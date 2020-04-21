 "Люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию COVID-19.
"Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.
Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.
шведська принцеса волонтерить в лікарні,
а Марина Порошенко пече паски для наших поранених воїнів
Частной больнице Софиахеммет с конца XIX века оказывает поддержку королевская семья. В начале 2016 года принцесса София была объявлена почетным президентом больницы.
А как другие королевские чада?
-"Я президент. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь"... - Не якийсь, а ПОВНИЙ...
-Але... "А какая разніца"? якщо "Кожен з нас президент."
-Бо назвавши процес - "І це - наша спільна мрія"-зменшив потенціал держави до "Держави в смартфоні"...
-"Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали", "Я зроблю все, щоб ви відчували повагу". "Зробив усе разом ".з Пуйлом, коломойськими-ахмєтовими..... більш не треба! Бо українці не плачуть, а вже стогнуть...
-"Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія"... але нині "усміхаються" лише іноземці і лише - над залишками твого розуму... та над
довготерпінням українців...
--"И сегодня мы должны возвращать их сознание… Тому, на знущання над суспільством у виборців "повертається свідомість" і вони відповідають ЗЕ : «Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати".
-ЗЕ, ми виконаємо твою настанови, тому й кажемо:
-Прохав - "Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень…" ? Відповідаємо - Обіцяємо, що ніколи не буде...
-І додаємо: - "Вийди звідси! Розбійник ти!" Зроби, нарешті хоч одне з того, що обіцяв - "Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки (в Україні) настав мир"... - ПРИЙНЯТО!
Примітка: все , що тексті взяте в лапки " " - дослівні фрази ЗЕ...
-Люди повинні мати чітке бачення... А не влада?
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
"Люди должны......
Хоть бы раз сказал "Я должен ..."
до этого клоуна руководили довольно вменяемые люди.
противогаз надёжнее...
Ага...парки,музеи и библиотеки)))))) Это пздц))))
Чтобы объявить импичмент президента, этот вопрос сначала должен быть инициирован парламентским большинством и поддержан минимум 226 голосами нардепов.
Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Впоследствии выводы и предложения ВСК рассматриваются на заседании парламента.
Решение об обвинении президента Украины ВР принимает при наличии оснований и не менее чем 300 голосов.
После этого дело проверяет Конституционный Суд. Он предоставит Раде заключение о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.
В свою очередь, Верховный Суд передает парламенту вывод о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.
Далее решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента своими голосами должны поддержать как минимум 338 народных депутатов - три четверти от конституционного состава.
Сейчас у нас 423 депутата, вместо 450.
Віва, давай вже у відставку!
предыдущие 6 лет Пасха была облачной и дождливой, - в этот раз после обеда появилось яркое солнце...
Думаю после июня ему кирдык...
Верю в эту примету...
Вариант б) приехать и выбить "бубочке" зуб стамеской. Второй вариант тоже рабочий, вполне, спросите у Богдана
Люди озабочены не возможностью гулять в парках, а возможностью работать.
Дебил, бл.ять, уйди с дороги!!!
Сто корон тебе в твою подх.уйловскую пустую башку!!!!
Лохи какие, поучились бы у виртуального "бубочки"
Було б добре, щоб Верховна Рада України ( або Уряд) ініціювали відкладення діїї таких жорстких мір з 28.04.2020 р., адже дрібний та середній бізнес у звязку з падемією коронавірусу та карантинними заходами і так зазнав непоправних втрат. Якщо зараз ще будуть його "кошмарити" представники банківських установ під виглядом різного роду фінансового моніторингу, то цей прошарок українського підприємництва змушений буде піти в тінь або зникне взагалі.
а кто же завёз и распустил по домам пол-миллиона заробитчан под честное слово? снова Порох?