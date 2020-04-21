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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Судья ушел на самоизоляцию, узнав, что участник процесса болен COVID-19

У одного из участников судебного заседания, которое проходило в Черниговском райсуде Черниговской области, обнаружен COVID - 19, проводятся мероприятия по дезинфекции.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на портал "Судова влада України".

По данным пресс-службы суда, 19 апреля суд рассматривал дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша.

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Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представители Нацполиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID - 19.

Все работники Нацполиции, контактировавшие с подозреваемым, находятся на самоизоляции.

Судья и секретарь судебного заседания приняли решение самоизолироваться.

В помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции.

В суде обратились с просьбой к посетителям и участникам процессов учесть указанные обстоятельства и воздержаться от визита в суд 21 апреля.

С 22 апреля суд будет работать в обычном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3190407
 
 
 Топ комментарии
 
Разовую помощь судье в размере годового оклада и срочно, а то не выживет в изоляции...
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Жаль, що це не про суддю Вовка🧐
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об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша. Источник: https://censor.net.ua/n3190407\\\\\\\\\\\\

Ну ладно лицо, а остальная тушка как? ггг(вяликомосковский язык пусть себя засунет в вяликорусскую жёппу)))
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Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7.14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов.
Одним диктатором стало меньше, следующему (Путину) приготовиться!
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Разовую помощь судье в размере годового оклада и срочно, а то не выживет в изоляции...
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Пусть Судья не отлынивает от работы и процесс проводит в онлайне,вообще уже распустились. Судья ушел на самоизоляцию, узнав, что участник процесса болен COVID-19 - Цензор.НЕТ 8343
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Ніде Вовк не подінеться. Вчені довели, що плотоядні заражаються від людей.
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пусть его по скайпу закроет
или выпустит
если по вайберу задонатит
у нас же страна в смартфоне
а не херь какая то
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просто судья вспомнил, что этот "участник процесса" намедни передал ему пакован, для принятия "правильного решения"
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Суддя добровільно самоізолювався у "червоній зоні"?
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Я б теж самоізолювався, на півроку, зарплатня ж іде...
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Не понял.судья то зачем?в десна с подсудимым целовался?
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