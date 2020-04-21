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 Политика Украины
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 Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского

Бывший глава комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что за год президентства Владимира Зеленского успехов было насчитано три: мирный процесс, освобождение пленных и отмена депутатской неприкосновенности.

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все пишут о годовщине победы Зеленского на выборах. Помянем стоя и чокаясь:

• адекватную и своевременную реакцию власти на все внутренние, внешние, природные и рукотворные вызовы;
• растущую экономику (4.6% роста ВВП во 2 квартале 2019)
• переполнение бюджета. По доходам в мае 2019 общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 млрд.грн. (+ 12% к плановым показателям).
• 29,5 млрд гривен, что когда-то были на едином казначейском счете;
• своевременные и в полном объеме социальные выплаты (субсидии и переcчитанные пенсии), а также выплаты по внешним долгам;
• субъектность Украины во внешней политике и уважение среди международных партнеров", - говорится в сообщении.

"Но подняв рюмку "за упокой", хотелось бы сказать тост и "за здравие". Начал лихорадочно искать причины. Подсказала какая-то FM-станция, которая в новостях разгоняла проплаченое сообщение одного политолога об успехах новой власти за год. И этих успехов было насчитано аж три: мирный процесс, освобождение пленных и отмена депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Черненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

По его словам, о "мирном процессе" лучше всего свидетельствуют ежедневные сообщения с фронта про обстрелы и жертвы.

"Такой себе, скажу я вам, успех. Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо", - отметил Черненко.

"Обмен пленными - ок. Но при Порошенко меняли гораздо больше, не отпуская при этом "беркутовцев", которые расстреливали Майдан, и свидетелей по делу MH17. О неприкосновенности депутатов здесь отдельная история. Ее отменили, а отдали в руки Генпрокурора, который теперь решает, кто прикосновенный, а кто - нет. Зато оппозиционные депутаты начали ходить на допросы, как "дети в школу". Достигли", - подчеркнул он.

"Если даже собственные пиарщики смогли за год найти целые три "успешные истории" (которые на самом деле таковыми не являются), то дела вообще плохи", - подытожил Черненко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190422
 
 
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наш клован - самий клованістий у світі!
найвеличніший офшорник і оманщик!
віват!
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Санько - звіруга!!! їб*ш зельоних доки не... виблюють Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 4377
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Вместо глупостей , лучше напиши о достижениях зебильской власти. Гордиться будем вместе .
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Санько - звіруга!!! їб*ш зельоних доки не... виблюють
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Соивый -куратор Шайтана.
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Вместо глупостей , лучше напиши о достижениях зебильской власти. Гордиться будем вместе .
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Карманная мартышка порошенко заговорило. Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 9848
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Карманный засранный памперс ***** говорит!!! Пердит громко и противно!
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этот карлик кривой и от путлера?
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Вы мажьте, мажьте! Ещьо не забудьте в карман положить.
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"новое платье короля" в редакции+ "а сивуха то обосцаный!" ))
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А еще раньше, ну при Пете, небо было голубее, трава зеленее, и эХсперд больше нравился женщинам.
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Н упри Порохе была или не была зеленее не знаю. А вот при Зеленском точно вкуснее! С голодухи оно всё вкуснее!
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Странные у тебя вкусовые предпочтения.
Так ты травой все время питаешься?
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Это не мирный процес, а какая то односторонняя #уйня.
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наш клован - самий клованістий у світі!
найвеличніший офшорник і оманщик!
віват!
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Барига і шмаркля- обидва зрадники і вороги України.
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Так Барига крав в бюджет, як виявилось за рік...
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Чому ви не маєте мужності сказати прямо: З вибором Зеленського ми обісрались? Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 2770
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бо воно не людської крові, себто свинопес смердючий...
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З Порошенком зебіли теж обісралися.Скільки рік назад було срачу:баригу на нари,відібрати награбоване.Посадили,відібрали?
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ще один касап- провокатор Владимир Сухов вигулькнув... Ти, лаптєногий, вже вихилив за свій празнік?
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Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо", - отметил Черненко.

Будемо. БУДЕМО називати.
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"Если даже собственные пиарщики смогли за год найти целых три "успешных истории" (которые на самом деле таковыми не являются), то дела вообще плохи". И этих успехов было начислено аж три: мирный процесс, освобождение пленных и отмена депутатской неприкосновенности"

о "мирном процессе" лучше всего свидетельствуют ежедневные сообщения с фронта про обстрелы и жертвы.
"Такой себе, скажу я вам, успех. Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо".

"Обмен пленными - ок. Но при Порошенко меняли гораздо больше, не отпуская при этом "беркутовцев", которые расстреливали Майдан и свидетелей по делу MH17.

О неприкосновенности депутатов здесь отдельная история. Ее отменили, а отдали в руки Генпрокурора, который теперь решает, кто прикосновенный, а кто - нет. Зато оппозиционные депутаты начали ходить на допросы, как "дети в школу".

Источник: https://censor.net.ua/n3190422
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У всьому винен короновірус, нафта, пожежі і також було обмаль часу... О! І також попередня влада!
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Вместо "наказание убийств на Майдане" - реванш.
Вместо "войны" - увеличение потерь и упадок армии.
Вместо "освобождения патриотов" - преследование военных.
Вместо "отрубленных рук" - коллапс экономики и угроза дефолта.
Вместо "прекращение кумовства" - Коломойский с партнерами по бизнес-квартала.
Вместо "эпохи бедности" - выживание.
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А как на стадионе выкаблучивался этот клоун!!
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Президент України Володимир Зеленський відповідає за все, що відбувається в країні, тому всі питання, які сьогодні є в українців, вони мають спрямовувати Зеленському і собі.
Про це сказав народний депутат Олексій Гончаренко під час ефіру телеканалу "Прямий".
"Зеленському за рік роботи вдалося продемонструвати людям, що треба бути відповідальними. Що безвідповідальний вибір несе дуже тяжкі наслідки. Обрати людину, яка нічого не розуміє і не знається на державному управлінні - це був великий ризик. І тепер ми це бачимо і відчуваємо", - зауважив парламентар.
Також народний депутат підкреслив, що економіка України почала падати ще до епідемії коронавірусу.
"Насправді, в країні - біда. Економіка падає, але падати вона почала до коронавірусу. Ще в січні впав ВПП. Це наслідок того, що люди обрали президентом - актора, коміка, людину, яка взагалі не розуміється в економіці, не має своєї команди. І тут важливо наголосити і усвідомити, що саме президент відповідає повністю за все, що сьогодні відбувається в країні. Уряд - це повністю його призначення. Народні депутати в парламенті, яких він привів, і які продають собак і викликають повій - це також його відповідальність", - наголосив Гончаренко.
https://prm.ua/sogodni-za-situatsiyu-v-*******-zelenskiy-nese-povnu-vidpovidalnist-goncharenko/
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