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 Политика Украины
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 Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Через год после победы Зеленского на выборах Украина оказалась в наиболее слабом состоянии за всю историю Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Год назад мы с Софией Таран одели вышиванки и пошли на выборы. Так мы показывали, что голосовали за продолжение развития всего украинского, что возродилось и появилось от 2014 года. И к чему мы имели счастье относиться. Прошел всего год. Дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить". Украинское перестало быть приоритетом. Украинское кино едва удалось спасти от планов правительства убить его финансирование "в ноль". В Раде постоянно возникают инициативы, как изменить или отсрочить закон о языке, квоты и даже как изменить запрет российского кино. Украинское изменилось на "какая разница", - говорится в сообщении.

По словам Сюмар, за этот год Украина точно существенно потеряла свои внешнеполитические позиции.

"Подход "ничего об Украине без Украины" сменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве "России-миротворца". Отвод войск привел к потере стратегических позиций и к усилению обстрелов и увеличению количества смертей", - подчеркнула нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов

"Обещание экономического роста в 40% пока сменилось прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Красивый политтехнологический тезис о "нулевой толерантности к коррупции" разбился о реальность продажи должностей, отмывание миллиардов НДС из бюджета в интересах "лица номер 1" и Офиса Президента. Обещание публичных и жестких разговоров с олигархами сменилось тайными встречами, просьбами, заигрыванием с Коломойским под угрозой дефолта, сменой правительства с людьми Пинчука на правительство с людьми Ахметова, назначениями олигархов заместителями губернаторов", - отметила она.

Сюмар заявила, что в таком слабом состоянии государство и управленческая вертикаль еще не были никогда.

"Лифт" в турборежиме вынес наверх тех, кто зеленого понятия не имеет, что такое необходимые компетенции. Отсюда - яркие флеш-мобы об "Имею право на ошибку". Они не просто имеют это право. Они регулярно им пользуются и делают ошибки", - считает нардеп.

"Каждая ошибка - это миллионы безработных, это миллиарды недополученных средств, это, в конце концов, много человеческих жизней. И это, в конце концов, цена государственности и ее будущего. ПреЗедент начался с ошибки. Через год мы поняли: больше права на ошибки у нас нет", - подытожила Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а "социальный лифт" оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3190390
 
   
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писал уже, но все же повторюсь..
те, кто не хотел жить при Порошенко, сейчас выживают при Зеленском..
Удачи вам, дебилы!
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Страна.юа за вчера - бывшего президента обвинили в получении 200 млн дол за закрытие дела против Бурисмы.
Читайте - цензор такое никогда не напишет.
Это все, что вам надо знать про папередника.
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І яким чином, це знання допоможе нам зараз?
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Ідіот, чи так, по-приколу? Чи то в тебе вже просто істерика? Ну то зрозуміло, але май на увазі, то ще не все, воно в тебе ще більше загостриться. А там і до психіатра тобі прийдеться звернутись.
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Взято из фейсбука - если кто даёт ссылки на статьи из - " Страна ЮА " , сразу бей в рыло .)) Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар - Цензор.НЕТ 5865 .
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ага ага байден заплатил пороху 200 лимонов а трамповское фбр а этом ни гу гу третий год копая под байдена ---только такие зебилы как ты могут поверить в эту сказочку от самого "правдивого" сайта в мире -страна юа
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Якби виграв Порошенко, в нього точно не було б більшості в парламенті - а отже протягти грабіжницький закон про розпродаж землі він не зміг би.
Але, це таке - не сперечаюсь що це копання в сортах лайна і вибирання хто з грабіжників більший імпотент і може принести менше шкоди.
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Это точно. И вирус тут совершенно не при чем. ВВП начал сокращаться в январе
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какое в январе?
еще в ноябре прошлого года начали закрывать региональные программы и деньги в местные бюджеты зажимать.
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Зе-тыпилы, ну что, дадим Бубочке еще 100 дней на обучение?

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Почему обучение? Он прекрасно играет х-ем па Украине...
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тыщу пятьсот дней ему! стратегически мыслить нужно!
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Варианты в студию? Год черного позади, а ни одного варианта как снять ЗЕ так и нет. И как-то вяло вы стали работать последнее время. Гы.
Бубочка доправит до конца своего срока - запомни это. И тебе это выгодно, а иначе останешся без работы.
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Представь себе, сейчас такой "дискурс" во всем мире - уж ситуация такая.
Или ты хотела развития во время всемирной пандемии и финансового кризиса на почве кредитной ямы, в которую Украину загнал в том числе твой кудрявый шеф и его прихвостни?
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Не спорь с ЗЕботом .Оно тупое по умолчанию
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При величайшем лидере современности Зеленском.
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Где за Украину страдаешь и украинцев вразумляешь? В какой стране?
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если ещё год продержимся при зелёных то и дискурса как выжить може уже и не быть....
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«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже. (с)
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Услышать надо ради сохранения Украины и надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения…(с)
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Вы думаете у куклы, которую одевают на руку через дырку в ж@пе, есть слух и инстинкт самосохранения? Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8675
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Одні стали красти в рази більше, а інші просто нездари, які находяться не на своєму місці.
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Сюмар неплохо бы в цифрах возмущаться. Вот сейчас за год такое-то падение ВВП и курса валюты. А вот сравните с тем же периодом 2014-15 года, когда страной керував сывочолый гэтьман. А выводы мы бы и сами смогли сделать
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Коли конкретно тоді? І чому курс гривні обвалився лише через рік після її початку?
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Незнайка на рашці живе? Почитай вікі, коли почалась війна, а гривня почала падати ще при янику.
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Дожились, називається.
Економіка за рік керування некрадущими значно сповзла вниз.
Хтось з зелених пам'ятає ще мантру про інвесторів, яких готова нянчити чесна в лапках влада ?
То де вони всі ? Не вірать ?
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За даними сайту Корупція.інфо, Вікторією Сюмар припустилася низки помилок і неточностей в декларації за 2014 рік

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Оце так авторитетна думка Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар - Цензор.НЕТ 2079 Хоча завдяки її роботі як політехнолога і Народний Фронт, і Пєтя в пральотє..Тому, ДЯКУЄМО!
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Ви чё пархатые ахренели-первые полгода ********* адаптиравалась к суровым полетическим реалиям, а теперь стране мешает развиваться каранавирус. Да ищё вон Тищенко гаварил, што казна пустая, денег нету савсем...ясно адно, и это стопрацентна, разваравали, казну эту самую-свинарчуки! Вобшем ставят палки в калёса самому мошьному лидеру...
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Так и Дубинский говорит, но у него виновник - Сорос и Госдеп
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Эх, он бы рассказал про безальтернативность мыролюбного Минска и о том почему нельзя прекратить торговать с агрессором, а ещё поднял бы пару раз до справедлывого уровня тарифы на ЖКХ
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Посмотрел как Беня разпетушил Шустера..... Ну и шо - Беня на Зелю не имеет компромата?
ха-ха!
Такой хитрый, прости Яхве, человек, таки свои ходы просчитывает наперед покруче чем Пусин.
Грамотная клоунада, Бене - респект, но только за то шо умный.
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Ничего так не показывает кретинизм зебобиков, как завывание:"зе, мы тебе поверили!!! "...поверить зеле-малоросу мог только припадочный) про то ,что при войне проголосовать за комика, я уже молчу...
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Даже боюсь представить какое счастье накрыло бы Украину оставь Петью, Трусельмана, и всю остальную шоблу при власти... Дефолт неизбежен, ибо с Петей МВФ даже говорить не хотело а кредиты соевые ушлепки брали под дикий процент,ради того чтоб не делать реформы на которых настаивало МВФ. Да и сидели бы без газа и без транзита, ибо соевые рогом уперались не хотели имплементировать европейскую практику разделения транспортировки и добычи газа, что Зеленский сделал без шума и пыли...
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