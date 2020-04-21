 Столичные врачи, которые работают с больными COVID-19 людьми, получат за март от 30 тыс. до 50 тыс. грн зарплаты, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10 млн 800 тыс. гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 тыс. до 50 тыс. гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - сказал Кличко.
В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам - 17 тыс. гривен, медицинским сестрам - 13 тыс. гривен, младшему медицинскому персоналу - 11 000.
По словам мэра Киева, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12 400 тыс. грн.
Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9800 гривен, фельдшеры - 5500, а санитары - 1900 гривен.
Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
но лично Кличко вышел и сказал что мост крутой стекло безопасно все гуд (КЛИЧКО ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ)
а потом раз и выяснилось что и стекло не такое и мост не очень то крутой и вообще там много проблем!!
В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:
операциях с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
всех операциях физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмене банкнотами, переводе средств за границу;
финансовых операциях клиентов с высоким уровням риска;
всех операциях на сумму от 400 тыс. грн и др.
Кроме того, чтобы осуществлять переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.
"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств", - заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
всех наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
Їм ніхто таких грошей не виплачує.
Это деньги, которые сэкономил на мытье или на стеклянном мосту?
Так вот я привел данные на 19 апреля 2х киевских врачей инфекционистов, которые получили аванс в апреле, который оказался даже меньше мартовского. Кто не знает, аванс- это первая часть зп, которая должна быть выплачена до 14 числа. Так что никаких доплат и увеличения зп в реале не наблюдается! Как и метро на Троещину и Виноградарь, которые Педалик тоже обещал еще 5 лет назад!
Ежели костюмов защитных достаточно - санитар вам за 50 тыс/мес не требуется?