 С 16 апреля в Киев не пропустили около 60 человек с повышенной температурой, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Ограничения на въезд в Киев начали действовать с 16 апреля.
"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - рассказал Кличко.
На въезде в Киев с Одессы никто даже не останавливает.
Дебил убогий.
Я ей высказал в лицо все, что о ней думаю и сказал, что если эта **** не уйдет сейчас же, то я вызываю полицию! Прискакал ее муж. Кинулся на меня. Получил в морду. Шо не ясно? Я звоню в полицию. Сразу сбежали. Ну вот что за нелюди? Чем все закончится, еще не знаю. На всякий случай, подошел к охраннику с термометром и поговорил.
Я это к тому, что не факт, что эти 60 людей с температурой не нашли лазейку, чтобы не попасть в Киев.