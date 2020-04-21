EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  531  4
Все про:КГГА (2398) Кличко (2994) Поворозник (65)

 Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мондриевского, - Кличко

Первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник возложил исполнение своих обязанностей на заместителя Валентина Мондриевского.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По расследованию дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным, он написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Возложил исполнение обязанностей на заместителя Валентина Мондриевского", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3190392
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шикарно отстранил - с переложением полномочий на подельника...
 показать весь комментарий
 
 
Кличко ! У твоего заместителя тоже есть заместители ? Вы не охренели там ?(
 показать весь комментарий
 
===Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мандриевского===
В смысле, нужно дополучить обещанную взятку?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх