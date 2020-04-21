 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +3
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +6
- Днепровский - +12
- Оболонский - +5
- Печерский - +3
- Подольский - +2
- Святошинский - +4
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +1
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 246. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 88 случаев коронавируса, в Дарницком - 137, в Шевченковском - 80, Голосеевском - 72, Оболонском - 49, Подольском - 37, Днепровском - 73, Деснянском - 66, Святошинском - 44.