 Прошел год президентства Зеленского: дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить", - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Год назад мы с Софией Таран одели вышиванки и пошли на выборы. Так мы показывали, что голосовали за продолжение развития всего украинского, что возродилось и появилось от 2014 года. И к чему мы имели счастье относиться. Прошел всего год. Дискурс "о развитии" сменился на дискурс "как выжить". Украинское перестало быть приоритетом. Украинское кино едва удалось спасти от планов правительства убить его финансирование "в ноль". В Раде постоянно возникают инициативы, как изменить или отсрочить закон о языке, квоты и даже как изменить запрет российского кино. Украинское изменилось на "какая разница", - говорится в сообщении.

По словам Сюмар, за этот год Украина точно существенно потеряла свои внешнеполитические позиции.

"Подход "ничего об Украине без Украины" сменился на минские договоренности Ермака о переговорах с сепаратистами при посредничестве "России-миротворца". Отвод войск привел к потере стратегических позиций и к усилению обстрелов и увеличению количества смертей", - подчеркнула нардеп.

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"Обещание экономического роста в 40% пока сменилось прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Красивый политтехнологический тезис о "нулевой толерантности к коррупции" разбился о реальность продажи должностей, отмывание миллиардов НДС из бюджета в интересах "лица номер 1" и Офиса Президента. Обещание публичных и жестких разговоров с олигархами сменилось тайными встречами, просьбами, заигрыванием с Коломойским под угрозой дефолта, сменой правительства с людьми Пинчука на правительство с людьми Ахметова, назначениями олигархов заместителями губернаторов", - отметила она.

Сюмар заявила, что в таком слабом состоянии государство и управленческая вертикаль еще не были никогда.

"Лифт" в турборежиме вынес наверх тех, кто зеленого понятия не имеет, что такое необходимые компетенции. Отсюда - яркие флеш-мобы об "Имею право на ошибку". Они не просто имеют это право. Они регулярно им пользуются и делают ошибки", - считает нардеп.

"Каждая ошибка - это миллионы безработных, это миллиарды недополученных средств, это, в конце концов, много человеческих жизней. И это, в конце концов, цена государственности и ее будущего. ПреЗедент начался с ошибки. Через год мы поняли: больше права на ошибки у нас нет", - подытожила Сюмар.

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