 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +3

- Дарницкий - +3

- Деснянский - +6

- Днепровский - +12

- Оболонский - +5

- Печерский - +3

- Подольский - +2

- Святошинский - +4

- Соломенский - +3

- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли, всего 892 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 246. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 88 случаев коронавируса, в Дарницком - 137, в Шевченковском - 80, Голосеевском - 72, Оболонском - 49, Подольском - 37, Днепровском - 73, Деснянском - 66, Святошинском - 44.