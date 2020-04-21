 Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".
"Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - заявил представитель Кремля журналистам.
Дмитрий Песков убежден, что не нужно придавать ситуации с ценами на нефть "какую-то апокалиптическую окраску". "Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - пояснил он.
Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
21 апреля нефть WTI на открытии торгов вернулась к положительным значениям, однако затем продолжила снижение.
Потом внутренний голос подсказал ему: плюнь саудовскому принцу в лицо...
А вот теперь точно писец, подсказал ему внутренний голос...
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, -
И орет теперь по-медвежьему.(с)
Сколько будет стоить газ при такой цене нефти?
1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.
2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.
3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас - часть этого плана.
4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис - ни о чем.
Сегодня Владимиру Владимировичу Путину доложили, что котировки нефти стабильно укрепляются, а рубль стал международной валютой, вытеснив с рынков Азии доллар США.
Прочитав доклад на 2 листах (этикет), напечатанный 48 шрифтом, Великий президент стёр пот со лба! Можем же!