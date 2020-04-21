 Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания и начинают ослаблять ограничения, но очень осторожно и медленно.

"Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две", - объяснил Кличко.

"После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - добавил он.

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