 "Ермак выбрал себе на главу Печерского района Кондрашову, которая с 2013 года зам, начальник торговли в Киеве", - "слуга народа" Лерос

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Ермак продолжает расставлять своих людей везде, и когда я рассказывал про "консенсус" в Киеве, то сейчас речь пойдет про продолжение квотного принципа при назначениях в столице. Для примера, вы уже знаете, что главой Святошинського района теперь работает одноклассник Коли Тищенко, главой Голосеевского района Ермак поставил Сергея Садового, бывшего директора департамента Благоустройства (точнее сказать - департамента МАФов в Киеве), по такому же принципу поделили и другие столичные районы/департаменты и продолжают делить их в офисе", - заявил нардеп.
"Но где ещё Ермаку брать людей, как не из своего базарного прошлого или друзей/одноклассников своих кумовьёв, тем более для его "задач". Должности либо продают, как вы все видели на пленках Ермака, либо ставят ручного, что в обоих случаях приводит к деградации государства. Вот и в этот раз Ермак выбрал себе на главу Печерского района Наталью Кондрашову, которая с 2013 года замначальника торговли в Киеве. Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на госдолжности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения. Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства. Как говорится, результат на табло", - акцентировал Лерос.
"Ну и конечно, главу района подаёт городской глава, а подписывают в офисе, поэтому всё работает четко. Процитирую слова Кличко для Радио Свобода: "рекомендация была от господина Ермака относительно… не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был касаемо коррупционной составляющей и касается КП Благоустрій. Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно некоррумпированным, эффективным. У меня был разговор (с Ермаком. — Ред.), и рекомендация была относительно господина Кулебы". Это он про назначенного директора департамента ларьков, ой, Благоустройства столицы Алексея Кулебу. Ведь как гласит народная мудрость - Рекомендациями Андрея Борисовича не стоит пренебрегать, могут и на взятке словить", - резюмировал Лерос.
На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске 11 марта было принято скандальное решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО, и у Киева есть методы противодействия, если противная сторона усадит за стол консультаций людей, которые не устроят Украину.
Об этом вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Здесь все очень просто. Хочу напомнить, что в ТКГ есть три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ. Украина - как защищающаяся сторона. Россия - как напавшая сторона. И посредник - ОБСЕ. Еще есть такой институт, как приглашенные. Их приглашает ОБСЕ как организатор. Так вот, если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то его участники будут в статусе "приглашенные". И пригласить их может только ОБСЕ. А приглашать ОБСЕ их будет только в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые будут заранее оговорены, в контексте - кто может быть участником такого Консультативного совета", - рассказал украинский переговорщик.
Он напомнил позицию украинской стороны: участниками Консультативного совета не могут быть боевики, военные, представители оккупационного режима и лица, которые не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей с точки зрения гражданского общества.
"В первую очередь - внутренне перемещенные лица, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения России. Должен быть зеркальный отбор. То есть должны быть представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не только с временно оккупированной Россией территории, но и обязательно с подконтрольной Украине", - подчеркнул Резников.
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"Я не верю в то, что, не получив приглашение от ОБСЕ, кто-то вообще сможет пройти на территорию, где проходят переговоры. Это происходит под охраной специальных белорусских служб, поскольку Беларусь является принимающей стороной. Соответственно, они пропускают по списку только тех людей, кого подала ОБСЕ как модератор минского процесса. Поэтому люди, которые не подпадают под критерий имеющих право быть приглашенными, просто не попадут туда. Но даже если вдруг, случайно, в порядке бреда представим, что ползком туда попадет боевик, то украинская делегация, представители украинских временно перемещенных лиц, которые будут представлены в этом совете, встанут, выйдут из этой комнаты, и никаких переговоров, общения и консультаций, да и самого совета просто не состоится", - подытожил вице-премьер.
Напомним, ранее Резников назвал сайту "Сегодня" темы новых переговоров ТКГ по Донбассу - вода, право и обмен.
Офіс "Єрмак",
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