 Качество воздуха в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях несколько улучшилось, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Из-за сухой весны и большого количества пожаров мы получили очень опасную ситуацию, которая меняется почти каждый час. Преимущественно, из-за человеческой халатности и умышленных поджогов, во многих районах Киева и области происходят пожары. Только в прошлом месяце спасатели более 400 раз выезжали на тушение поджогов сухой травы. Отсюда же - и тление торфяников, и лесные пожары - такие как в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, - сказал Кличко. - Кроме того, что мы теряем сотни гектаров лесов, все продукты горения попадают в воздух. Уже почти неделю Киев - в мировом антирейтинге городов с высокой загазованностью воздуха. Все это - последствия пожаров. Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и кратковременным дождям. Качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, а также в столице, - несколько улучшилось", - отметил Кличко.

Также он напомнил, что в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам. А Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

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"Я благодарен неравнодушным людям, которые информируют о поджогах и вызывают полицию. Таким образом полиция уже задержала нескольких поджигателей. И, убежден, наказание для них должно быть строгим", - отметил Кличко.

Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

По состоянию на утро 21 апреля Киев снова вернулся в список городов с самым загрязненным воздухом. Столица Украины заняла 6 место, индекс QIAir - 153.