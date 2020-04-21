 Столичные врачи, которые работают с больными COVID-19 людьми, получат за март от 30 тыс. до 50 тыс. грн зарплаты, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10 млн 800 тыс. гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 тыс. до 50 тыс. гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - сказал Кличко.

В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам - 17 тыс. гривен, медицинским сестрам - 13 тыс. гривен, младшему медицинскому персоналу - 11 000.

По словам мэра Киева, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12 400 тыс. грн.

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Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9800 гривен, фельдшеры - 5500, а санитары - 1900 гривен.

Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.