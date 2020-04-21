EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1964  20
Материалы по теме:
Все про:карантин (3474) МИД (5444) COVID-19 (4244) коронавирус (2889)

 МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая

Министерство иностранных дел Украины планирует осуществить возвращение украинцев из других стран до 12 мая. В немедленном возвращении нуждаются около 9 тысяч граждан.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила заместитель начальника управления консульской защиты МИД Украины Елена Яловая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, рейсов по возврату украинцев планируют осуществить несколько.

"Мы не исключаем, что до 12 мая состоятся рейсы, которые будут возвращать наших граждан. Однако, это также в компетенции других органов, не только в Украине, но и за границей", - сообщила Яловая.

В МИД подчеркивают, что в немедленном возвращении в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан. Поэтому сейчас совместно с Минифраструктуры и авиаперевозчиками рассматривают несколько возможных маршрутов для возвращения украинцев.

"Мы заинтересованы, чтобы вернуть наших граждан как можно быстрее, но наиболее безопасным для них способом. Я думаю, что это будет происходить постоянно, учитывая то, какое количество граждан в этом нуждается", - рассказала она.

По ее словам, это будет не один рейс, ведь наши граждане находятся в разных уголках мира.

"Поэтому рассматриваются разные маршруты. Прорабатывается логистика, как их доставить, скажем, к возможному пункту пересечения границы. Рассматриваются все виды транспортировки. И логистика разрабатывает постоянно новые маршруты и новые возможности... Приоритетными сейчас являются граждане, которые находятся в Индии, это Гоа. Также это Индонезия, украинцы, которые находятся в Казахстане, Иране...", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 152 украинца болеют COVID-19 в других странах, 50 вылечились, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3190417
 
 
 Топ комментарии
 
Это типа запланированный всплеск эпидемии? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5149
 показать весь комментарий
 
Спочатку повернуть громадян за наш рахунок, а потім вони повернуться за кордон!
 показать весь комментарий
 
100% пересидят в своих кишлаках и дернут снова как только границы откроют... бредовая идея их вывозить....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это типа запланированный всплеск эпидемии? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5149
 показать весь комментарий
 
 
А марув уже вернули или нет? Бо как же парад на день независимости без нее? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 8888
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку повернуть громадян за наш рахунок, а потім вони повернуться за кордон!
 показать весь комментарий
 
 
100% пересидят в своих кишлаках и дернут снова как только границы откроют... бредовая идея их вывозить....
 показать весь комментарий
 
 
3 года как минимум будут сидеть по кишлаках..сказа Портников..а он редко ошибается!
 показать весь комментарий
 
Так это походу бедных туристов будут возвращать роботяги за свои бабки домой едут или остаются работать. А
 показать весь комментарий
 
 
а теперь с возвратом может оказаться не так то уж и просто. даже если за свой счёт захотят.
 показать весь комментарий
 
Извините, но вы не правы. Я одна из тех, кто ждёт эвакуации. Летим за свои деньги, не государственные. Билет включает в себя стоимость обсервации. Билет, кстати, в 3 раза дороже обычной цены. Потом ещё 2 недели сидеть в карантине будем. Да, мы не туристы. Возвращаемся потому что массово всех увольняют, а жить за границей в разы дороже, чем дома. Поэтому не надо говорить, что 'за ваш рахунок'. Не знаете - не пишите ерунды.
 показать весь комментарий
 
 
Главзебіл підвезе свіженького вірусу. Налєтай-навалісь!
 показать весь комментарий
 
 
это типа "начинал из далека" - карантин продлить до 15 июня...а потом опять кого-то эвакуировать..
 показать весь комментарий
 
 
В немедленном возвращении нуждаются около 9 тысяч граждан.Источник:https://censor.net.ua/n3190417

Это те граждане, которые больны или надеются заболеть?
Или у которых комуналка не уплочена МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 3118
 показать весь комментарий
 
Оказывается есть ещё много сумасшедших,которые хотят сюда вернуться.
 показать весь комментарий
 
 
пока они чехлы снимут то и карантин закончится...
 показать весь комментарий
 
 
Что-то к 12-у мая всё привязали...и карантин и эвакуацию... Неладно
 показать весь комментарий
 
опять 12 ! ))) церковники могут обидеться )))
 показать весь комментарий
 
Министерство иностранных дел Украины планирует осуществить возвращение украинцев из других стран до 12 мая. Источник: https://censor.net.ua/n3190417

Все правильно - особливо туристів з Італії, не всі ж ще в Україні заразились короновірусом МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5020 МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 3918
 показать весь комментарий
 
нахера закривати кордон для українських громадян ?
 показать весь комментарий
 
Быстрее уже возвращайте, а то динамика хромает. Дайош лозунг щястливого коммунистического человечества: "догоним и перегоним Америку!"
 показать весь комментарий
 
Девочькки мальчики а вас не поражает тот фактор что именно Украинская нация стала наиболее выживаемая при нынешнем факторе корона вируса?Может этому есть некоторые причины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх