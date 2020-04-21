EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  6240  52
Все про:Лещенко (597) Слуга народа (817) Дубинский (107) Бужанский (28)

 Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном"

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и вся "группа Коломойского" отныне исключены из коммуникации фракции "Слуга народа". Дубинский в ответ назвал его "тупым болваном".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью из старого фракционного чата стали массово выходить депутаты и параллельно был создан новый чат, куда не включили Дубинского, Бужанского, Куницкого, Василевскую, а также депутатов из орбиты влияния Коломойского, которые вносили спам-поправки в закон о банках. Отныне Дубинский с Бужанским признаны токсичными даже своими же коллегами", - написал Лещенко в Telegram.

Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата Слуги народа. Его назвали тупым болваном 01

Читайте также: "Это самое дно фракции СН", - "слуга народа" Богуцкая о Дубинском, Бужанском и ряде коллег по фракции

Дубинский в свою очередь опроверг заявление Лещенко: он опубликовал скрин переписки в чате "СН", куда якобы отправил тестовое сообщение, чтобы доказать свое присутствие там. В сообщении он назвал Лещенко "тупым болваном".

Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата Слуги народа. Его назвали тупым болваном 02

Читайте также: "Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

Источник: https://censor.net.ua/n3190421
 
   
 Топ комментарии
 
«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнениеАпрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 6Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 8371Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.

 показать весь комментарий
 
Бородатая девочка с зарплатой под 600 тысяч...Ну "самый прафдифый" журнашлюха!
 показать весь комментарий
 
заслужило от хозяев...трудоустроили полезного ублюдка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнениеАпрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 6Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 8371Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.

 показать весь комментарий
 
 
Бородатая девочка с зарплатой под 600 тысяч...Ну "самый прафдифый" журнашлюха!
 показать весь комментарий
 
 
заслужило от хозяев...трудоустроили полезного ублюдка.
 показать весь комментарий
 
 
Та тут дві бородатих дєффачкі разборку влаштували)))
 показать весь комментарий
 
 
дефачка одна коррупционная рулит в зализныце.
 показать весь комментарий
 
 
там о коломойше полько 5%...остальное в ручное управление внешнее сдать Нацбанк.
 показать весь комментарий
 
 
Девочка уже давно стала женщиной...хоть и бородатой
 показать весь комментарий
 
Генрих,а ты на кого работаешь? На Беню!!??!!
 показать весь комментарий
 
Що ж ви робите! Таке звірство переходить усі межі! Тільки нелюди можуть таке вчинити! Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 9908
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ух ты! Петики подготовили достойную замену из ЗаЖОПа?
 показать весь комментарий
 
А группа Путина-Януковича почему ещё там?
 показать весь комментарий
 
С каждым днем всё дурнее новости.
 показать весь комментарий
 
 
почему?
это больше похоже на веселье)

но если смотреть в разрезе, что "они там дуркуют не по-детски". то можно с вами согласиться)
 показать весь комментарий
 
Новости всё дурнее, потому что стоит задача - любыми способами отвлечь внимание народа от происходящего. И они с успехом справляются. А народ как обычно, ведется на стеклянные бусы.
 показать весь комментарий
 
 


Назовите кого в первую очередь нужно убрать с окружения президента???




 показать весь комментарий
 
Только Турчинов мог отдать власть, когда она была у него в руках. Разумков даже не понимает, зачем это делать, потому как оно полный ноль в политике. В случае отхода Зерро, еще надо будет постараться выдернуть власть из его "Очумелых ручек"
 показать весь комментарий
 
Это просто победа! Но от этого меньше кретинов в Раде не станет и вислюк оманский не поумнеет
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю як хто, а в цьому батлі я за слуг коломойського. Дуже вже огидне мерзенне шепеляве чмо - з жінкою масковською діджейкою.
 показать весь комментарий
 
 
Тупой болван так тупой болван. Спорить не буду. Причем оба. Ах да, Бужанского забыл. Трое...
 показать весь комментарий
 
 
из чата партийного выгнали?ждите компенсацию из бюджета..
 показать весь комментарий
 
Какие избератели, такие и дупутаты. Ничего нового
 показать весь комментарий
 
С понятием мошенничество знакомы. Ну да, виновата доверчивая жертва.
 показать весь комментарий
 
 
Жертва? Не не не, жертвы это те кто за это не голосовали, но должны жить с такими депутаатми сейчас. А вот те кто голосовали, это не жертвы, это соучастники
 показать весь комментарий
 
 
Однако, автор заметки так и не разъяснил: тупой болван Лещенко или не очень?
 показать весь комментарий
 
 
Дубинского даже если на его канале смотреть, через раз выпускает передачу с такого бодуняки... алкаш обыкновенный..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украина все четче разделается на два лагеря.

Один лагерь - те кто с вором и мародером хотят окончательно загнать Украину в долговое рабство и не хотят поднимать собственное производство живя в долг.
Вторые - те, кто назвали ***** ****** публично, для кого вор и мародер остался таким же вором и мародером и кто НЕ ХОЧЕТ чтобы Украина жила только за счет кредитов. Дальше посмотрим.
 показать весь комментарий
 
 
кацап, это вы дрочите на "собственное производство", развалив при том и его, весь мир уже давно работает по другому
 показать весь комментарий
 
Ты какой факультет Трускавца оканчивал?
 показать весь комментарий
 
Ви там усі СУКИ продажні,ви тупі ідіоти і ті хто вас вибрав такіж.!
 показать весь комментарий
 
Зебильная возня трускавецких "студентов". Детский сад. Того кикнули из чата, тот присоединился... Не депутаты, а сборище подростков
 показать весь комментарий
 
 
Ї-ла жаба гадюку, або ще один день з життя свині народу.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно, -тупых болванов выгнали из среды супер тупых болванов.
 показать весь комментарий
 
 
Татьяна Лайф цього не переживе. Дубінський - це її кумир, вона навіть на «дубінізми» підписана.
 показать весь комментарий
 
Блазень взял в свою команду таких отьявленных украинофобов, каких даже нет в банде мертвечука.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх