 Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского

Об этом он рассказал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня все пишут о годовщине победы Зеленского на выборах. Помянем стоя и чокаясь:



• адекватную и своевременную реакцию власти на все внутренние, внешние, природные и рукотворные вызовы;

• растущую экономику (4.6% роста ВВП во 2 квартале 2019)

• переполнение бюджета. По доходам в мае 2019 общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 млрд.грн. (+ 12% к плановым показателям).

• 29,5 млрд гривен, что когда-то были на едином казначейском счете;

• своевременные и в полном объеме социальные выплаты (субсидии и переcчитанные пенсии), а также выплаты по внешним долгам;

• субъектность Украины во внешней политике и уважение среди международных партнеров", - говорится в сообщении.

"Но подняв рюмку "за упокой", хотелось бы сказать тост и "за здравие". Начал лихорадочно искать причины. Подсказала какая-то FM-станция, которая в новостях разгоняла проплаченое сообщение одного политолога об успехах новой власти за год. И этих успехов было насчитано аж три: мирный процесс, освобождение пленных и отмена депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Черненко.

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По его словам, о "мирном процессе" лучше всего свидетельствуют ежедневные сообщения с фронта про обстрелы и жертвы.

"Такой себе, скажу я вам, успех. Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо", - отметил Черненко.

"Обмен пленными - ок. Но при Порошенко меняли гораздо больше, не отпуская при этом "беркутовцев", которые расстреливали Майдан, и свидетелей по делу MH17. О неприкосновенности депутатов здесь отдельная история. Ее отменили, а отдали в руки Генпрокурора, который теперь решает, кто прикосновенный, а кто - нет. Зато оппозиционные депутаты начали ходить на допросы, как "дети в школу". Достигли", - подчеркнул он.

"Если даже собственные пиарщики смогли за год найти целые три "успешные истории" (которые на самом деле таковыми не являются), то дела вообще плохи", - подытожил Черненко.

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