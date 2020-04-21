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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко

Ослабление карантинных мер в столице будет запущено после преодоления пика распространения заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания и начинают ослаблять ограничения, но очень осторожно и медленно.

"Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две", - объяснил Кличко.

"После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - добавил он.

Читайте также: За сутки в Киеве выявлено 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли, всего 892 заболевших, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3190367
 
 
 Топ комментарии
 
Этот пик и до декабрьских морозов не настанет.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
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Нигде в мире не закрыли метро по время короновируса, кроме Киева, Харькова.
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и ни слова про людей. педалик, такой педалик... Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1447
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и ни слова про людей. педалик, такой педалик... Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1447
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Дебил новые слова «руководитель» и «государство» выучил, а вы опять критикуете!
Вот вечно чем-то недовольны!
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Виталик каждый день рассказывает о людях и заражении, выполняя работу твоего зезидента
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зе - забери себе. денег не надо.
педале насрать на тех, кого он на уши поставил своими дурацкими ограничениями.
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Этот пик и до декабрьских морозов не настанет.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
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Нигде в мире не закрыли метро по время короновируса, кроме Киева, Харькова.
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В Харькове переполненные троллейбусы и автобусы ходят
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Все там на месте. Смотри канал "Супер Сус" где сталкеры бродят по киевскому метро. Туда не так легко попасть, да и датчики движения на каждом шагу.
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В Швеции нет никакого карантина и короновирус там раньше начался. И всего 14 тыс. зараженных.
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.

Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам, которые даёт МОЗ в Украине
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В Швеции 10 млн жителей. Что сравнивать с Украиной умножить число больных нужно на 4
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Крупные города - такие же мегаполисы, как в Украине.
Один крупный город числом жителей и их концентрацией легко даст любое число заболевших.
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"Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам" - не переживайте. Циферки вам напишут, когда опять захотят пик от фейк-болезни сделать, Всем по норам
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Согласно статистике Центра общественного здоровья Украины, пик был ещё в феврале. Только коронавирус назывался пневмонией(тестов ведь тогда не делали)- в феврале заболеваемость на пневмонию была выше февраля 2019 в девять раз! И МОЗ это прекрасно знают и понимают, но не хотят признавать, что скрыли эпидемию.
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Эпидемия - это 5% от всего населения. 40 млн х 0,05 = 2 млн человек.
Таких показателей нет и близко. Никакой эпидемии на данный момент нет нигде в мире.Есть угроза ее появления.
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Вит, инфантильный клерк ляшко говорил о пике до 19 апреля, пик уже пройден, запускай давай всё не дрейфь
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Так при карантине пик заболеваемости никогда не наступит. Карантин сам по себе явлется средством которым сбивают пики эпидемий.
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Речь о снижении дневного прироста заражённых.
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так до второго пришествия и будем пики карантином сбивать....
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Якби не було, а саме в Києві буде найбільша економічна криза, яка обумовлена неадекватними діями влади.
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Да не будет никакого кризиса. Кризис там где производство. А там где одни перекупы то ничего не изменится.
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Кабаки, парикмахерские, школы два месяца не поработали и будет кризис?
Не переоценивайте значимость этих сфер, это обслуга реального сектора.
Украина формирует ВВП за счет металлургии, сельского хозяйства и ИТ, а эти сферы работают по полной.
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Виталик вещает, как будто он способен принимать решения самостоятельно....
у него нет воли как мэра...
Как прикажут с ОП так и будет.....
так что листаем дальше....
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За неделю заболели Вирусом головного мозга 2045 человек.Пандемия говорите?
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теперь у Кличка есть конкурент по колличеству сказанных и сделанных глупостей - это Зеленский....
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Простое упражнение по физике восьмого класса.Берем уровень мирового океана,в атлантике,тихом океане и индийском.Вода в трех океанах может быть круглой? Нет не может,ибо вода гладкая везде.Следовательно вода предала всех ученых от Галилея до Зеленского
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а разве круглая не может быть гладкой?
и круглая может и квадратная и треугольная.....
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Не обращай на него внимания, это местный сумасшедший!
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виталя - ты сам не представляешь как вы уже всех утомили своими пиками.....
как ни мер - так своя пика...
на простой вопрос - чего ждем и на скока нас закрыли?
мне еще никто вразумительного ответа не дал - "вакцина"?
забудьте на год как минимум.... - так чего ждем?
когда в парках вирус спадет с деревьев? - так то вроде не клещь... - висит там гад и смеется.
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Вас "закрилі" на скока ? - На стока ! Пока вакцина і клєщььь !
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А це що , "коментатори" з кирилогундяєвської секти повилазили ? Якщо ні , то моліть Бога , щоб після цієї пандемії Ви та Ваші рідні живі та здорові залишилися . А то - і в Швеції "побували" , і в багатьох містах Європи "карантин зняли або не вводили" . Та майже всюди такий карантин , що за100 метрів від помешкання відійти не дозволяється .
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хорош фейчить. На западе карантин для тв и новостей и никто не умер
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Вода не может быт шарообразной,и никогда не будет ею.Земля не круглая планета,учите физику 8 класса.
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Эпидемия продлится до конца карантина, В.Кличко
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