготерпінням українців...
--"И сегодня мы должны возвращать их сознание… Тому, на знущання над суспільством у виборців "повертається свідомість" і вони відповідають ЗЕ : «Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати".
-ЗЕ, ми виконаємо твою настанови, тому й кажемо:
-Прохав - "Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень…" ? Відповідаємо - Обіцяємо, що ніколи не буде...
-І додаємо: - "Вийди звідси! Розбійник ти!" Зроби, нарешті хоч одне з того, що обіцяв - "Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки (в Україні) настав мир"... - ПРИЙНЯТО!
Примітка: все , що тексті взяте в лапки " " - дослівні фрази ЗЕ...
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Цікава ця влада....
-Люди повинні мати чітке бачення... А не влада?
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
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собірайтєсь хлопці в кучу-я відосік за@уючу!
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Не хочет позориться онлайн со своими корявыми недомыслишками.
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Вже рік, як оце убожєство керує країною...
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Это нельзя назвать "руководит". Что угодно, но не руководит.
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И опять ему кто-то что-то должен )))

"Люди должны......

Хоть бы раз сказал "Я должен ..."
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судя по результатам, выражаемым в измеряемых показателях, а не в лозунгах,

до этого клоуна руководили довольно вменяемые люди.
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Таки да. Большинство людей не смогли постичь божественную сущность Пети. Только избранным, именуемым "петиками", это удалось. Теперь элита, не щадя себя, несёт это знание в массы.
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боится шоб из монитора хтось нэ плюнув...
противогаз надёжнее...
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люди уже чотко видят следующие ориентиры - гробкы, шашлыки на майскі, тройця, спас,.....
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Люди должны иметь четкое видение когда власть начнет работать и думать о стране, а не тупые видосики кидать.
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"""Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики."""

Ага...парки,музеи и библиотеки)))))) Это пздц))))
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Теперь основное поле битвы и побед сместилось в сторону подолання последствий карантина. Мы ещьо очень много раз услышым о героических попытках его отменить и об огромных жертвах зассаных сивох за это отдавших самое ценное...
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а шо это убожество о законе об импичменте говорило?
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Много что говорило, а получилось вот это...........

Чтобы объявить импичмент президента, этот вопрос сначала должен быть инициирован парламентским большинством и поддержан минимум 226 голосами нардепов.
Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Впоследствии выводы и предложения ВСК рассматриваются на заседании парламента.
Решение об обвинении президента Украины ВР принимает при наличии оснований и не менее чем 300 голосов.
После этого дело проверяет Конституционный Суд. Он предоставит Раде заключение о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.
В свою очередь, Верховный Суд передает парламенту вывод о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.
Далее решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента своими голосами должны поддержать как минимум 338 народных депутатов - три четверти от конституционного состава.
Сейчас у нас 423 депутата, вместо 450.
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И при всем этом в так называемом законе об импичменте отсутствуют четкие временные рамки,то есть все действо можно проводить годами. И,самое главное,нет закона о специальных следственных комиссиях.Так что этот закон об импичменте - дешёвая лапша на уши избирателям от 95 квартала.
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А Вы действительно думали, что примут работающую процедуру?
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И что они собираются открыть 12 мая? Неясно.
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метро. но поезда пустят ближе к осени 2024-го.
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люди повивинні чітко бачити, коли скінчиться цей йоханий клованський звездець
Віва, давай вже у відставку!
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а я хочу иметь четкое видение, когда узеленский сдохнет?
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в этом году уже згинет....
предыдущие 6 лет Пасха была облачной и дождливой, - в этот раз после обеда появилось яркое солнце...
Думаю после июня ему кирдык...
Верю в эту примету... "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3372
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Лишь бы в ростов не сбежала эта сапля
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Зачем ему в Ростов?У главзебила вилла в Италии,дом в Крыму,недвижимость в Панаме,а может и в землю обетованную рвануть.
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засцыт, там легко найти и украинцев много
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Смешной . Никто не знает . В АТБ гулять можно , а в парке нельзя . Когда будет наоборот , тогда и закончится .
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Парикмахерские , адвокаты и нотариат - должны работать ( с соблюдением мер безопасности ) , так же , как и остальная сфера бытовых услуг . ( Исключение , -- общепит ) . Я сам на прошлой неделе подстригся подпольно у знакомой моей жены . Уже не мог ходить заросшим , как обезьяна )) .
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С ужасом думаю , а если зуб начнет болеть ? Это мелочь , что может случиться .
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Большинство стоматологов работают в ургентном режиме, то есть предоставляют только неотложную помощь. Будет болеть зуб - примут, но камни не почистят и новый протез не поставят.
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Вариант а) искать зубного врача, принимающего срочных пациентов с зубной болью
Вариант б) приехать и выбить "бубочке" зуб стамеской. Второй вариант тоже рабочий, вполне, спросите у Богдана "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3518
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"Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках."

Люди озабочены не возможностью гулять в парках, а возможностью работать.
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Як скінчиться хліб - їдіть тістечка .Для шмарклі ці відосики - як для мародера стрічки різати . Обидва прокляті і роди вже зганьблені і будуть знищені . Амінь .
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Другими словами, если бы не карантин, то пик давно бы был пройден?
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Покажите этому идиоту график нарастания заболевших и передайте ему, что когда мы достигнем 1:1000, вероятность что на ручке двери супермаркета будет Корона вирус будет равна 98-99%.
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в маркетах на входе санитайзеры и полиэтиленовые перчатки. пользуйтесь на здоровье.
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не ну с маской клован выглядит как почти нормальный человек, вот ещё бы очки, чтоб его не узнать, то волосам людина как людина.
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И кляп в рот, чтоб не слышать этого гнусавого.
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Вова, год прошел как день вчерашний. Ответы на те же вопросы со стадиона будут или нет?
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"Люди должны иметь четкое видение" . пока что ЛЮДИ - минус 73%, четко видят клоуна на проволоке...
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Одно не понятно - Гереге можно работать и бабло в Эпицентрах снимать, а парикмахеру Пупко нет, принимая при этом по одному клиенту в час . Нотариусу нельзя работать, так же принимая одного клиента на расстоянии. Выборочный какой то карантин........
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При тебе, потерпевший малоросс, вся страна на карантине УЖЕ ГОД!!!
Дебил, бл.ять, уйди с дороги!!!
Сто корон тебе в твою подх.уйловскую пустую башку!!!!
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Зюзя как президент ты просто говно. Возвращайся к себе, не похабь 4 оставшиеся года.
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"Как управлять через смартфон" - пушут российские СМИ.
Лохи какие, поучились бы у виртуального "бубочки"
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Ну кто там следующий президент, может Гордон или ещё какой нибудь блохер.
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второй месяц ждем план поддержки от Шмыгаля, самый лучший план
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В Україні посилять перевірку всіх клієнтів банків і фінансових установ. Вже 28 квітня набуде чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Частину операцій можуть заблокувати, а від клієнтів вимагатимуть додаткові документи.

Було б добре, щоб Верховна Рада України ( або Уряд) ініціювали відкладення діїї таких жорстких мір з 28.04.2020 р., адже дрібний та середній бізнес у звязку з падемією коронавірусу та карантинними заходами і так зазнав непоправних втрат. Якщо зараз ще будуть його "кошмарити" представники банківських установ під виглядом різного роду фінансового моніторингу, то цей прошарок українського підприємництва змушений буде піти в тінь або зникне взагалі.
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"Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных."
а кто же завёз и распустил по домам пол-миллиона заробитчан под честное слово? снова Порох?
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Вменяемым людям уже по# на твой карантин. Задача" минимум" тобой уже выполнена. Пятилетка в один год превзошла все " ожидания". "-30" по временной шкале.
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