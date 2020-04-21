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 Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "спекулятивным моментом" произошедший накануне обвал цен на майские фьючерсы нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ"

"Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - заявил представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков убежден, что не нужно придавать ситуации с ценами на нефть "какую-то апокалиптическую окраску". "Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - пояснил он.

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Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

21 апреля нефть WTI на открытии торгов вернулась к положительным значениям, однако затем продолжила снижение.

Источник: https://censor.net.ua/n3190393
 
 
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Це як у вас вкрали всі гроші на які ви жили, а ви говорите про торговий момент😄
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ну всем же россиянам понятно, что обвал цены на нефть - это только на пользу.
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великая энергетическая сверх держава, встав с колен, садится на жопу
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Та какой это апокалипсис? Это праздник!

Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2474
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чисто торговый-это когда со 100 баксов за бочку падает до 98.а не когда с плюсовой цены в минусовую уходит Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2026
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)им пенсионеры денег подкинут. ну и беспрецендентный рост цен на бензин.
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Тем временем брент до обеда уже упала на 20%, а еще не вечер
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...Внутренний голос подсказал ему, что это еще не писец.

Потом внутренний голос подсказал ему: плюнь саудовскому принцу в лицо...
А вот теперь точно писец, подсказал ему внутренний голос...
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В Роисии так долго готовились к экономическому прорыву, что не заметили как очутились на краю экономического обрыва. Куда их завёл тупой и мелкий шибзик на шпильках... Крах империи козла уже неизбежен.(с) Аминь
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... В заповеднике (вот в каком забыл) (росия)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, -
И орет теперь по-медвежьему.(с)
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А если цена даже в 20 долларов продержится два-три года, это не апокалипсис?
Сколько будет стоить газ при такой цене нефти?
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,,А чего у вашего пацмента пульса нет???" -,,это чисто рабочий момент,не спекулируйте..."
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Никакой паники..Песков Вам всё объяснит и успокоит... В кремле паники нет.. Идёт спокойная проверка личных счетов в забугорных банках.
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Более того, все специалисты отдают себе отчет, что это только на пользу,- добавил Песков
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Развал рашки это чисто рабочий момент и никакого апокалипсиса
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та безусловно! ва-а-абще никаких проблем! ))

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соловьев еще месяц наад орал: как рф арабов раком поставили. теперь тот утверждает что все ОК все по плану. и что им чем хуже тем лучше. а одним предложением звучит так. усеруся но не покорюся...............
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Єноти на карантині. Залишились світлини тільки з полярною лисицею.
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какцапи ніколи багато не жили, не фіг і починатию...
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Почти на 2рубля доллар за сегодня подорожал.надеялся на большее...но такое удовольствие можно и растянуть.а так то пургомет прав.ничего страшного.наоборот.повеселимся.
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Жили мы очень бедно, а потом у нас всё украли...
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Точно, вы не всрались. Но окорочков больше не будет...
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Скоро вате объяснят, что отрицательная цена на нефть только на пользу России и Путин всех снова переиграл!Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 3541
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Путин и вата....
1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.
2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.
3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас - часть этого плана.
4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис - ни о чем.
Сегодня Владимиру Владимировичу Путину доложили, что котировки нефти стабильно укрепляются, а рубль стал международной валютой, вытеснив с рынков Азии доллар США.
Прочитав доклад на 2 листах (этикет), напечатанный 48 шрифтом, Великий президент стёр пот со лба! Можем же!
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