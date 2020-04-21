 С 16 апреля в Киев не пропустили около 60 человек с повышенной температурой, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ограничения на въезд в Киев начали действовать с 16 апреля.

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - рассказал Кличко.

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