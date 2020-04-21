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 Общество
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 С 16 апреля в Киев не пропустили около 60 человек с повышенной температурой, - Кличко

В Киев не пропустили около 60 человек с повышенной температурой за время действия ограничений на въезд в город.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ограничения на въезд в Киев начали действовать с 16 апреля.

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - рассказал Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190404
 
   
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Враньё!
На въезде в Киев с Одессы никто даже не останавливает.
Дебил убогий.
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со стороны Житомира тоже, вчера ехали - никого
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Когда не останавливает? Это на Пасху было.
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"отправляли домой" Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко - Цензор.НЕТ 3216 , а они так домой и поехали ... Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко - Цензор.НЕТ 3216
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Эпицентр на Богатырской сегодня. На входе стоит мужик с термометром. Идет семейная пара впереди меня. У жены оказалась температура 38! Охранник не пустил ее, несмотря на возмущение женщины. 5 раз перемеряла! В итоге, она обошла слева, где работает фуникулер на 2й этаж и никто не контролирует!
Я ей высказал в лицо все, что о ней думаю и сказал, что если эта **** не уйдет сейчас же, то я вызываю полицию! Прискакал ее муж. Кинулся на меня. Получил в морду. Шо не ясно? Я звоню в полицию. Сразу сбежали. Ну вот что за нелюди? Чем все закончится, еще не знаю. На всякий случай, подошел к охраннику с термометром и поговорил.
Я это к тому, что не факт, что эти 60 людей с температурой не нашли лазейку, чтобы не попасть в Киев.
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а шо с ними делать? Хай лазят пока пневмонию не получат (не путать с кококо19)
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