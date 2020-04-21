 Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мондриевского, - Кличко

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По расследованию дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным, он написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Возложил исполнение обязанностей на заместителя Валентина Мондриевского", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.