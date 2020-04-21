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 Политика Украины, Киевские новости
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 Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева

Нардеп от СН Николай Тищенко обещает по миллиону новых насаждений столице каждый год, ежедневную влажную уборку улиц города, а также пересмотреть транспортную концепцию.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? Всю прошлую неделю Киев был в топ 10 мирового рейтинга загрязнения воздуха в городах. Экологи связывали эту ситуацию, в первую очередь, с пожарами вокруг столицы. ГСЧС и МВД говорят о поджогах. Это умышленное преступление и оно должно быть раскрыто, а виновные наказаны по каждому конкретному эпизоду. Что делать в столице для повышения качества воздуха? Нужно работать над Стратегией развития Киева, чтобы город был чистым, безопасным и комфортным для жизни", - заявил нардеп. 

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"Необходимо увеличить количество деревьев — по миллиону новых насаждений столице каждый год. Влажная уборка улиц — это не прихоть пожаров, а каждодневная необходимость мегаполиса. Привычка столичных властей из каждодневных обязанностей делать подвиг — это нечестно и непорядочно по отношению к горожанам. Пересмотреть транспортную концепцию: общественный транспорт, экологические виды транспорта и пешеходы — это главные приоритеты; разработать эффективные ограничения заезда автотранспорта в столицу. Присоединяйтесь к нашей команде! Будем вместе создавать свой город, город нашей общей мечты! Уютный, комфортный и безопасный для каждого киевлянина!" - резмировал Тищенко.

Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - слуга народа Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190410
 
 
 Топ комментарии
 
Приберіть цього Тищенко від киян! Слуги народу нехай служать свому народу!
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Тільки повний ідіот дасть грошей слузі народу. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается сделать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 2176
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Глядя на Слуг Коломойского понимаешь что Кличко отличный и умный мер! Все познаёться в сравнении!
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Приберіть цього Тищенко від киян! Слуги народу нехай служать свому народу!
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Чего ты так. Это же народный избранник Коля Оболонский. Как его можно убрать от киевлян, раз они так браво за него проголосовали.
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А давайте перевіримо - дадуть кияни грошей чи пошлють у пішу прогулянку вздовж Дніпра? Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 5736
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Ново-киевские дали 66% поддержки ватному украинофобскому клоуну Вове, а не послели в пешую прогулку.
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Нарід віддав голос, а не гроші. Нарід навпаки чекає гроші від бубочки і його слуг. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 278
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Просто надо подать идею по другому.
"Отправь СМС с слововом "Не_лох" на номер 5555, чем больше СМС, тем больше ты не лох"
Вот с такой подачей взлетить 100%)))
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Я та інші за нього не голосували! Це ваш зеприхильник!
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Ну и я тоже за него не голосовал, но колохозота, которая толпами прет в столицу, вытрясая из своих родителей квартиры,с радостью голосовала за него. Как они могут его послать, когда Коля такой же как они?
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Добре,мщо не голосували. Пошлють його, бо зебіли розчаровані.
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Правда в том, что в Киеве практически не осталось киевлян.
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Це син лейтенанта Шмідта.. йому потрібні талони на посиленне харчування!
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коля оболонский даже меню в своих ресторанах нормальное не в состоянии сделать, а тут целая СТРАТЕГИЯ!)
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Тільки повний ідіот дасть грошей слузі народу. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается сделать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 2176
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Главзебіл обіцяв зробити з Чорнобиля туристичну мекку...але все згоріло к чортям собачим. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 5605
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зєля косить під кістяка з Чорнобиля Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 163Мухарського
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Він більш схожий на рухливий мох згідно з Рибніковим.
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Глядя на Слуг Коломойского понимаешь что Кличко отличный и умный мер! Все познаёться в сравнении!
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Віталік виглядає Цицероном на фоні хриплоголосого пісюаніста.
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шо делать ,шо делать...перенести столицу в бердычев...
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Ещё один персонаж выходит на сцену))) кум Эрмака
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тот случай, когда Кличко на фоне "слуг" выглядит гением
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Главное чтобы 73% мудрецов не шатались по изберательным участкам в день выборов
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опа! ум, честь и совесть "слуги народа" вьішла с пасхального запоя?
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Слуги не можуть мислити стратегічно, в Трускавці їх цьому не вчили.
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Тупих обмежених істот ніякий Гарвард навіть з Трускавцем не навчить взагалі мислити.
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Коля Оболонский открыл себе прачечную в "Привате", причём в его бреднях про "страховку для медиков" ни слова. Зебилы- пора вам скидываться...
Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 9962
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Коля Оболонский (Тищенко) в 90е был старшим у Савлохова, крышевал рынок Героев Днепра, избивал торговцев до полусмерти, ходил в трениках с барсеткой и
бультерьером. Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? - "слуга народу" Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва - Цензор.НЕТ 6323 И по вечерам на Минской и Героев Днепра он и его гопбригада вместе с кавказкими борцами бори савлохова ловили девушек и толпой их насиловали. Теперь решил изнасиловать весь Киев.. Нелюдь уголовная
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Там же у Савлохова работал Эльбрус Тедеев, у которого позже работал Ермак помощником депутата.

К слову, в то же время Кличко тёрлись с авторитетом Рыбкой.

И с тех пор они все между собой знакомы. Они пережили своих "отцов" и стали власть имущими.
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Яякщо зекоманда за щось бреться, то в мене виникає якась підсвідома тривога...
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Резиновая биба хочет развививать Киев ? Эта биба может только воровать и имеет реально 3 класса образования .
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Тищенко - это технический кандидат. Кличко отдал его однокласснику Святошинскую РГА ещё осенью.
В сюжете Радио Свобода он не смог объяснить за что.
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..а ведь этот премудрый щегол-оболонский мог пообещать ещё и каждому мужику по бабе, а бабе - по два мужика.. и не только надувных..(
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Ну если это тупорылый типа ресторатор собирается развивать Киев то киевлянам приготовится к 3.14здецу!
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Дык и ресторатор он какбЭ только "оральный". Все его то ли четыре, то ли пять точек-ресторанов записаны на других людей с самого начала. А две "точки" стоят под снос из-за самовольного захвата земли. Ему большще некуда - или в депутаты/мэры, или в тюрьму/забугор. Того и активничает.
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Может даже он и прав. Но из клоун-команды - это сразу нах. И Кличко, кстати, тоже нах.
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Два сапога пара.
Я балдел, когда Кличко представлял генплан города, разработанный еще при Косаковском, обновленный цветными фломастерами.
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У меня дети (8 и 10 лет) гораздо умнее этого Тищенко
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О, еще один бандит а мэры метит. А мудрый народ еще и выберет сдуру. Депутатом же его выбрали.
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Коля Оболонский подводит тему к "жить по-понятиям". Вангую, что он хочет распоряжаться брызганьем улиц водичкой (на что-то большее ХВантазиЙи нетуТИ), а куяне будут так дружненько ему бабосы за это сдавать. Типа "сам додумался" до "хитрой схемы".
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Эти "слуги" целый год палки Кличку в колеса пихают, что бы его выжить с этой должности и поставить какого то своего непотребного холуя.
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Уже никто от партии "Слуги народа" не сможет стать мэром Киева, потому что xеp кто проголосует, так обосратся за год ещё нужно уметь.
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Життя показує що стратегія та зебілізм несумісні поняття.
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Даже на фоне СН Тищенко выглядит тупее остальных.
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