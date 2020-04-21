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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  2005  9
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 Мининфраструктуры планирует на следующей неделе эвакуацию украинцев из Израиля, США, Таиланда и других стран, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует назначить следующие эвакуационные рейсы из ряда стран для вывоза украинцев домой.

"Начнем с Израиля, потому что там наиболее остро стоит визовый вопрос. Потом США, где у наших людей также заканчиваются туристические визы. Далее Бали, Индонезия, Тайланд. В Европе также есть ряд стран, из которых вследствие закрытия проезда внутри Шенгенской зоны нам придется вывозить людей самолетами", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что планируется вывоз украинцев также из Италии и Испании. При этом все возвращающиеся в Украину граждане будут подлежать обязательной 14-дневной обсервации.

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Как отметил Криклий, через систему "Друг" Министерства иностранных дел зарегистрировались более 9 тыс. граждан, желающих вернуться в Украину.

В то же время, по словам министра, многие украинцы по возвращению в страну пытаются всеми силами избегнуть карантина, что существенно затрудняет все эвакуационные процессы.

"Несмотря на это, мы, конечно же, обязательно будем продолжать организовывать вывозные рейсы. Начнем с самых критичных стран, где у людей уже просрочены визы, чтобы не было поводов для каких-либо реадмиссий по отношению к ним. Уже планируем эти маршруты, начнем их где-то через неделю после Пасхи, я думаю", - заявил министр инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3190397
 
 
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ну да короновирус как то не очень у нас активен зеленые хотят подтолкнуть
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вот и я думаю, что возить за "спасибо" никто не будет....
кстати, за предыдущие чартеры компенсации уже повыплачивали из бюджета...
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Названі туристи не бідні, але упороті.... Мусять заплатити самі за евакуацію...
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Бали, Таиланд, Индонезия ?? Какие нах туристические визы ? В стране уже карантин почти полтора месяца ..Кто эти туристы и как они туда выехали...?? Мінінфраструктури планує наступного тижня евакуацію українців з Ізраїлю, США, Таїланду та інших країн, - Криклій - Цензор.НЕТ 8247
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