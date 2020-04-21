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 Киевские новости, Общество
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 Столичные врачи, которые работают с больными COVID-19 людьми, получат за март от 30 тыс. до 50 тыс. грн зарплаты, - Кличко

Столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получат от 30 тыс. до 50 тыс. гривен зарплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10 млн 800 тыс. гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 тыс. до 50 тыс. гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - сказал Кличко.

В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам - 17 тыс. гривен, медицинским сестрам - 13 тыс. гривен, младшему медицинскому персоналу - 11 000.

По словам мэра Киева, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12 400 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9800 гривен, фельдшеры - 5500, а санитары - 1900 гривен.

Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3190368
 
   
 Топ комментарии
 
7 минут висит новость.......... и тишина. Не знают наверное как тут совместить Кличко с тупостью от Квартала.
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Я за те, щоб солдати, лікарі та пожежники, будучи на передовій нашого порятунку, отримувати достойну зарплатню. Та це питання не до мера Києва Кличка, а до тих хто "зробив їх разом".
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Учителя с COVID не работают, а сидят дома и поэтому идут лесом
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7 минут висит новость.......... и тишина. Не знают наверное как тут совместить Кличко с тупостью от Квартала.
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Не понимают как ответить. Обещал Зеля, а денег дал Кличко.
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А врачи на сумщине, винничине, тернопольщине?
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SergTranscarpathian SergTranscarpathian Кличко здесь ни при чем. Бюджеты столицы и областных центров не сравнить.
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Да. Но и ограбили зеленые Киев больше всех. Причем неоднократно.
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Це у міністра Степанова ,Шмигаля і зелі треба спитати.
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Я за те, щоб солдати, лікарі та пожежники, будучи на передовій нашого порятунку, отримувати достойну зарплатню. Та це питання не до мера Києва Кличка, а до тих хто "зробив їх разом".
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Власть пока только тупо закрывают накопившиеся долги по зарплате. Повышение доплат медикам пытаются выбить с местных бюджетов. Которые они и так уже ограбили, как могли. Кличко тут уникум.

Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко - Цензор.НЕТ 6913
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А врачи об это знают или это ВИТАЛИК знает!! Что то мне подсказывает что как всегда кто то врет и этот кто то не врач!!
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тебе про стекляный мост напомнить или сам знаешь!!
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ну вспомни базар виталика (про мост) за который он отвечает и что по факту оказалось на самом деле!!
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А что, мост уже разрушился или закрыт и не фунциклирует? И дебилы на машинах по нему не ездят?
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нет с мостом нормально
но лично Кличко вышел и сказал что мост крутой стекло безопасно все гуд (КЛИЧКО ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ)
а потом раз и выяснилось что и стекло не такое и мост не очень то крутой и вообще там много проблем!!
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вопрос не в том норм или нет вопрос в том что кто то ******* не знаешь кто?!!
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Вообще то маловато. Они с таким безумным графиком заслужили на большее.
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А тем временем

В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:
операциях с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
всех операциях физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмене банкнотами, переводе средств за границу;
финансовых операциях клиентов с высоким уровням риска;
всех операциях на сумму от 400 тыс. грн и др.

Кроме того, чтобы осуществлять переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.
"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств", - заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
всех наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
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А що дають лікарям в інших регіонах ?
Їм ніхто таких грошей не виплачує.
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Ось тому і потрібно на державному рівні це питання вирішувати,а не скидати на місцеві бюджети.Всі лікарі,які наражаються на небезпеку,повинні отримувати достойну зарплату.Всі,включаючи фельшерів і медсестер в самих маленьких лікарнях.Не кожен місцевий бюджет зараз має такі гроші,особливо в районах
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что бы они себе за эту зарплату смогли защитные костюмы покупать.
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Кличко пару дней назад обещал помыть улицы Киева.
Это деньги, которые сэкономил на мытье или на стеклянном мосту?
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Я думал дождь прошел, а это оказывается мер вымыл!
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Ви уважно прочитали,про що там мова?Лікар пише про аванс,який виплачує держава.То до чого тут доплати з бюджету Києва?Там начеб-то лікар по ВІЧ-інфікованим написав
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Советую Вам внимательно почитать показания Кличко, который постоянно их меняет. Сначала заявляет, что выплатят. Затем утверждает, что оказывается уже выплатили! "Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня.
Так вот я привел данные на 19 апреля 2х киевских врачей инфекционистов, которые получили аванс в апреле, который оказался даже меньше мартовского. Кто не знает, аванс- это первая часть зп, которая должна быть выплачена до 14 числа. Так что никаких доплат и увеличения зп в реале не наблюдается! Как и метро на Троещину и Виноградарь, которые Педалик тоже обещал еще 5 лет назад!
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Знову путаєте грішне з праведним.До чого аванс,до доплати з місцевого бюджету?Аванс,це частина зарплати,яку держава виплачує,а не місто.І по друге-місто ввело доплати лікарям,що працюють з інфікованими короновірусом,а не всім лікарям.І де там 2 лікарі?Один так,з Києва,працює з ВІЧ-інфікованими.А другий з Херсонської області(то до чого тут Київ?)І пишуть вони про брехню влади що до підвищення з/п лікарям.Влади,а не доплат з місцевих бюджетів
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Статью прочитать целиком не судьба?
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Балаган продолжается, брехня зашкаливает.
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Гм.....
Ежели костюмов защитных достаточно - санитар вам за 50 тыс/мес не требуется?
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