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 Политика Украины
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 Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД. ВИДЕО

Экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы проявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров", - говорится в сообщении.

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В МВД отмечают, что военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190403
 
   
 Топ комментарии
 
А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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- Ведьму сжечь!
- Но она красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
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Розмолотити гондурасів! Щоб кожен масліну упіймав!
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Це той випадок, коли корисніше роздати мітли і мести вулиці анаж палити кошти на непотрібні заходи.
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А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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Так глава СБУ ходит в Московский патриархат, ты шо
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я бы томаса достал
и попросил у него шобы ветер поменялся
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Какая цель в поджоге лесов, думают зелёные, а вот и первый ответ нужно купить на 200 млн цистерн во время войны, не ПТУров не Нептутунов, про разработку своих ПВО систем никто не говорит вОобще, а нужны ЦИСТеРНы
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Мне аж стало интересно, найдут или не найдут. Лично я нашёл, и то не с первого раза, и то зная и....слыша!!!!, где искать. Имея опыт повадок, знаков, и последствий....
А ну.....удивите нас всех. Ждём.
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Проводячи відстріл на місці з повітря - врятуємо природу 😁👍
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Треба турець дрони запускати..вони 24 години в повітрі висять....ну і ракету одразу в підпалювачів..як шо тікати будуть
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Таки диверсия?то ж само загорелось...
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