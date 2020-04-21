 12 достижений Зеленского за год работы опубликовала его команда

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Украина узнала при Зеленском о том, что:
- Ввести рынок земли – возможно.
- Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц.
- Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
- Пленные могут вернуться даже из Мордора.
- Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
- Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
- Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
- Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
- Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
- Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
- Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
- Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".
Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.
"Премьера могут отругать" - это великое достижение ?
"Министра или генпрокурора могут отправить в отставку" - украинцам что с этого ?
"Сняли неприкосновенность" - ложь, только с участием генпрокурора их могут тронуть.
"Министр может добровольно пойти на карантин" - прям херой, орден ему.
"Рынок земли" - Украинцы против. еще помнят как с ваучерами было.
"президент может обращаться к людям чаще" - всем посрать на эти видосики.
Единственное что есть - это обмен пленными, но и тут облажались, отдаем боевиков и агентов в обмен на бабулек и таксистов.
Навіть тут де вихваляються своїми нібито здобутками , наробили цілу купу помилок.
Шот про достижения какраз ничего и не сказали.
А достижения ЗЕбанария вот какие:
- Дыра в бюджете -300 ярдов всго за год.
- Промпроизводство и экономика похоронены без всяких почестей.
- Внешняя политика просрана.
- Внутренняя политика - реванш антимайдана и кацапов.
- Оборонная программа развалена.
- На фронте отступление.
- Коррупция усилилась.
- Рейдерство стало государственной программой.
Список не полный.
Достижения для ЗЕБИЛОВ, они все схавают