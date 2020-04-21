 Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? Всю прошлую неделю Киев был в топ 10 мирового рейтинга загрязнения воздуха в городах. Экологи связывали эту ситуацию, в первую очередь, с пожарами вокруг столицы. ГСЧС и МВД говорят о поджогах. Это умышленное преступление и оно должно быть раскрыто, а виновные наказаны по каждому конкретному эпизоду. Что делать в столице для повышения качества воздуха? Нужно работать над Стратегией развития Киева, чтобы город был чистым, безопасным и комфортным для жизни", - заявил нардеп.

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"Необходимо увеличить количество деревьев — по миллиону новых насаждений столице каждый год. Влажная уборка улиц — это не прихоть пожаров, а каждодневная необходимость мегаполиса. Привычка столичных властей из каждодневных обязанностей делать подвиг — это нечестно и непорядочно по отношению к горожанам. Пересмотреть транспортную концепцию: общественный транспорт, экологические виды транспорта и пешеходы — это главные приоритеты; разработать эффективные ограничения заезда автотранспорта в столицу. Присоединяйтесь к нашей команде! Будем вместе создавать свой город, город нашей общей мечты! Уютный, комфортный и безопасный для каждого киевлянина!" - резмировал Тищенко.





