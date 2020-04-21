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 Политика Украины
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 12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Команда президента Владимира Зеленского перечислила 12 вещей, о которых украинцы узнали за год его пребывания у власти.

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:

  • Ввести рынок земли – возможно.
  • Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
  • Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
  • Пленные могут вернуться даже из Мордора.
  • Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
  • Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

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  • Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
  • Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
  • Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
  • Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
  • Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
  • Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".

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Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190414
 
 
 Топ комментарии
 
По каждому из этих пунктов есть столько подпунктов, что смысл всего просто теряется. Черт в деталях. Когда это все начнут детализировать, то скоморох сядет. И надолго.
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- страна увидела "несущего Мир интелеХтуала" Сивохо, советником РНБО;
- страна увидела язык Богдана в ухе Зеленского и ревность Ленки;
- страна увидела Юзика, собирающего дань с ментов в Кривом Рогу;
- страна увидела некомпетентность и бессистемность в действиях команды Зе;
- стран увидела сворачивание реформ МинОбороны;
- страна увидела прекращение финансирования ракетной программы;
- страна увидела и т.д. и т.п...
Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается - Цензор.НЕТ 4257
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Зеленський таке ж пусте місце як і Порошенко. Їх обох з українським нарідом, крім корисливих амбіцій, нічого не пов'язує. Наступні чотири роки нарід знову буде чекати коли ж закінчиться ця чергова трагікомедія. Для предвічного Бога чотири роки - це ніщо, а для лохів - це продовження предвічної хохляцької журби і тужливого очікування смерті.
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НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЛИ ХОТЯ БЫ НОВОГО СТРАНА НЕ УЗНАЛА - ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТО ВОРОВСТВО, НЕУВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ, НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БРЕХНЯ
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Правда сделано всё это было через жопу... За что ни возьмись..🙄
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Самое главное, что узнала страна: зеленский - мудак.
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Нічого нового не скажу, бо як можна критикувати ватного імбіцила який має бажання залишатися ватним імбіцилом? Таких треба тільки всіма силами дистанціювати від керуючих посад у державі, а при потребності ізолювати від суспільства України Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 1014
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Потрясающая, безграничная наглость в попытке выдать чёрное за белое, эта власть безнадёжна и должна уйти и перестать отравлять нам мозги!
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До Зеленского мир не знал про рынок земли)) во де...лы
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Сам себя не похвалишь, никто и не найдет за что.
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Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновниковИсточник: https://censor.net.ua/n3190414 - Детский сад. Как и всё остальное.
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Ниочем.
"Премьера могут отругать" - это великое достижение ?
"Министра или генпрокурора могут отправить в отставку" - украинцам что с этого ?
"Сняли неприкосновенность" - ложь, только с участием генпрокурора их могут тронуть.
"Министр может добровольно пойти на карантин" - прям херой, орден ему.

"Рынок земли" - Украинцы против. еще помнят как с ваучерами было.
"президент может обращаться к людям чаще" - всем посрать на эти видосики.

Единственное что есть - это обмен пленными, но и тут облажались, отдаем боевиков и агентов в обмен на бабулек и таксистов.
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"неприкосновенность нардепов снимается" - все поняли, что это чушь и толку нет от снятия.
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Че на человека накинулись , он же никому ничего не должен! Правда , Вова?
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Щоб зрозуміти досконально, що відбувається з Україною треба ретельно ознайомитися зі змістом байок "Квартет" , "Вовк та Ягня" і "Щука"
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13.Досягнення - НЕ нарахування допомоги по безробіттю на час карантину
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им по статусу положено врать и приписывать несуществующие достижения Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 8729
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На вранье въехали в раду на этой волне и продолжают. Клоуны с 95 квартала.
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у Штирлица 17 мгновений весны, а у бубочки только 12. Млять, ну что тут скажешь - не смог он, ну не смог.Представляю "мозговой штурм" команды ЗЕ пока эти 12 из пальца высосали
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Краще б вони того пальця в одне місце засунули ніж таке висмоктати.
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Оце досягнення так досягнення! Клоунада вищого гатунку
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Одне слово ваЗЕлінові недоумки.
Навіть тут де вихваляються своїми нібито здобутками , наробили цілу купу помилок.
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Де зебіли? От де вони? Аж сумно без них?
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Новое веяние из мира клоунского гламура и цирковой моды-будете писать резюме,для устройства на любую работу( а вы будете его писать,судя по тому,в какой части организма находится экономика при зебилах), в роздел ,,ваши плюсы,, смело пишите-"умение обосраться в любом порученном мне деле со 100% гарантией". У зебилов этот пункт срабатывает как крайне позитивный.
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Может даже вас возьмут в команду зеленского,как подходящую кандидатуру на любую должность.
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Эммм... А достижения где?
Шот про достижения какраз ничего и не сказали.

А достижения ЗЕбанария вот какие:
- Дыра в бюджете -300 ярдов всго за год.
- Промпроизводство и экономика похоронены без всяких почестей.
- Внешняя политика просрана.
- Внутренняя политика - реванш антимайдана и кацапов.
- Оборонная программа развалена.
- На фронте отступление.
- Коррупция усилилась.
- Рейдерство стало государственной программой.
Список не полный.
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Вова . не смеши портки Портнова , это то самое , как 144 потужных реХформ Пепса .
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Почти ничего не сделать из того, что обещал. По многим вопросам только ужесточил и сделал хуже. Но все равно нашли, что написать. Хотя без смеха не читается. Талант все же не пропьешь.
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Тема для докторської дисертаціі не одного психіатра.
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Набор бредятины от пани пендель. Главное достижение тряпичного петрушки - НЫНЕШНИЙ КУЛЬТ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ. Ни один человек с мозгами просто не в состоянии вписаться в нынешнюю команду. Во-первых, умным людям важна репутация - на всю оставшуюся жизнь. Для зелёных репутация, слово, честь - СОВЕРШЕННО пустые слова. Во-вторых, сам зеля не любит умных. На фоне нынешних тищенков - он почти академик. Кстати НЕДОНОСЕЦ ТИЩЕНКО - один из 3-ёх кандидатов для замены ЕРМАКА... Кто не в курсе "НЕДОНОСЕЦ" - за то, что не доносит до своих депутатов часть выдаваемой в раде налички... ЦИРК...
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Он до сих пор не знает что обязан делать президент? Все бредит выступлениями и бессмысленными заявлениями,а законы Украины так и не осилил наш гарант непонятно чего.
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Министр не святой, хорошо. А как насчет святого Каламойши - с этим святым угодником как вопрос решаться намерен??
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детский сад, штаны на лямках.
Достижения для ЗЕБИЛОВ, они все схавают
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І це все. А результат роботи для виборців. Де ковбаса по 2:20. Тебе твої лахторати для цього вибирали, а не за декларацію, що можна. Який з того результат? Ми покращили своє життя, чи оцінюємо себе для паперу?
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один я не побачив ЖОДНОГО економічного досягнення, покрашення в армії, покрашення на міжнародному рівні?
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Єдине досягнення Зе-команди що цей зброд ще досі при посадах.Турборежимні зашквари-казуси унікальним чином не впливають на високий рейтинг експерементаторів.
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Один з прикладів повзучої деградації коміків команди Зеленського, якщо це не їхній "прикол" над президентом.
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