 Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила 21 апреля на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".

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Напомним, по состоянию на утро 21 апреля, количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн.