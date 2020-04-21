 Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывал Минздрав и его руководство, была около 400 грн Госпредприятие "выторговало" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 грн за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара", - говорится в сообщении.

За 90 тыс. костюмов государство должно было заплатить украинскому производителю, у которого до этого уже покупали костюмы волонтеры и отдельные больницы, 22 млн грн. То есть общая экономия составила бы 13,7 млн грн. На эти деньги дополнительно можно было бы закупить еще 50 тыс. костюмов для медиков.

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Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, которое ранее публиковало министерство и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры.

"Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене. Минздрав переобъявил тендер, уже силами своего родного тендерного комитета, и не поверите, меньше чем за сутки нашел победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 грн за одноразовый костюм", - отмечает нардеп.

То есть вместо 22 млн грн, за костюмы государство заплатит 34,8 млн грн, и то количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс.

По ее словам, даже если принять во внимание необходимость сертификации EN 14126:2003, IDТ и ДСТУ EN 14126:2008, то во-первых Минздрав должен был выставить требование соблюдения этого стандарта с самого начала, причем стоило проинформировать об этом всех государственных заказчиков, включая собственное закупочное предприятие. Однако в Минздраве этого не сделали.

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"Во-вторых - и самое главное - цена Минздрава все равно заоблачная. Ведь в международных организаций цена за костюм с соблюдением этого стандарта составляет $12 или около 300 грн за штуку, в которые уже входит даже комиссия международной организации. Кстати количество костюмов, которое закупали международники в 14 раз меньше: международники купили по 300 грн - 4700 костюмов, а Минздрав при огромном опте в 71 тыс. костюмов получил цену в 488 грн за единицу", - говорится в сообщении.

"Компания-победитель ООО "MEDDIV" - вообще загадка и работает в Украине меньше года. Первый государственный тендер фирма выиграла вообще недавно - менее 2 месяцев назад - 26 февраля. 99% их тендеров - защита от коронавируса. На самом сайте компании информации о ее руководстве или владельцах вы не найдете.

"Интересен и другой факт - в соответствии с договором все 71 тыс. костюмов будут поставлены Минздравом до 1 мая!" - отметила Устинова.

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По ее словам, мало того завезли костюмы вероятнее всего самолетами спецрейсов, которыми завозили и гуманитарный груз, который мы все так ждали и наблюдали с экранов телевизоров.

"Другого сообщения за все это время в Украине с Китаем не было. Чтобы объяснить такие высокие цены на костюмы - Министерство здравоохранения сначала обвинило подчиненное ему же госпредприятие в якобы низком качестве товара, которое то собиралось закупить. Правда нареканий ни у медиков, ни у предыдущих заказчиков, ни у волонтеров на эту продукцию не было, но надо было как-то переплату 13 млн объяснить", - подчеркнула нардеп.

Устинова рассказывает, что китайскую компанию, в которой компания-победитель "MEDDIV" закупила 71 тыс. костюмов - даже в Google найти трудно.

"Nanjing Trust Garment Company LTD China - никому не известная компания, которая вдруг нашла другую никому не известную компанию - дистрибьютора, которая ранее не торговала костюмами - и вместе они стали крупнейшими поставщиками костюмов для медиков в Украине", - отметила она.

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