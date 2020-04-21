 На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн, - Госслужба занятости

"Социальная защита наиболее уязвимых категорий безработных усилена. Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тыс. грн", - сообщил отдел коммуникаций Государственного центра занятости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

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Минимальный размер пособия по безработице повышен:

- для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам;

-для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

- для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.