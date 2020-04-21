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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Днепровском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +3
- Дарницкий - +3
- Деснянский - +6
- Днепровский - +12
- Оболонский - +5
- Печерский - +3
- Подольский - +2
- Святошинский - +4
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли, всего 892 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 246. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 88 случаев коронавируса, в Дарницком - 137, в Шевченковском - 80, Голосеевском - 72, Оболонском - 49, Подольском - 37, Днепровском - 73, Деснянском - 66, Святошинском - 44.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском районе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190373
 
 
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Как можно народу впаривать какие-то сногсшибательные данные по заболеваемости и смертям от вируса COVID-19, если в стране диагностика по нему в зачаточном состоянии, экспресс-анализы возможны только в единичных условиях и те затягиваются во времени? Поэтому в ранг основного симптома почему-то поставлена температура человека, которая может колебаться по разным причинам и также в зависимости от его психилогического и физически напряженного состояния человека. А на въезде в Киев температуру меряют приборами, которые могут показать и 37 и 34,2 (журналисты зафиксировали) и этого человека быстро попустили(?). При 34.2 человек просто не сможет ходить!? Многие вернувшиеся из-за бугра по воле властей не прошли входной контроль и разбрелись по весям. Предоставляемая статистика скорее всего подгоняется в чьих- интересах. Не мало же деловаров, которые наживаются, как на войне, так и на эпидемии и заинтересованы в ее нагнетании и продлении. Как вообще можно утвердительно говорить о болезни, природа которой не известна как по происхождению, так и по действию? В Испании, например, сегодня все случаи смерти сегодня списывают на короновирус, поэтому она оказалась в лидерах по эпидемии. Во Франции есть госпитали, о которых в СМИ пишут, что они полностью загружены, а фактически ( показывают видео!) в них ни одного больного и не было и они стоят пустыми. А насколько правильная статистика в Украине?
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