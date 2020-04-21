 Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? Всю прошлую неделю Киев был в топ 10 мирового рейтинга загрязнения воздуха в городах. Экологи связывали эту ситуацию, в первую очередь, с пожарами вокруг столицы. ГСЧС и МВД говорят о поджогах. Это умышленное преступление и оно должно быть раскрыто, а виновные наказаны по каждому конкретному эпизоду. Что делать в столице для повышения качества воздуха? Нужно работать над Стратегией развития Киева, чтобы город был чистым, безопасным и комфортным для жизни", - заявил нардеп.
"Необходимо увеличить количество деревьев — по миллиону новых насаждений столице каждый год. Влажная уборка улиц — это не прихоть пожаров, а каждодневная необходимость мегаполиса. Привычка столичных властей из каждодневных обязанностей делать подвиг — это нечестно и непорядочно по отношению к горожанам. Пересмотреть транспортную концепцию: общественный транспорт, экологические виды транспорта и пешеходы — это главные приоритеты; разработать эффективные ограничения заезда автотранспорта в столицу. Присоединяйтесь к нашей команде! Будем вместе создавать свой город, город нашей общей мечты! Уютный, комфортный и безопасный для каждого киевлянина!" - резмировал Тищенко.
"Отправь СМС с слововом "Не_лох" на номер 5555, чем больше СМС, тем больше ты не лох"
Вот с такой подачей взлетить 100%)))
бультерьером. И по вечерам на Минской и Героев Днепра он и его гопбригада вместе с кавказкими борцами бори савлохова ловили девушек и толпой их насиловали. Теперь решил изнасиловать весь Киев.. Нелюдь уголовная
К слову, в то же время Кличко тёрлись с авторитетом Рыбкой.
И с тех пор они все между собой знакомы. Они пережили своих "отцов" и стали власть имущими.
В сюжете Радио Свобода он не смог объяснить за что.
Я балдел, когда Кличко представлял генплан города, разработанный еще при Косаковском, обновленный цветными фломастерами.