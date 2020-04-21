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 Экономика, За рубежом
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Все про:нефть (1507) цены (2139)

 Стоимость нефти WTI ненадолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель

Утром 21 апреля цена на американскую нефть WTI поднялись выше нуля после беспрецедентного падения накануне. Однако ближе к обеду стоимость снова стала отрицательной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Так, по данным на 9:00 по Киеву, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX майские фьючерсы WTI торговались по $1,42 за баррель.

Однако уже к 10:15 WTI с поставкой в мае вернулась к минус 4,51 долларов за баррель. На 11:47 цена составляла минус 8,10 долларов за баррель.

Читайте также: Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже к 11:40 по Киеву опустилась до $21,88 за баррель, что на $3,69 (14,43%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Источник: https://censor.net.ua/n3190386
 
   
 Топ комментарии
 
упала? прынцы захотят - поднимут,
поднимется? - прынцы захотят - грохнут ....
всем понятно хто рулит? Стоимость нефти WTI не надолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель - Цензор.НЕТ 4428
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Трамп, сынку, не помогли тебе твои кацапы? Даже после объявления о заполнении всех хранилищ США нефтью, цены совсем немного отскочили но вскоре продолжили бодрое падение.
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Кто б сомневался. Все развитые или просто крупные экономики на тормозах.
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Ну да ну да - и баран-путен, который хотел нагнуть ОПЕК здесь нипричём...
Из-за ****** все сняли ограничения и начали качать нефть и рынок обвалился.

А так - самый многоходовочный ***** человечества.

Ещё этому *****у говорили - не трогай Украину.
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А какова стоимость *************** мачмалы Urals ?
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А не имеет значения - её не покупают при любой цене.
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Вчора -2 була і зараз в них через це рупль обвалився...
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упала? прынцы захотят - поднимут,
поднимется? - прынцы захотят - грохнут ....
всем понятно хто рулит? Стоимость нефти WTI не надолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель - Цензор.НЕТ 4428
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Трамп, сынку, не помогли тебе твои кацапы? Даже после объявления о заполнении всех хранилищ США нефтью, цены совсем немного отскочили но вскоре продолжили бодрое падение.
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Какой ты наивный. США не экспортёр нефти как основного продукта и их экономика заточена как раз на дешёвое сырьё тем более нефть. Так что это большой привет Ху.ллстану
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для расеи при такой зависимости от нефти и импорта, на текущем дне и если там же зафиксируется, 90-ые могут показаться каким-то забавным анекдотом из прошлого.))
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