 Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила 21 апреля на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.
Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".
Напомним, по состоянию на утро 21 апреля, количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн.
О как. Вам Нобелевку за гениальное открытие.
три из них уже тестируются на людях. Это суперскорость для создания вакцины.
но тебе вакцину не надо, зачем тебе. от дури вакцин не существует.
https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******
я смотрю, у кремлевских троллей работы вдруг стало завались, прямо аврал.
Наверное, это "Чужой".
Китай протолкнул животных в ВОЗ и конечно шо они будут говорить как Партия приказала.
Мульти-культи епт. Европейцев "защищает" от вирусов эфиопский аферист, главарь ВОЗ, который верещал до последнего что "фсехарашо". Этих ублюдков судить надо а не прислушиваться к их высерам.
Эпидемия - это скорость и кол-во охвата конкретной популяции. А ПАНДЕМИЯ - это когда эпидемиями охвачены все 5 континентов.
учись, детка.