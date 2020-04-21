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 За рубежом
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Все про:МВФ (2896) помощь (3272)

 Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью

Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своей колонке, размещенной на сайте фонда, передает Цензор.НЕТ.

"103 страны уже обратились к нам за экстренным финансированием, и наш Совет директоров рассмотрит половину этих обращений до конца этого месяца", - сообщила Георгиева.

Она напомнила, что МВФ увеличил размер фонда, из которого планируют тратить средства на экстренную финансовую поддержку в связи с коронавирусом, до $100 млрд. У МВФ пока нет возможности выдавать кредиты на общую сумму $1 трлн - в 4 раза больше, чем во времена экономического кризиса 2008-2009 годов.

Кроме этого, в МВФ создали специальный фонд на $1,4 млрд, из которого будут выдавать гранты правительствам 29 наименее обеспеченных стран мира для того, чтобы они могли оплатить свои долговые обязательства и тратить больше собственных средств на борьбу с коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190400
 
 
 Топ комментарии
 
пока наши депутаты яйки чухают(или что там у них) с антиколомойскими законами, помощи может и не хватить.... или помогать некому будет....
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Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3190400
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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Совет форумчанПравила форума
 
Звездец подкрался очень быстро, но был видит с далека
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пока наши депутаты яйки чухают(или что там у них) с антиколомойскими законами, помощи может и не хватить.... или помогать некому будет....
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Могу выдать тебе "помощь" в 100 баксов. При условии что отдашь через месяц 150, сдашь в аренду одну из твоих комнат в квартире, а еще я решаю куда завтра будет идти твоя жена. Как тебе такая "помощь", напоминает условия МВФ или еще не?
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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А как нас здесь убеждала вся пророссийская мразь,что надо покупать газ у России иначе "замерзнем,пропадем без России". Так кто самые тупые долбодятлы в Украине?
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Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3190400
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
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Голобородько посилав же МВФ в жопу. Шош такоє?
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Тому і 103тя черговість, бо МВФ не може вилізти з жопи, куди Голобородько її запхав🐸😄
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Вы уже много наполучали, надо и другим дать возможность.
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Идиоты. Не знают о пользе дефолта наверное.
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"Украина готовит самолёт для отправки финансовой помощи мфв" )
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Ха. У этих парней - многовековой опыт: как заставить лохов прийти к ним с протянутой рукой. Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью - Цензор.НЕТ 3301
Надо просто провернуть спецоперацию с ужасно-опасным макароно-вирусом, под которой клиенты остановили свои собственные экономики.
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Для МВФ настали золотые времена. Щас они обложат всех кредитами, а потом будут проценты стричь. Профит! Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью - Цензор.НЕТ 1846
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Для тебе грошей нема, але ти тримайся!🐸
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Крупнейшая в мира компания резервуаров по хранению #нефти Royal Vopak NV заявила, что резервуары и емкости заняты. Свободных больше нет.

Хахаха
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Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7.14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов.
Одним диктатором стало меньше, следующему (Путину) приготовиться!
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Это не значит что тамошний режим начнёт меняться. Пока он находится на китайском попечении, найдут другого члена семьи, и назначат командовать.
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Украина и в этом вопросе, как всегда оказалась "самой умной". Выходит,что 103 государства "дурные", а Зеленский и его шпана опять "самые умные".
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