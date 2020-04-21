EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  217  2
Все про:КГГА (2398) Кличко (2994) Поворозник (65)

 Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мандриевского, - Кличко

Первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник возложил исполнение своих обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"По расследованию дела в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным, он написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Возложил исполнение обязанностей на заместителя Валентина Мандриевского", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3190392
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шикарно отстранил - с переложением полномочий на подельника...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх