 Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне, - МВД. ВИДЕО

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы проявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров", - говорится в сообщении.

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В МВД отмечают, что военнослужащие Нацгвардии тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.