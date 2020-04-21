 Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью из старого фракционного чата стали массово выходить депутаты и параллельно был создан новый чат, куда не включили Дубинского, Бужанского, Куницкого, Василевскую, а также депутатов из орбиты влияния Коломойского, которые вносили спам-поправки в закон о банках. Отныне Дубинский с Бужанским признаны токсичными даже своими же коллегами", - написал Лещенко в Telegram.
Дубинский в свою очередь опроверг заявление Лещенко: он опубликовал скрин переписки в чате "СН", куда якобы отправил тестовое сообщение, чтобы доказать свое присутствие там. В сообщении он назвал Лещенко "тупым болваном".
Ну причем тут Зеленский(с)
это больше похоже на веселье)
но если смотреть в разрезе, что "они там дуркуют не по-детски". то можно с вами согласиться)
Назовите кого в первую очередь нужно убрать с окружения президента???
начнётся анархия
Один лагерь - те кто с вором и мародером хотят окончательно загнать Украину в долговое рабство и не хотят поднимать собственное производство живя в долг.
Вторые - те, кто назвали ***** ****** публично, для кого вор и мародер остался таким же вором и мародером и кто НЕ ХОЧЕТ чтобы Украина жила только за счет кредитов. Дальше посмотрим.