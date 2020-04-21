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 Общество, Здоровье
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 Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила 21 апреля на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля, количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3190387
 
 
 Топ комментарии
 
ВОЗ веры нету. ВОЗ - банда коррупционеров. Бил Гейтс хороших людей не финансирует.
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Китай не нарушил Конвенцию по бактерилогическому оружию.
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до этого вирус не передавался от животных к человеку.
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ВСЕ! У человека нет на него иммунитета.
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Китай не нарушил Конвенцию по бактерилогическому оружию.
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Вірус - не тварина, тому тваринного походження мати не може.
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Рыба тоже не животное, как и насекомое. Но человек их воссоздать неспособен.
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а что, вирус - это неорганическое синтетическое вещество?
О как. Вам Нобелевку за гениальное открытие.
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вы б..дь вакцыну делайте а не предположения высказывайте.вы такие же бесполезные как и оон обсе...только бабло пилить умеете и озабоченость с предположениями выражать
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ты б..ть читать не умеешь? умел бы так знал что уже создано 79 вакцин. СЕМЬДЕСЯТ ВАКЦИН ОТ КОВИД-19!!!
три из них уже тестируются на людях. Это суперскорость для создания вакцины.
но тебе вакцину не надо, зачем тебе. от дури вакцин не существует.
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ВОЗ веры нету. ВОЗ - банда коррупционеров. Бил Гейтс хороших людей не финансирует.
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ВОЗ может рассказывать что угодно, это ей мало чем поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******
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Вот это поворот. А до этого они думали, что его в капусте нашли?
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до этого вирус не передавался от животных к человеку.
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до этого несколько вирусов, вызвавших пандемию, передавались от животного к человеку. Или СВИНЬИ и КУРЫ - не животные, по-твоему?

я смотрю, у кремлевских троллей работы вдруг стало завались, прямо аврал.
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эти вирусы не имели дальнейшего распространения.
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Какое интересное "животное", человеческие эритроциты разрушает.
Наверное, это "Чужой".
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Так природа контролирует население Земли. Вы еще в этом сомневаетесь?
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так всі і повірили... Трамп не даром китайців звинувачує... В нього точно є інфо від спец. служб.
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Трамп обосрался, ЦРУ ему давненько доклад дало, но он как его друзья Пу и Си - пел, надо просто подождать. Дедку выдвинут подачи вна суд за то что он клоун.
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Трам китайцев обвиняет, потому что когда его разведка еще в НОЯБРЕ предупредила о такой опасности - он отмахнулся. Всего МЕСЯЦ НАЗАД он говорил что коронавирус не опасен, или опасен не больше чем обычный грипп. Теперь у США лидерство по смертности от ковида на 100 тыс населения и у Трампа земля под ногами горит перед выборами.
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официальный представитель ВОЗ Фадела ****. Источник: https://censor.net.ua/n3190387\\\\\\\\\\\

Китай протолкнул животных в ВОЗ и конечно шо они будут говорить как Партия приказала.
Мульти-культи епт. Европейцев "защищает" от вирусов эфиопский аферист, главарь ВОЗ, который верещал до последнего что "фсехарашо". Этих ублюдков судить надо а не прислушиваться к их высерам.
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Короновирус - стойкое химическое соединение РНК в жировой оболочке.
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Все идет к тому, что этот вирус как СПИД, с одной разницей, что передается по воздуху. Человечество больше никогда не будет как прежде.
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Никаких исследований в плане разработки вакцины воз не провела, зато успехи в отмазывании китайцев (на случай если covid это их домашний питомец) очевидны.
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с каких херов вы решили что ВОЗ вообще должна проводить разработки вакцины? у них совсем другие функции, это во-первых. Во-вторых, ВОЗ КОНТРОЛИРУЕТ и СПОСОБСТВУЕТ изобретению и производству ЭФФЕКТИВНЫХ вакцин и от КОВИДА их уже разработано СЕМЬДЕСЯТ ШТУК, три уже проходят клинические испытания на людях. К осени будет вакцина и это - нереальная скорость по созданию вакцины за всю историю медицины.
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То, что прокитайский ВОЗ заявляет такое, подтверждает что коронавирус создан в той самой лаборатории в Ухане
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Были предположения, что коронавирус создали в России или в Сша, теперь очевидно, что коронавирус - китайский. То, что руководство ВОЗ работает на Китай уже неделю ведётся расследование.
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кем ведется? комиссией во главе с Трампом и Путиным?
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воз это банда бюрократов не имеющих к медицине ничего общего особенно после скандаоа с Тайванем.В декабре Тайвань направил письма в воз с просьбой обратить внимание на вирус и принять меры пока не поздно, воз в начале апреля сказал что писем не было тогда Тайвань опубликовал копии, а руководство воз вместо того чтобы уйти в отставку просто сделали вид что скандала нет.
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после нескольких заявлений воз что ковид 19 это не пандемия, авторитета у этой организации 0!
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сам по себе КОВИД - 19 не пандемия и не эпидемия. Это вирус гриппа, один из штаммов подтипа гриппа - коронавируса.
Эпидемия - это скорость и кол-во охвата конкретной популяции. А ПАНДЕМИЯ - это когда эпидемиями охвачены все 5 континентов.
учись, детка.
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Такой термоядерный вирус может создать только человек и китайцы это долго скрывали, пока зараза не разнеслась по всему миру.
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то есть испанку создали люди? И ХОЛЕРУ? И чуму? Видимо, чуму создал Чингисхан. ох и хитрюга...
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