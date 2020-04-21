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 Политика Украины
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 Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а "социальный лифт" оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского

Приговор, который ожидает президента Владимира Зеленского - это потерянный шанс. Он рискуете стать крупнейшим потерянным шансом в истории современной Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Приговор Президента Зеленского. Дорогой Владимир Александрович, год назад на дебатах с Петром Порошенко вы сказали ему, что вы его приговор. Это действительно было так. Украинский народ вынес ему жесткий приговор проголосовав за вас. Причина этого была не в том, что вы претендовали на роль де Голля или Ли Кван Ю, а в том, что пятый президент не выполнил своих обещаний, погряз в брехни, а его окружение в коррупции. Год вашего президентства дает возможность понять, какой приговор ожидает вас.

Когда мы впервые с вами познакомились, я сказал вам, что для меня самой высокой задачей является модернизация страны, и превращение ее в сильного субъекта. Я сказал вам, что я майдановец и остаюсь верным ценностям Майдана. Вы сказали, что в этом мы единомышленники, и вы, идя в политику, рискуете всем, что у вас есть, и единственная причина этого - достичь настоящих изменений и реформ. Я спросил, какие ценности для вас являются основными. Вы ответили: честность и справедливость. Позже я не раз убеждался, что вы пытаетесь следовать этим ценностям. Но за год вашего президентства, я так и не увидел воплощение этих ценностей в украинской политике.

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Вокруг вас вырос такой лес лжи, что ни один порядочный или профессиональный человек не может пробиться. Интриги, обман, кидалово все это часть вашего окружения. Ваш бывший премьер вместе с бывшим главой ОП проводили целые совещания как вас обмануть, о чем случайно узнала вся страна. Вместо профессионалов и государственников вы назначаете друзей, знакомых и ... это полный шок, людей из окружения Порошенко. Вместо наказания виновных за убийство Небесной Сотни, при вас адвокат Януковича назначен в ГБР, а Татьяна Чорновол получает домашний арест. Вместо облегчений для бизнеса вы принимаете убийственные законы типа 1209 и 1210, хотя ваша программа содержит очень много правильных предложений, которые стимулировали бы экономическое развитие. Посмотрите, как ваши заявления превращаются в публичную ложь: вы рассказываете об инвест-няне, а к бизнесу едут автоматчики. Вы говорите о снижении топ-зарплат и премий, а их еще и бессовестно увеличивают. Более того, контракт мирового рекордсмена по премии на государственном предприятии продолжают еще на 4 года! За год вашего президентства не был наказан ни один топ-коррупционер, не было расследовано ни одного коррупционного дела окружения Порошенко. Я могу еще долго продолжать, с фамилиями, датами и названиями провалов. Но это не суть моего обращения.

Я знаю, что вы постоянно пытаетесь понять, как же так получается, что имея правильные честные намерения, вы получаете столько лжи вокруг себя? Я дам вам простой ответ: у вас нет никакой власти. Вашу власть растягивает ваше окружение, которое думает только о себе. Власть это не должность и не кабинет. Власть - это влияние на процессы. Скажите, какое у вас влияние, когда количество адекватных губернаторов можно сосчитать на пальцах одной руки? Какое у вас влияние, когда местный мэр и олигарх, публично размазывают руководителя области? На самом деле, это не его размазывают, а вашу власть. Какое у вас влияние, когда никому не понятно, что происходит в СБУ, где обещанная реформа, отделение их от экономики? О прокуратуре я вообще молчу, после горе-реформ, не представляю, кто сможет ее собрать в полноценный орган. У вас нет влияния на процессы в стране.

Я долго думал над тем, в какой момент ситуация стала именно такой. И как это странно не прозвучит - этот момент смены офиса Президента. Вы обещали съехать с Банковой. Это было простое конкретное обещание. На ваше поручение начали искать другое помещение, вы публично презентовали новую идею офиса. Но завершилось это все ничем. Я очень внимательно наблюдал за этим процессом, потому что это была первая ваша встреча с "системой". И "система" победила. Вы отказались от своей идеи. Вам доказали, что все эти жалкие дисковые телефоны девятки и десятки, затхлые коридоры и ковры, совковая мебель - все это нельзя оставить, потому что без этого не будет власти. "Система" поняла, что вас можно обмануть и "укатать". С тех пор вас постоянно на что-то "укатывают". На какие-то решения или шаги, которые вы делать не хотите. С тех пор ваши настоящие идеи и видение, система выставляет на посмешище.

Когда я впервые побывал в Квартале, один из ваших друзей, рассказал мне "секрет успеха Зеленского". Он сказал, понимаешь, Вова никогда не играет по правилам других. Когда он пришел в КВН, то не играл по правилам Маслякова, когда пришел на телевидение, то не играл по правилам олигархов, когда пришел в кино, не играл по правилам режиссеров и продюсеров. Вова всегда воплощал свое видение, а потому всегда достигал успеха. Так вот, возможно, впервые в своей жизни вы не воплощаете никакого своего видения.

К сожалению, публичный формат не позволяет мне озвучить все, что накопилось за этот год. Поэтому перейду ко второй части: критикуешь - предлагай.

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1. Кадры. Сегодня это ваша проблема номер 1. Вас окружают или некомпетентные друзья, или нелояльные профессионалы. И хотя это ваша самая большая проблема, за год не был назначен руководитель Национальной академии государственного управления, где можно было бы минимально подготовить пару сотен новых госслужащих. Ваш "лифт" оказался фейком. Где же взять кадры?

Политическая партия. В развитом мире источником новых кадров всегда является политическая партия лидера. Так, где же ваша партия? Ни ячеек, ни членов, ни актива. Сколько еще времени развитием партии должны заниматься бездари? Ваша партия даже к местным выборам не готова. И я уже предвижу, как ваше окружение начнет убеждать вас их перенести, или договариваться с Кернесом и Трухановым. Тем не менее, политическая партия западного образца с сильным аналитическим центром и политической академией, это реальный источник получения лояльных и подготовленных кадров.

2. Строить институты. Проблема всех предыдущих президентов была в том, что они не создавали институты власти, а старались взять ее под контроль. Им не нужен был честный суд - а такой, чтобы "порешать". Поэтому власть меняется, а судья Вовк остается. Это касается всех других органов. Строить институты - это значит назначать не своих людей, не хороших людей, а людей с программами и планами действий. Желательно, чтобы эти планы действий публиковались, и каждого из назначенных можно было оценить через год, в соответствии с его же планом действий.

3. Конкуренция информации. Одно из важнейших правил политического лидера: получать информацию из нескольких источников. Информация должна конкурировать. Когда в Кабмине знают, что Офис подаст другую информацию, а в СБУ знают, что у них еще другая информация - это значит, что кто-то точно вас обманывает. Нельзя доверять никому на слово. Я думал, что Богдан должен был стать этим уроком для вас.

4. Стратегия против "quick wins". Идея быстрых побед, навязанная вам в июне, группой некомпетентных "реформаторов" - проиграла. Вы должны принять долгосрочную стратегию. Это документ не о том, как все должно быть, а в первую очередь о том, от чего нельзя отступать. За стремлением быстрых побед вы потеряли свои базовые цели. Стратегия - это то от чего нельзя отступать. Долгосрочная стратегия - упорядочит хаос, устроенный в государственном управлении погоней за быстрыми победами, которые оказались дешевым популизмом.

Наш народ никогда еще не выдавал такого кредита доверия как вам. Никому в украинской истории не снилось иметь объединенный большинством народ с волей к переменам. Но и платить за этот кредит придется больше.

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Поэтому приговор, который ожидает вас - это потерянный шанс. Вы рискуете стать крупнейшим потерянным шансом в нашей истории.

И последнее. Президент, который много врал, проиграл вам выборы. Президент, который много слушал Портнова, бежал из страны. Президент, который во всем полагался на своих "любих друзів", закончил с 5,45% поддержки. Как закончите свое президентство вы?

Думай-те!" - написал Андрусив.

Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а социальный лифт оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского 01
Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а социальный лифт оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского 02
Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а социальный лифт оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского 03
Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а социальный лифт оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского 04
Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а социальный лифт оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского 05

Источник: https://censor.net.ua/n3190375
 
 
 Топ комментарии
 
Не. Ну это не справедливо.

Ермака социальный лифт поднял. Фотографов, аниматоров, массажистов и прочих миньетчиц из СН тоже.

Чем не довольны?
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Ещё один зебил сознался, что єво абманулі
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я не заморачиваюсь вопросами обмана.
ибо сказано «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Матфея. 7:16).
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вот ты заболеешь а больницы нет потому что реформа и что какой виноград и где ты бушь собирать?!! так что можешь не заморачиваться и дальше пока жареный питух в задницу не клюнет!!
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хотел получить с комика президента?
вот и смокчи теперь смокву с репейника. Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 4802
и не говори,шо невкусно
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ну вообще то я хотел ПЕТЮ выкинуть из кресла я его выкинул! да ЗЕЛЯ творит херню но ПЕТЯ был не лучше!! не говоря уже про то что ПЕТЯ за 5 лет под себя подмял парламент и силовиков и был достаточно сильный шанс на единовластие от ПЕТИ!! так что по факту лучше пусть будет ЗЕЛЯ!! делает херню но диктатора с него не выйдет а ПЕТЯ мог бы и запросто!!
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ты хотел выкорчевать виноградник и смоковницу...вместе с другими идиотами тебе это удалось.теперь смокчите репейник и терновник.
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ПЕТЯ виноградник ? а ты у врача давно был?! иди проверься у тебя признак маразма!!
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то тебе к врачу Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 7415шо зелень за виноград принимаешь
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Я ВОРА ПРИНИМАЮ ЗА ВОРА!! А вот за когопринимаешь его ты это вот вопрос потому что ты прямо не говоришь!!
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куда уже прямее?я тебе цитату из библии привел,там сокровение.
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каким каком твоя цитата 1000летнй давности касается современных проблем выбора которые стоят перед Украинцами!! засунь свою цитату туда откуда вытащил!!
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так ты лох просто если вокруг тебя обман.
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а вокруг тебя обмана нет? интересно это в какой такой стране?!!
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А давайте не узагальнювати, а сядемо і випишимо по пунктах усі досягнення саме Володимира Олександровича - бо у нього абсолютна влада, максимальна довіра і головне - він не краде.
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Украинец в очко петю целует?
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как ни кацап-обязательно свои извращения на публику вывернет...там порнохаб бесплатный на время эпидемии обьявили.иди уже туда
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Извращенцы это петинцы. Носятся с ним как дурень с торбою и патриотизмом прикрываются.
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Чому не порушили проти Порошенка жодної статті за мародерство, офшори, убивство брата? Це лайно залишилось в головах і так засохло, що тепер його з макітри не вибити навіть макогоном. Це вже назавжди. Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 7413
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Странное у бота хоби - срань коллекционировать.
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Я не серджусь на зебобіків, я їм співчуваю, як хворим.
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"Институт будущего"?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Иб....ся можно! Само себя оно, чай, в Нострадамусы произвело. А что такое логарифм знает?
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Миллионы увидили беспомощность...Месть, за ожидание перемен будет жестокой...
Убийственные законы для бизнеса, не наказан ни один топ-коррупционер, а "социальный лифт" оказался фейком, - Андрусив об итогах года президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 7253
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Какие перемены настанут, если добровольно окунуться в сортир?

Извини, но ваши ожидания чуда от говна - это проблема вашей умственной недостаточности.
И проблемы Украины не в говне, которое вы выбираете, а в вас.
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За рік перебування Зеленського на посаді президента вдалося майже все чого так хотів Кремль. Знищити зовнішню політику, делегітимізувати державні інституції, перетворити правоохоронні органи у виключно маріонеткові, згорнути рух на національну політику, здати український порядок денний на Донбасі, а головне - знищити економіку.
"21 квітня 2019 року стало повноцінним відліком розвороту країни на 180 градусів. "Геть від Москви" перетворилося на «Геть від України». Україна сама по собі стала завадою, перепоною, річчю, що заважає владі Зеленського реалізувати свої меркантильні та недолугі інтереси.
Мова та армія стали кісткою в горлі. Щоденні бажання зе-команди принизити все що стосується національних цінностей, національної пам'яті, українських героїв - стали лейтмотивом роботи багатьох "слуг народу".
Кадрова політика "нових облич" повністю провалилась, а економічна ситуація в держави - в крутому піке. Вже за рік країна на порозі дефолту та очікування мінусового ВВП.
На цьому фоні, олігархи повертають свій вплив. Уряд Зеленського перетворився на ряд олігархічного консенсусу, а «слуги народу» у парламенті поділені на бізнес-групи впливу.
Зрештою, влада Зеленського за рік, замість будівництва держави, зайнялася боротьбою з самою Україною та її цінностями. Нічого дивного, адже рік назад попереджали, просили, пояснювали. Українське сьогодення однозначно увійде у підручники світової історії під назвою "ЯК НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ".
Нагадаємо, 21 квітня відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Володимир Зеленський.

Андрій Смолій, політичний експерт, https://prm.ua/ze-rokovini-yak-za-rik-priniziti-********/
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Ликвидация поста президента и переход на 100 % парламентскую систему , где глава государства премьер- министр , единственное что установит в Украине баланс власти.
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В чому проблема провести дострокові вибори до Верховної Ради ?
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Думаю, що якщо так зробити, то наступна більшість буде складатись з ОПЗЖ і Партіїі Шарія. Я наш нарід дуже добре знаю.
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"совесть, как и образование, калечит человека"(c) - это про зе-адептов.
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если бы булава, которую держит Зеленский, не являлась символом власти в Украине, то ей можно было бы найти более практичное применение.......
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Пинокио, зеро президент ,человек без идеи, руководитель разрушитель войдет таким в историю

Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 7494
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"Царь хороший, бояре плохие". Від автора смердить.
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Как задолбал этот вой зебобиков... За зелю мог проголосовать только кретин и точка.
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Підтримую! А ще цей Андрусів не може бути аналітиком, якщо не бачив брехні бубочки перед виборами. Тепер нехай сам кається перед народом!
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Як казала мама Римма: Порошенко унічтожаєт моєго синачку. Я папа Шура казав, що нарід - це біомаса. Уявіть тільки, що про українців думає та каже сам Янелох.
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Попытки обгадить Президента тщетны.Сизифов труд.
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Дійсно, бо він сам себе обгадив так, що більше не обгадиш!
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Почему каждьій Андрусів прикидьівается идиотом?
Или не прикидьівается?
На каких фактах биографии Зе они уверовали, что он ХОЧЕТ и МОЖЕТ изменить страну к лучшему?

Андрусивьі бьіли слепо-глухонемьіе, когда еще со старта в команде Зе шеренгами вьістраивались антимайдановцьі и украинофобьі?
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більшість цих Андрусівих топили за Зе, аж зеленіли. Амелін, Помазанов, Тишкевіч, Куса... цих, яких пригадую, яких Ганнапольський запрошував, "абидурьбулавідна"
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Сьогодні Зеленський святкує річницю народження Ішака. З рочком тебе.
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14 тысяч гривен - ровно столько совместными усилиями вытрясли из преступников 6 антикоррупционных органов Украины за 3 месяца 2020 года.
Все бы ничего, но на их содержание в бюджете выделили 3,7 миллиарда.

Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 2284
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Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 6785Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 6785Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 6785Зелене базікало й важка правда життя
Volodymyr Omelyan

7 ч. ·

«Ми готуємо програму з допомоги бізнесу» - вже другий місяць.
«Все буде добре» - вже рік.
«Головне - вижити» - на жаль, виживуть не всі.

Люди вмирають не лише від куль ворога чи підступної хвороби, від якої ще немає вакцин і статистика смертності від якої суттєво занижена, бо немає достатньо тестів.
Люди вмирають, бо влада Зеленського досі, на другий місяць карантину не здатна розробити жодного дієвого заходу, як допомогти малому і середньому бізнесу.
Безконечні дискусії і відеоролики не можуть нагодувати мільйони людей.
Відеороликами президента не оплатиш оренду, не виплатиш зарплату, за них не купиш ліки чи харчі.
Коли президент наголошував, що головне вижити, він забув доповнити: виживання - справа рук кожного персонально, керівництво держави здатне лише на «концептуальні поради».
І так, за таку бездіяльність неодмінно наступає відповідальність: спершу моральна, далі - перед людьми.
І ні, це не «впадкова єдина» історія однієї сім'ї.
Таких історій (як на скріні нижче зассиллю) вже дуже багато, а буде - в рази більше
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157579469398439&set=a.10150803266088439&type=3
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Директор Института будущего действительно считал, что переезд шимпанЗе что-то даст в качестве его компетенций в управлении? Что за зебильный бред? Выпускников Трускавца и самого Главзебила куда не посели - толк будет один.
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"Я майдановец. Я спросил, какие ценности для вас являются основными."
Фейспалм.... Ты тупой лапоть, если сразу не разобрался ху из ху. Таким, как ты надо дарить грабли. Это ваш символ.
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А жоден Президент не зможе просто змінити ситуацію в Україні. 1 000 000 - устаканений бандитсько-барижний клас який контролює абсолютно все в країні, і мільйони неграмотних печерних людей яки нездатні критично мислити і цивілізуватись - вже неможливо нічого зробити. Може за років 30-40 чи 50, поступово.
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зачищальщик порохоботов слегка озадачен действиями своего зеленого божкаУбивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 7897Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського - Цензор.НЕТ 1063
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Зеленський тільки тратить гроші на дурне і на якісь подачки.
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У так званому соціальному ліфті слід надійно заблокувати кнопку "підйом з підвального поверху".
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Коли селюк хоче змін на краще, але його сват чи брат працює в сільраді і бере хабарі, але він же ж сват брат і тому він гарний і його чипати не можна - це шизофренія яка не лікується. тому про яки зміни можна казати коли населення таку систему підтримує і насправді не хоче нічого змінювати?
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надеюсь он написал это на странице ЗЕ или офиса презедента или гдето там....
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Заяви і реальність: КВУ проаналізував виконання «стадіонних обіцянок» В. Зеленського
«За майже рік роботи В. Зеленський не виконав ключові обіцянки, озвучені ним під час дебатів на Олімпійському. При цьому багато з тих речей, в яких В. Зеленський звинувачував П. Порошенка, зараз можна застосувати і щодо чинного Президента: чому не зупинена війна, чому Україна бідна держава, чому корупціонери не у в'язницях, чому крадуть в оточенні Президента, чому на державних посадах родичі і друзі, чому влада переслідує патріотів і волонтерів», - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.
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Не знаю кто такой Андрусив, но графоман он выдающийся-растянуть на 10 абзацев короткое утверждение - "я идиот"
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Ой ! А що наш експєрд з ГОшечки з усіляких питань,вже змінив свою позицію і прогнози ? Зеленский - это украинский Макрон: какими будут первые шаги нового президента Украины - Андрусив Буває.
Так хвалився новими обличчами,Нєфьодов,Гончарук,люди з їх інститутика,так розказував,як ми хріново живемо...
Ну нічьо,зате дружину прилаштував.Слуга №5 .Тупенька,але гарна.
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А ще якихось 30-34% його підтримує, напевне самі упороті, але і ті недовго протримаються.
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Одні стали красти в рази більше, а інші просто нездари, які находяться не на своєму місці.
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Пане Андрусів! У вас проблеми з інтелектом якщо ви повірили в Зеленського.
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Дело не в поросенке и зеленушка дело в нас самих.
Ибо мы их сами выбираем или не выбираем
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