 Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания и начинают ослаблять ограничения, но очень осторожно и медленно.
"Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две", - объяснил Кличко.
"После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - добавил он.
Вот вечно чем-то недовольны!
педале насрать на тех, кого он на уши поставил своими дурацкими ограничениями.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.
Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам, которые даёт МОЗ в Украине
Один крупный город числом жителей и их концентрацией легко даст любое число заболевших.
Таких показателей нет и близко. Никакой эпидемии на данный момент нет нигде в мире.Есть угроза ее появления.
Не переоценивайте значимость этих сфер, это обслуга реального сектора.
Украина формирует ВВП за счет металлургии, сельского хозяйства и ИТ, а эти сферы работают по полной.
у него нет воли как мэра...
Как прикажут с ОП так и будет.....
так что листаем дальше....
и круглая может и квадратная и треугольная.....
как ни мер - так своя пика...
на простой вопрос - чего ждем и на скока нас закрыли?
мне еще никто вразумительного ответа не дал - "вакцина"?
забудьте на год как минимум.... - так чего ждем?
когда в парках вирус спадет с деревьев? - так то вроде не клещь... - висит там гад и смеется.