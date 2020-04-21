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 Общество
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 Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова

За 90 тыс. костюмов государство должно было заплатить украинскому производителю, у которого до этого уже покупали костюмы волонтеры и отдельные больницы, 22 млн грн. То есть общая экономия составила бы 13,7 млн грн. На эти деньги дополнительно можно было бы закупить еще 50 тыс. костюмов для медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывал Минздрав и его руководство, была около 400 грн Госпредприятие "выторговало" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 грн за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара", - говорится в сообщении.

За 90 тыс. костюмов государство должно было заплатить украинскому производителю, у которого до этого уже покупали костюмы волонтеры и отдельные больницы, 22 млн грн. То есть общая экономия составила бы 13,7 млн грн. На эти деньги дополнительно можно было бы закупить еще 50 тыс. костюмов для медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день коронавирусом заболели 1074 медработника и 374 ребенка, - Степанов

Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, которое ранее публиковало министерство и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры.

"Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене. Минздрав переобъявил тендер, уже силами своего родного тендерного комитета, и не поверите, меньше чем за сутки нашел победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 грн за одноразовый костюм", - отмечает нардеп.

То есть вместо 22 млн грн, за костюмы государство заплатит 34,8 млн грн, и то количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс.

По ее словам, даже если принять во внимание необходимость сертификации EN 14126:2003, IDТ и ДСТУ EN 14126:2008, то во-первых Минздрав должен был выставить требование соблюдения этого стандарта с самого начала, причем стоило проинформировать об этом всех государственных заказчиков, включая собственное закупочное предприятие. Однако в Минздраве этого не сделали.

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"Во-вторых - и самое главное - цена Минздрава все равно заоблачная. Ведь в международных организаций цена за костюм с соблюдением этого стандарта составляет $12 или около 300 грн за штуку, в которые уже входит даже комиссия международной организации. Кстати количество костюмов, которое закупали международники в 14 раз меньше: международники купили по 300 грн - 4700 костюмов, а Минздрав при огромном опте в 71 тыс. костюмов получил цену в 488 грн за единицу", - говорится в сообщении.

Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп Голоса Устинова 01

"Компания-победитель ООО "MEDDIV" - вообще загадка и работает в Украине меньше года. Первый государственный тендер фирма выиграла вообще недавно - менее 2 месяцев назад - 26 февраля. 99% их тендеров - защита от коронавируса. На самом сайте компании информации о ее руководстве или владельцах вы не найдете.

Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп Голоса Устинова 02

"Интересен и другой факт - в соответствии с договором все 71 тыс. костюмов будут поставлены Минздравом до 1 мая!" - отметила Устинова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов

Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп Голоса Устинова 03

По ее словам, мало того завезли костюмы вероятнее всего самолетами спецрейсов, которыми завозили и гуманитарный груз, который мы все так ждали и наблюдали с экранов телевизоров.

"Другого сообщения за все это время в Украине с Китаем не было. Чтобы объяснить такие высокие цены на костюмы - Министерство здравоохранения сначала обвинило подчиненное ему же госпредприятие в якобы низком качестве товара, которое то собиралось закупить. Правда нареканий ни у медиков, ни у предыдущих заказчиков, ни у волонтеров на эту продукцию не было, но надо было как-то переплату 13 млн объяснить", - подчеркнула нардеп.

Устинова рассказывает, что китайскую компанию, в которой компания-победитель "MEDDIV" закупила 71 тыс. костюмов - даже в Google найти трудно.

"Nanjing Trust Garment Company LTD China - никому не известная компания, которая вдруг нашла другую никому не известную компанию - дистрибьютора, которая ранее не торговала костюмами - и вместе они стали крупнейшими поставщиками костюмов для медиков в Украине", - отметила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190412
 
   
 Топ комментарии
 
Ну що зебобіки? Давайте поговоримо про мародерство.)))
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без откатов на закупках наша власть никак не может...
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Може це просто помилка? Кожний має право на помилку.)
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Може це просто помилка? Кожний має право на помилку.)
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Поки Лєнка плаче в Швеції,

шведська принцеса волонтерить в лікарні,
а Марина Порошенко пече паски для наших поранених воїнів
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Ну що зебобіки? Давайте поговоримо про мародерство.)))
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без откатов на закупках наша власть никак не может...
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На закупку Порошенком партии в 70 000 защитных костюмов (первый груз пришел сегодня) потрачено около 59 миллионов гривен - сообщают порохоботы.
Нехитрая математика позволяет определить, что государство потратило на такое же количество костюмов почти в 2 раза меньше денег.
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Костюм бывают разные и стоимость разная
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Отут то вся заковика.. Цей з "Голосу" лобіює вітчизняні костюми, що неВІДПОВІДАЮТЬ нормам...
Я розумію, що краще було б українське, навіть згоден щоб дорожче, АЛЕ не фуфло... Це ПРИНЦИПОВО..
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Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 7437 Министерство здравоохранения сначала обвинило подчиненное ему же госпредприятие



т.е. ДО этого - качество нареканий не вызывало
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Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, которое ранее публиковало министерство и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры.
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Ну видишь ты все понимаешь. Есть запорожец, есть мерседес. То и другое автомобили, грубо говоря едут. Только мерседес стоит в сто раз дороже.
Если бы говорили о ценах на продукцию одного производителя, то это одно дело.
И еще костюмы с Китая нужно еще ПРИВЕЗТИ.
Еще роляют сроки поставки. Может украинские костюмы будут еще месяц-два шить.
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А що Порошенко зараз купує костюми за бюджетні гроші?
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Ні це для порівняня...
Того що тут розпинаються, як потратився як потратився петрусь...)
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А скажете, что не потратился?
Все о чем, вы говорите, пустая болтовня. А между тем, Порошенко, как и положено политику, делает гораздо больше. И на этот раз, он опять переиграет, всех "политиков", его стратегия направленная на объединение под партией ЕС не только тех, кто и так был за него, но теперь он отхватит еще один кусок электората, ВОЛОНТЕРОВ, даже тех которые по той или иной причине были против него. Все поставки он осуществляет под эгидой ВОЛОНТЕРСКОЙ организации. Что это дает ему? Ответ очевиден - новые управленческие кадры, которые будут задействованы в ближайшем будущем.
Что в это время делает Зерро? а ничего, "И так сойдет", успокаивает себя тем, что не может быть и речи "о недоверии общества к нему и его команде". Плюс уничтожает себя как личность, своим окружением. "Хороший парень" это не про политика - это про политикана.

За дымом не видно огня.
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Да, за украденные бюджетные деньги во время его пребывания во власти и доступа к корыту.
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В своих потребностях наша власть пошла дальше и решила продать украинскую землю, чтобы не сильно стеснять себя в расходах.
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Откаты наше фсе)
Барыги делали бизнес на войне, теперь зелёные гниды на эпидемии.
Ничего не изменилось.
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А ты свечку держал или тебе канал Г+Г объяснил и насмотрелся пропаганды парашостанский *** дебил, а как Порошенко-Яценюк с нулевой казной вытащили страну или ты дебил помог
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Лесом.
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Зедебилоиды как вы не понимаете, детям Авраама кушать хочется, нужны откаты за заказ, нужны машины для матери которая любит старость, нужно отбыть деньги проплаченные братьям Ермака за должность и т.д. *** дебилы неужели вы не поняли, что покращанье наступило
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Зеленая мразь опошляет, делает коррупционным всё, к чему прикасается.
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теперь понятно, кому Супрун так мешала?
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с нетерпением ждем новую встречу с султаном Омана... как всегда за счет ленки-специалиста по детскому питанию....
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министр степанов-очередной зебильный пдрс.
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Так сразу было известно, что Степанов - ворюга-схемщик, причем не шибко умный, но шибко наглый. Этого стоило ожидать.
Спасибо тем, кто проверяет эти закупки - может хоть чуток наших коррупционеров прижмут.
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У него опыт работы зам. Главы Налоговой инспекции Украины 2 года.
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«Лишь бы не Порошенко,хуже всё-равно не будет»
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крадуцкие у власти в Украине, а их крыша - голобородько..
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СН только за счёт откатов и живут. А вы хотите их лишить доходов на ровном месте можно сказать.
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Просто за время пути сумма могла подрасти...
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Степанов должен же вернуть себе бабки которые он потратил или вернее сказать отдал братьям -ворам Ермакам, когда покупал у них должность министра здравоохранения. Закон природы и воров!! Других случаев нажиться, у степанова и таких как он, не будет!! Карантин ведь не вечен!! Неужели вы до сих пор верите, что степанов пришёл в Минздрав работать на одну зарплату!! Я ни сколько не удивлюсь, если все оборотки прокрутят через фирму принадлежащей жене степанова, как богатырёва , в своё время,прокручивала все закупки, через фирмы своего сына!! схемы воровства Зеленский ведь не убрал. ХОТЬ И ОБЕЩАЛ!!
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K0५EGAR

@Rage4oK

·45 мин

Страна мародеров. От дворника до президента. Не давайте им ни кредитов, ни помощи, ни дотаций. Всё украдут.
Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 9150
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