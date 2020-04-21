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 На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса

В Луганской области ограничили въезд и выезд из села Варваровка Кременского района, где зафиксирована вспышка коронавируса. В селе зарегистрировано 5 больных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано пять больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", - рассказал Слухаенко.

Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.

По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190369
 
 
 Топ комментарии
 
Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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Вот так и следует действовать,полностью изолировать села или кварталы в городах где есть очаг вируса а не изолировать всю страну.И организовывать для них палатки для изоляции на стадионах и площядях,благо что уже тепло, и врачей туда желающих запускать из всемья мерами предосторожности там же поселить и при зарплате в 250-500 тысяч без налогов.Думаб что такие врачи и медперсонал найдется и в Украине если нашлись и для Италии.
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Из лбычного сезоного грипа делают страшилку. Это шо вывоз молока гаплык ? Подробней сколько лет как себя чуствуют. А то охота на ведьм средневековая. Клеймо ставят и издеваются. Да раньше в школе больше от грипа болели. Целенаправленная паника. Вся власть громадам. Или эти клоуны сделают из нас быдло на привязи.
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А там есть капище МП?(РПЦ)
Ну так Ленин знал что делать.....

На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 851
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дорога вперед
дорога назад
куда попадешь
в "рай" или в "ад"(а дальше забыл слова песни)
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Если так хочется то в два щелчка можно найти эту песню:http://www.megalyrics.ru/lyric/kantslier-gi/dorogha.htm.Если кому то это надо и интересно.
Удачи.
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Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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в єтом селе нет церкви. До ближайшей церкви топать десяток километров - никто там этого делать не будет там не особо верующие живут.
там нищета полнейшая, живут одни старики, молодежь вся поуезжала.
украинцы, судя по комментам - главные враги сами себе. Столько ненависти и буллинга - лишь бы показали кого ненавидеть, и давай толпой ненавидеть. Таки же точно как и кацапы, ничем не отличаетесь.
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ничем не отличаетесь.\\\\\\\\\\\\\

Ага! Как погодка в Пи*ере? Дождь радиоактивный прошел уже?(это украинцы вам подгадили и смеются с кацапов)))
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В этом селе есть монастырь и село довольно зажиточное. Близость 3-х городов (Рубежное, Северодонецк и Лисичанск) позволяет жителям безбедно жить торговлей продукцией со своих участков. Сепарские настроения того края обусловлены якобы принадлежностью к казакам (не подтверждено их генеалогией).
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Еще много лет назад многие из тех жителей (не все) ненавидели все украинское. Мне кажется , что мало что изменилось с тех пор , не смотря на те последние события в истории Украины , которые связаны с военным противостоянием с паскудной россией и которые должны были бы что то поменять в мировоззрении того населения. Много лет назад жил в тех краях , так что имею полное право на компетентное мнение...
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они такие же сепары как и вы, не больше ни меньше.
церквей в тех местах нет. До ближайшей топать хз куда. Скорее всего поприезжали с заработков молодежь - их повыгоняли с работы на время карантина - вот и привезли заразу, в магазинах обычно общаются. за общую ручку взялись, общую воду попили - и все.
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в кацапскую секту можно было и не ходить сидели бы дома, так нет же поперлись и без масок. Сепарня безмозглая, такая же как и по всей Украине.
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В этом селе есть монастырь и село довольно зажиточное. Близость 3-х городов (Рубежное, Северодонецк и Лисичанск) позволяет жителям безбедно жить торговлей продукцией со своих участков. Сепарские настроения того края обусловлены якобы принадлежностью к казакам (не подтверждено их генеалогией).
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Все гораздопроще. Сын приехал с заработков с Италии на похороны отца. Отец умер от онкологии. Были поминки. Дальше выводы делайте сами.
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интересно у них то откуда
тоже по безвизу?
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Теперь понятно почему ждали Пасху, что бы гудняевские попы выявили всех заболевших.
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Вот так и следует действовать,полностью изолировать села или кварталы в городах где есть очаг вируса а не изолировать всю страну.И организовывать для них палатки для изоляции на стадионах и площядях,благо что уже тепло, и врачей туда желающих запускать из всемья мерами предосторожности там же поселить и при зарплате в 250-500 тысяч без налогов.Думаб что такие врачи и медперсонал найдется и в Украине если нашлись и для Италии.
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вот так если бы вы делали с самого начала - не было бы эпидемии. Я офигел когда во время ситуации в Санжарах Аваков "ускокоил" - чо вы кипишуете, в Украину за это время въехал 3 тыс человек из разных стран. тут-то я и понял что эпидемии в стране не избежать.
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Из лбычного сезоного грипа делают страшилку. Это шо вывоз молока гаплык ? Подробней сколько лет как себя чуствуют. А то охота на ведьм средневековая. Клеймо ставят и издеваются. Да раньше в школе больше от грипа болели. Целенаправленная паника. Вся власть громадам. Или эти клоуны сделают из нас быдло на привязи.
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Как говорится: "Ковид нас рассудит!" Подцепишь - поверишь.
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Це віруни МПвУ . Я б їх навіть в статистику не вносив . Бо упороті і підлі .
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