 Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:
- Ввести рынок земли – возможно.
- Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
- Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
- Пленные могут вернуться даже из Мордора.
- Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
- Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
- Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
- Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
- Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
- Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
- Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
- Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".
Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.
я ещё достижений вам в ветку принёс.
- президент может бегать по фонтанам
- президент может телепортироваться из Буковели в Оман
- премьер может кататься по кабмину на самокате
кому не лень, можете ещё накидать "достижений".
а что будет не пока,
а что, будет не что ?
а что за оставшиеся 4 года нуль станет значимой Единицей ?
Ни одного пункта с реальной пользой для государства и народа.
Уже не знают, что придумать чтоб поднять подплинтусный рейтинг.
- Чому не сидять свинарчуки?
- Чому не перестали стрілять на Донбасі?
- Де обіцяна деолігархізація?
- Де обіцяний податок на виведений капітал?
- Де обіцяна відмова від кортежів? На ділі кортежі у Зе більші навіть, ніж в Яника - до 30 машин!
- Де кінець епохи бідності, блін?
до рождения Вовочки оставалось ровно 9 месяцев.
P.S. все перечисленные выше персонажи являются вымышленными и даже наоборот, есть своими противоположностями: это была не ошибка, а чудо повлекшее за собой появление самого выдающегося политика современности
сразу после карантина зелеНого барыгу будем гнать на ростов палками!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=69RGZ6WWcys&feature=emb_logo
1. Как так получилось что Украина самое бедное государство при президенте с самыми большими офшорами за всю историю?
2. Почему за угрозы вам вы судите двух женщин а ваши дубинские, бужанские и портновы угрожают людям ежедневно и безнаказанно?
3. Почему вместо взрывателей машины Шеремета уже пол года по вашему указанию сидят медсестра, музыкант и детский кардиохирург?
4. Почему спустя шесть лет мы от вас наконец то узнали единственное имя убийцы на Майдане і это имя Таня Чорновол?
5. Чи не хотіли б ви замість курорту в Омані взяти участь у експерименті і спробувати прожити на 1,5 тис пенсії хоча б місяць?
7. Как можно было на шестой год войны осознавая опасность разводить войска, что призвело к новым смертям на фронте? Как можно было на шестой год войны закрывать проектный офис реформ министерства обороны?
8. Скільки грошей вам і вашим братам Єрмакам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися?
9. Куди поділися наші карпатські ліси?
10. Чому не покарані прибічники януковича? Чому не покараний Портнов?
11. Скільки особисто вам занесли зі справи Суркісів?
12. Чому ви судите власного депутата, який оприлюднив плівки вашого Єрмака?
О, как теплы домашни сени!
Пиши хоть скетч, хоть мадригал…
Три текста новых обращений
Царь Ослик лично проверял.
Одно он взял … зажглись софиты.
Лисица камеру взяла:
- На раз-два-три! Да говорите!
- Зверье, забудьте все дела!
Сидите в норах, гнездах, тине,
В болоте - Свиньи, Черви - в пне …
Отныне все на карантине:
Ввести его угодно мне.
Проклятый, злобный зверевирус
Засеял поле, луг и лес.
Кто из норы, из лужи вылез -
Поймал заразу и исчез.
Не шлите ужас гостем в души:
Я все предвидел и решил.
Мне доложил: пожар потушен
Заезжий нильский крокодил.
Он, чью-то кость грызя зубами,
Вещал мне: "Нил - река чудес"…
А за окном горели плавни,
Горел царю подвластный лес!
Найстрашніший ворог України все таки не Фірташ, не Коломойський і навіть не Росія. Хоча вони всі стараються.
Найстрашніший ворог України - кугут.
Кугут сцикливий, але самовпевнений, дурний, але ініціативний, знає свої права, але не хоче знати обов'язки. Кугуту всі винні все, а він нікому нічого не винний. Кугут згадує про закон лише тоді, коли той на його боці, а про інших - лише тоді, коли щось від них можна взяти. Кугут косний та лінивий, але дуже, дуже пихатий.
Кугут миє бурштин та бере хабар з тих, хто миє бурштин. Кугут очолює райадміністрацію та робить лебедів з шин. Кугут палить траву та кидає бичок з вікна. Кугут дивиться "Сватів", слухає Алєгрову та ненавидить всіх, хто відрізняється від нього. Кугут викладає в школі та виховує нових кугутів, і це, можливо, найстрашніше.
Кугут не сплачує податки, але вимагає від держави гроші. Кугут саботує мобілізацію, але вважає себе зразком мужності. Кугут плює на закон просто тому, що може. Кугут вірить в себе, але не вірить в причинно-наслідкові зв'язки.
В тисячах міст, селищ та сел, поки батьки на заробітках, або просто заклопотані, зростають нові кугути, виховані Шарієм, вКонтактом, російським репом та Наталкою Мосійчук.
Саме тому я щиро зневажаю Зеленського, до речі. Бо він зробив ставку на кугутів. Він десятиріччями виховував їх своєю лайнотворчістю, а потім вони зробили його головним кугутом на сідалі. Саме у тому, що він переконав кугутів донести сраку до дільниць та проголосувати по приколу - секрет його тріумфу (і в першу чергу не над Порошенко, а над Тимошенко).
Несколько цитат "найвеличнішого".
"У нас була програма «велике будівництво» на 85 міліардів гривень, ми будуємо... ммм... будували... ммм... збирались побудувати чотири тисячи доріг, це в десять разів більше ніж в будь-якому році України на цей рік. Так ми навпаки зараз збільшуємо цю програму, знайшли ще дев'ятнадцять ... еее... ні, знайшли ще там біль еее... двадцять... еее... двадцять з чимось міліардів гривень..."
- У вас есть план? (Шустер)
"В мене є відчуття... Є план «Б», структура, це не план «Б», я впевнений що це план «А» ми так будемо робити".
- Украина может выжить без денег МВФ? (Шустер)
"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо?"
"Банківський закон ви про нього знаєте. Банківський закон зараз це всі теж бачать - 16 тисяч поправок. Шістнадцять, ви зрозумійте шістнадцять тисяч, жодного закону я в цьому впевнений, я не знаю може були такі випадки, але я впевнений, да? А до цього була земля, вибачте що стрибаю але до цього була земля..."
"Цей корабль під назвою «Слуга народу»... Головне завдання для цього корабля просто йти вперед... Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть іти вперед, навіть коли є такий шторм, вони підуть, від них все залежить. Але багато у цьому штормі, у цьому океані, у цій Верховній Раді дуже багато акул, дуже багато там людей плавають і все хоче домовитись з цією командою... Всі хочуть, щоб цей корабель потонув, всі хочуть"
- Всі, це хто? (Шустер)
"В Верховній Раді, да більшість"
Мазелтоф, довбоЗЕби.
Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже через месяц. (Аукцион на должности у брата Ермака теперь онлайн)
Монобольшинство не означает диктатуру - как было бы в России. (Как оказалось, в СН набрали очень разношестную публику. Дрессировка в Тускавце с треском провалилась)
Пленные могут вернуться даже из Мордора. (И даже таксисты. Но не политзаключенные крымчане.)
Депутатская неприкосновенность - не поверите! - снимается. (Тот педофил из СН, что в ВР пролез, может снять не только неприкосновенность)
Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона. (А чтобы поменять министра МВД что надо ждать? Княжичи-2?)
Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников. (Ага, вы его еще отшлепайте и в угол поставье)
Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса. (Да, это не мешки ворочать. Пускай по вопросам, что на дебатах Порошенку задавал ответит)
Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом. (Вот на кой хрен он вывез за госсчет людей с Китая?Там сейчас безопаснее. Дорогой пиар за наш счет, а людям только хуже сделал.)
Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования. (Бенино финансирование им всем еще боком вылезет.)
Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города. (Не, для лечения и профилактики коронавируса это только хуже, люди плюются больше )
П.С. Такого, точно, в Украине ещё не было!
А у вас есть какие то свои нормальные кандидатуры на замену Зеленского???
-Нарцисизм (особливо кумедний на тлі попереднього пункту);
-Самобоман;
-Неможливість висловити думку не нагородивши купу фігні;
-Здача національних інтересів;
-Вперта здача національних інтересів;
-Все одно здача національних інтересів навіть в безнадійному становищі;
-Сдача усього іншого олігархам;
-Вигляд немов все так і надо, а всі інші ідіоти;
-"А шо такоє?" в будь якій ситуаціїї;
-В реально складній ситуаціїї: "А шо робити? Я не в кургсє."
Про це в ефірі "Прямого" сказав політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
https://prm.ua/za-chas-prezidentstva-zelenskogo-mizhnarodna-koalitsiya-proti-rosiyi-bula-zruynovana-gorbach/
И на кого эти «ура-достижения» рассчитаны?(вопрос риторический)........
https://www.youtube.com/watch?v=Xk5APGSz5yY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0tbutMtA0jp4tgppQem3o3Z7r13Cyf_PUtCEJXx73b6YXLHUwUC2CkfQs
Где прячутся пресловутые 48% процентов любителей Зеленского ?
где ихние секретные интернет сети, в которых они захлебываются ЗЕльоными соплями от радости?
1. Он пустозвон и безтямко!
... и дальше можно не продолжать!
Как это недорозумениие
Продовжувати капаріти в такому стилі і форматі - це і є головне і єдине досягнення.
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Штош.. Годовщина! Сегодня можно подвести официальный итог. зеленский, имея 73% поддержку народа, собственный парламент, СБУ, ГПУ, КабМин, антикоррупционный Суд, НАБУ и ДБР, оказался ещё бОльшим ничтожеством, чем его папередник.
Скажіть, бобіки, що конкретне з позитивного зробив ваш клоун? Нові обличчя подобаються? А квартальське кумівство? Може нові дороги та поборена корупція, індексація пенсій, захмарні зарплати, субсидії? Армія, мова, Томос не годували? Нічо, тепер Єрмак з Аваковим вас нагодують.- Леусенко (з криївки) (@leusenko1) April 21, 2020
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12787412.html
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040