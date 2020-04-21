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 Политика Украины
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 Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается

Команда президента Владимира Зеленского перечислила 12 вещей, о которых украинцы узнали за год его пребывания у власти.

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:

  • Ввести рынок земли – возможно.
  • Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
  • Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
  • Пленные могут вернуться даже из Мордора.
  • Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
  • Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

Смотрите также: Спустя год после дебатов Зеленский не смог ответить на все заданные тогда Порошенко вопросы, - СМИ. ВИДЕО

  • Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
  • Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
  • Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
  • Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
  • Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
  • Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".

Читайте также: Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

Команда президента назвала 12 вещей, о которых Украина узнала при Зеленском: рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190414
 
   
 Топ комментарии
 
По каждому из этих пунктов есть столько подпунктов, что смысл всего просто теряется. Черт в деталях. Когда это все начнут детализировать, то скоморох сядет. И надолго.
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- страна увидела "несущего Мир интелеХтуала" Сивохо, советником РНБО;
- страна увидела язык Богдана в ухе Зеленского и ревность Ленки;
- страна увидела Юзика, собирающего дань с ментов в Кривом Рогу;
- страна увидела некомпетентность и бессистемность в действиях команды Зе;
- стран увидела сворачивание реформ МинОбороны;
- страна увидела прекращение финансирования ракетной программы;
- страна увидела и т.д. и т.п...
Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается - Цензор.НЕТ 4257
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Лисий ще нормально тримається, поки до нього якихось претензій нема.
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Аааа-ха-ха-ха!!! Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается - Цензор.НЕТ 8581
я ещё достижений вам в ветку принёс.
- президент может бегать по фонтанам
- президент может телепортироваться из Буковели в Оман
- премьер может кататься по кабмину на самокате
кому не лень, можете ещё накидать "достижений".
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Первый в истории Украины **********, которого приглашают за границу, чтоб поржать.
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останнім часом вже нікуди не зпрошують. Бо бояться... Згадують Нотр Дам, Лувр, Анжелу, і навіть землетрус в Ізраїлі... А пандемію в Італії.... оооох...
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Пока, что Зеленский полный нуль! И в политике и в руководстве государством!! А об выполнении обещаний он вообще забыл! развёл 73% избирателей как лохов!!
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"Пока, что Зеленский полный нуль! "

а что будет не пока,
а что, будет не что ?

а что за оставшиеся 4 года нуль станет значимой Единицей ?
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Сплошная и наглая струя в глаза зебильного стада.
Ни одного пункта с реальной пользой для государства и народа.
Уже не знают, что придумать чтоб поднять подплинтусный рейтинг.
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І да, вже можна починати задават питання:
- Чому не сидять свинарчуки?

- Чому не перестали стрілять на Донбасі?
- Де обіцяна деолігархізація?
- Де обіцяний податок на виведений капітал?
- Де обіцяна відмова від кортежів? На ділі кортежі у Зе більші навіть, ніж в Яника - до 30 машин!

- Де кінець епохи бідності, блін?
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каждый #имеет право на ошибку сказал профессор Зеленский маме Риме.
до рождения Вовочки оставалось ровно 9 месяцев.

P.S. все перечисленные выше персонажи являются вымышленными и даже наоборот, есть своими противоположностями: это была не ошибка, а чудо повлекшее за собой появление самого выдающегося политика современности Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 9613
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Ці пункти, схоже говорять про те, що їх політтехнологи вирішили концентруватись на "електоральному ядрі" з маргіналів, наріків, алкашів та розведенних мамочок. Бо інші більш-менш притомні на цю фігню не поведуться.
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ну разве что доллар-единичку порежут учителям, щоп им, млять, можно было его купить. зе-******Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 4957
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Почему в коментах нет ни одного человека который поддерживает Зеленского, это наверное значит что всё действительно сильно плохо.
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та ні, я парочку бачу, кому міг би закинути "а ми вас, 73/43%зебілів - попереджали…" Але не з тих, упоротих, яким одночасно можна закинути "чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня".
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"Вєщь" №13, про яку дізнались українці, не дав Бог клоунам талану керувати державою.
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что за бредятина?это для зелеНого быдла написали?
сразу после карантина зелеНого барыгу будем гнать на ростов палками!
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Это не просто бенины шестерки побрызгали на свой лохторат желтенькой Божьей росой. Это окатили прямо из ведра...
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Річниця дебатів: питання до Зеленського, які він рік назад ставив Порошенку.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=69RGZ6WWcys&feature=emb_logo

1. Как так получилось что Украина самое бедное государство при президенте с самыми большими офшорами за всю историю?
2. Почему за угрозы вам вы судите двух женщин а ваши дубинские, бужанские и портновы угрожают людям ежедневно и безнаказанно?
3. Почему вместо взрывателей машины Шеремета уже пол года по вашему указанию сидят медсестра, музыкант и детский кардиохирург?
4. Почему спустя шесть лет мы от вас наконец то узнали единственное имя убийцы на Майдане і это имя Таня Чорновол?
5. Чи не хотіли б ви замість курорту в Омані взяти участь у експерименті і спробувати прожити на 1,5 тис пенсії хоча б місяць?
7. Как можно было на шестой год войны осознавая опасность разводить войска, что призвело к новым смертям на фронте? Как можно было на шестой год войны закрывать проектный офис реформ министерства обороны?
8. Скільки грошей вам і вашим братам Єрмакам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися?
9. Куди поділися наші карпатські ліси?
10. Чому не покарані прибічники януковича? Чому не покараний Портнов?
11. Скільки особисто вам занесли зі справи Суркісів?
12. Чому ви судите власного депутата, який оприлюднив плівки вашого Єрмака?
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Царь Ослик
О, как теплы домашни сени!
Пиши хоть скетч, хоть мадригал…
Три текста новых обращений
Царь Ослик лично проверял.
Одно он взял … зажглись софиты.
Лисица камеру взяла:
- На раз-два-три! Да говорите!
- Зверье, забудьте все дела!
Сидите в норах, гнездах, тине,
В болоте - Свиньи, Черви - в пне …
Отныне все на карантине:
Ввести его угодно мне.
Проклятый, злобный зверевирус
Засеял поле, луг и лес.
Кто из норы, из лужи вылез -
Поймал заразу и исчез.
Не шлите ужас гостем в души:
Я все предвидел и решил.
Мне доложил: пожар потушен
Заезжий нильский крокодил.
Он, чью-то кость грызя зубами,
Вещал мне: "Нил - река чудес"…

А за окном горели плавни,
Горел царю подвластный лес!
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Розумні слова ветерана АТО:
Найстрашніший ворог України все таки не Фірташ, не Коломойський і навіть не Росія. Хоча вони всі стараються.

Найстрашніший ворог України - кугут.

Кугут сцикливий, але самовпевнений, дурний, але ініціативний, знає свої права, але не хоче знати обов'язки. Кугуту всі винні все, а він нікому нічого не винний. Кугут згадує про закон лише тоді, коли той на його боці, а про інших - лише тоді, коли щось від них можна взяти. Кугут косний та лінивий, але дуже, дуже пихатий.

Кугут миє бурштин та бере хабар з тих, хто миє бурштин. Кугут очолює райадміністрацію та робить лебедів з шин. Кугут палить траву та кидає бичок з вікна. Кугут дивиться "Сватів", слухає Алєгрову та ненавидить всіх, хто відрізняється від нього. Кугут викладає в школі та виховує нових кугутів, і це, можливо, найстрашніше.

Кугут не сплачує податки, але вимагає від держави гроші. Кугут саботує мобілізацію, але вважає себе зразком мужності. Кугут плює на закон просто тому, що може. Кугут вірить в себе, але не вірить в причинно-наслідкові зв'язки.

В тисячах міст, селищ та сел, поки батьки на заробітках, або просто заклопотані, зростають нові кугути, виховані Шарієм, вКонтактом, російським репом та Наталкою Мосійчук.

Саме тому я щиро зневажаю Зеленського, до речі. Бо він зробив ставку на кугутів. Він десятиріччями виховував їх своєю лайнотворчістю, а потім вони зробили його головним кугутом на сідалі. Саме у тому, що він переконав кугутів донести сраку до дільниць та проголосувати по приколу - секрет його тріумфу (і в першу чергу не над Порошенко, а над Тимошенко).
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Шмаркля у Шустера. Без зрителей.

Несколько цитат "найвеличнішого".
"У нас була програма «велике будівництво» на 85 міліардів гривень, ми будуємо... ммм... будували... ммм... збирались побудувати чотири тисячи доріг, це в десять разів більше ніж в будь-якому році України на цей рік. Так ми навпаки зараз збільшуємо цю програму, знайшли ще дев'ятнадцять ... еее... ні, знайшли ще там біль еее... двадцять... еее... двадцять з чимось міліардів гривень..."

- У вас есть план? (Шустер)
"В мене є відчуття... Є план «Б», структура, це не план «Б», я впевнений що це план «А» ми так будемо робити".

- Украина может выжить без денег МВФ? (Шустер)
"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо?"

"Банківський закон ви про нього знаєте. Банківський закон зараз це всі теж бачать - 16 тисяч поправок. Шістнадцять, ви зрозумійте шістнадцять тисяч, жодного закону я в цьому впевнений, я не знаю може були такі випадки, але я впевнений, да? А до цього була земля, вибачте що стрибаю але до цього була земля..."

"Цей корабль під назвою «Слуга народу»... Головне завдання для цього корабля просто йти вперед... Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть іти вперед, навіть коли є такий шторм, вони підуть, від них все залежить. Але багато у цьому штормі, у цьому океані, у цій Верховній Раді дуже багато акул, дуже багато там людей плавають і все хоче домовитись з цією командою... Всі хочуть, щоб цей корабель потонув, всі хочуть"
- Всі, це хто? (Шустер)
"В Верховній Раді, да більшість"
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Де всі ті зебіли-тролі, які цілодобово тут робили нам нерви? Де всі дєвачкі-зебілочкі, які пишались таким молодим, струнким та гарним преЗЕдентом? Де всі ці курви? Може святкують?

Мазелтоф, довбоЗЕби. Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 1146
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ботоферму з цензору чомусь зняли...але зараз ботоферма на ФБ закріплена за будь-яким блохером, у якого навіть 100-200 підписників
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Ввести рынок земли - возможно. (Ну да. решение проблемы где-то существует. Народу сразу полегчало)

Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже через месяц. (Аукцион на должности у брата Ермака теперь онлайн)

Монобольшинство не означает диктатуру - как было бы в России. (Как оказалось, в СН набрали очень разношестную публику. Дрессировка в Тускавце с треском провалилась)

Пленные могут вернуться даже из Мордора. (И даже таксисты. Но не политзаключенные крымчане.)

Депутатская неприкосновенность - не поверите! - снимается. (Тот педофил из СН, что в ВР пролез, может снять не только неприкосновенность)

Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона. (А чтобы поменять министра МВД что надо ждать? Княжичи-2?)

Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников. (Ага, вы его еще отшлепайте и в угол поставье)

Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса. (Да, это не мешки ворочать. Пускай по вопросам, что на дебатах Порошенку задавал ответит)

Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом. (Вот на кой хрен он вывез за госсчет людей с Китая?Там сейчас безопаснее. Дорогой пиар за наш счет, а людям только хуже сделал.)

Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. (Бенино финансирование им всем еще боком вылезет.)

Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города. (Не, для лечения и профилактики коронавируса это только хуже, люди плюются больше )
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Все клиенты созрели в палату №6 отведите их а не в ВР и ОП шариков отдыхает Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 8963
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Забыли про самое главное: обращаясь к народу преЗедент может сидеть задницей на столе!
П.С. Такого, точно, в Украине ещё не было!
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Обісратися і опорожнити кишечник маючи на меті удобрити грунт, але не встигти добігти до того самого грунту-так дійсно, результат один, а намір різний🤔
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За год хороший парень Вова превратился в президента Кирдыкова, чтобы он ни делал,чтобы не предлагал, получается только кирдык. Пока кирдык не настал всем нам, надо это "чудо" настойчиво "попросить" покинуть высшую гос. должность раньше срока из-за некомпетентности, иначе потом его уже просить никто не будет.
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Ну кто там следующий президент, может Гордон или ещё какой нибудь блохер.
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Следующим президенты предлагаю выбрать Сергея Кривоноса.

А у вас есть какие то свои нормальные кандидатуры на замену Зеленского???
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-Непрофесіоналізм;
-Нарцисизм (особливо кумедний на тлі попереднього пункту);
-Самобоман;
-Неможливість висловити думку не нагородивши купу фігні;
-Здача національних інтересів;
-Вперта здача національних інтересів;
-Все одно здача національних інтересів навіть в безнадійному становищі;
-Сдача усього іншого олігархам;
-Вигляд немов все так і надо, а всі інші ідіоти;
-"А шо такоє?" в будь якій ситуаціїї;
-В реально складній ситуаціїї: "А шо робити? Я не в кургсє."
Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 9686
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За час президентства Володимира Зеленського міжнародна коаліція на підтримку України розвалилася.
Про це в ефірі "Прямого" сказав політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
https://prm.ua/za-chas-prezidentstva-zelenskogo-mizhnarodna-koalitsiya-proti-rosiyi-bula-zruynovana-gorbach/
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Это какой то пи*дец! Это надбання????
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Если внимательно(!!!) прочитать «достижения» команды преЗедента, то манипуляция в чистом виде.......
И на кого эти «ура-достижения» рассчитаны?(вопрос риторический)........
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скажите мне:
Где прячутся пресловутые 48% процентов любителей Зеленского ?

где ихние секретные интернет сети, в которых они захлебываются ЗЕльоными соплями от радости? Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 6248
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Детский лепет, особенно отругать премьера и поставить в угол
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Тут киношная дилетантская шайко-братия озвучила 12 вещей, о которых, якобы, "Украина узнала при Зеленском":

1. Он пустозвон и безтямко!

... и дальше можно не продолжать!
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Барыга Петро так поднял планку внутренней и внешней политики, что самоуверенным чмошникам ее никогда не взять. Получится только цирк и клоунада.
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Вот отличный пример по монобольшенству показывает что они нас держат за стадо, ну мол не Россия. Скоты вонючие.
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Від Зеленського вже ніхто нічого путнього для країни не очікує і тих хто в цьому не має найменших сумнівів стає з кожним днем все більше і більше. Більше того - очікують лише чергових скандалів серед його найближчого оточення, повного краху у боротьбі з топ-корупцією, зубожіння країни, затягування поясків простолюдинів(богообраних це звісно не стосується), подальша здача країни в руки олігархів, нарощування переслідування патріотів і учасників Майдану і планове, поетапне зливання країни ху.йлу. Якщо з цим нічого не робити то так і буде.
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Ни один през столько гавна для нени не сделал,
Как это недорозумениие
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Маловато будєт ...Якщо порівнювати зі 144 потужними реформами, то тих 12 досягнень ще треба до квадрату підносити. Одним словом, методика пошуку досягнень залишається незмінною, а перетворити пісєц на досягнення - простіше простого.
Продовжувати капаріти в такому стилі і форматі - це і є головне і єдине досягнення.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Штош.. Годовщина! Сегодня можно подвести официальный итог. зеленский, имея 73% поддержку народа, собственный парламент, СБУ, ГПУ, КабМин, антикоррупционный Суд, НАБУ и ДБР, оказался ещё бОльшим ничтожеством, чем его папередник.
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Зеленский актер, который играет роль хорошего, но под этой овечьей шкурой прячется хитрый обманщик и который связан и с российскими спецслужбами и по встречам с Патрушевым и по окружению это понятно и также Зеленский связан с олигархами и с русской мафией - это по перелетам видно и по встречам его видно и по назначениям видно и по встречи с Семеном Кислыным из русской мафии. На камерах он пытается играть хорошего, а когда камеры выключаются, то это настоящий скользкий гад! А назначения его в ГБР адвоката Януковича, а прокурором секретаршу Портнова, и Портнова самого смотрящим за судами назначил. Во внтреней политике зачищает все под москалей и на фронте приказывает отступать и сливать русским землю. Кредитов набирает, а отдавать будут наши внуки, а кредиты он разворует со своими олигархами - Беней, Пинчуком, Ахметовым и т.п. Последние, что осталось Украины - это земля и он ее продать хочет, что у Украинцев и земли не будет на своей земле. Зеленский - это сущие зло, и с какой стороны не посмотри. Бюджет в дефиците! Все разваливает под русских, на блюдечке договорился с Патрушевым положить Украину России, только он не учел того, что народ Украины никогда не сдастся! А предатели будут горько наказаны!
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Роковини (траурний туш)
Скажіть, бобіки, що конкретне з позитивного зробив ваш клоун? Нові обличчя подобаються? А квартальське кумівство? Може нові дороги та поборена корупція, індексація пенсій, захмарні зарплати, субсидії? Армія, мова, Томос не годували? Нічо, тепер Єрмак з Аваковим вас нагодують.- Леусенко (з криївки) (@leusenko1) April 21, 2020
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12787412.html
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Зедебилам во главе с главзедебилом,просто нечего написать! Все 0,просто тупая маланская воровитая шайка,развевшая лохов любителей халявы.Ну ведь предупреждали ,что так будет,но халявщики решили,хуже не будет! Однако .хочу порадовать любителей 95 анала,хуже будет и это только начало.
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Где обещанный возврат награбленного и посадки??? Всё остальное-пустое бла-бла-бла. Народ больше не верит!
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Меня терзают смутные сомнения: а нет ли случайно, конечно, у нашего "гаранта" посвідчення ФСБ?
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удостоверение тупого профана у него точно есть)
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Наглое зеленое ссанье в глаза..при Порошенко освободили из плена 3,5+ тысяч, а зебилье так представляет, будто бы только они это запустили...ну про увольнение министра с "добровольного" карантина даже не будем...)
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Нехай ЗЕ відповість на ті запитання, які він ставив Пороху. Може, тоді зрозуміє, хто є він сам.
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