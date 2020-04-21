 Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:

Ввести рынок земли – возможно.

Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.

Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.

Пленные могут вернуться даже из Мордора.

Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.

Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

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Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.

Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.

Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.