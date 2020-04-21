 На Луганщине изолировали село из-за вспышки коронавируса

Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Луганской области Юрий Слухаенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Накануне пасхальных праздников поступила информация о вспышке заболевания в этом населенном пункте. Там зарегистрировано пять больных. Комиссией по противодействию чрезвычайной ситуации принято решение ввести ограничения въезда и выезда из Варваровки", - рассказал Слухаенко.
Он добавил, что полиция установила три блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Также правоохранители вместе с местными перекопали грунтовые дороги.
По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции.
Ну так Ленин знал что делать.....
дорога назад
куда попадешь
в "рай" или в "ад"(а дальше забыл слова песни)
Удачи.
там нищета полнейшая, живут одни старики, молодежь вся поуезжала.
украинцы, судя по комментам - главные враги сами себе. Столько ненависти и буллинга - лишь бы показали кого ненавидеть, и давай толпой ненавидеть. Таки же точно как и кацапы, ничем не отличаетесь.
Ага! Как погодка в Пи*ере? Дождь радиоактивный прошел уже?(это украинцы вам подгадили и смеются с кацапов)))
церквей в тех местах нет. До ближайшей топать хз куда. Скорее всего поприезжали с заработков молодежь - их повыгоняли с работы на время карантина - вот и привезли заразу, в магазинах обычно общаются. за общую ручку взялись, общую воду попили - и все.
тоже по безвизу?