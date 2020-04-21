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 Политика Украины
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Все про:ВР (24844) Кравчук Евгения (64)

 Рада планирует собраться на внеочередное заседание в четверг или пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться на этой неделе в четверг или в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться - в четверг или пятницу", - заявила она.

По ее словам, в один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп.

"В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент - депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть в конце апреля - начале мая, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3190364
 
 
 Топ комментарии
 
А вы, зебіли, как ни садитесь,
Все в депутаты не годитесь...
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я бы посоветовал дистанционное - толку все равно никакого,
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
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я бы посоветовал дистанционное - толку все равно никакого,
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
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в конце концов - каждой приличной женщине нужна слугиня-депутатша-бровистка....
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почаще конечно депутатам собираться надо
в это нелегкое для страны время
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Наши депутаты невыносимо выносливы - столько жрать, воровать, а теперь еще вирусы прогонять, смогут не только лишь все, но мало кто не сделает(из выступления мэра столицы)
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А вы, зебіли, как ни садитесь,
Все в депутаты не годитесь...
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А им что деньги обязательно в конвертах в руки вручать,на карту нельзя?Какой смысл в этих собраниях?
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Отец Солдата

@uspenovka19632

·1 ч

На примере Печерськой,Почаевской и,вскорости и,Святогорской,четко видно отношение,как верх власти в Киеве,так и на местах:Лучше сдохнуть от КВ,чем навлечь гнев Мацквы.Если бы только сами дохли-было бы другое дело.
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это правда...
я думаю московские попы обоссали Зелю специально....
и ролики шут не пишет....- О дикунах с Средневиковья МП и тд..
Московия показала кем они считают Зелю....
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У Зеленского так подгорает от страха перед своим ФСБшным начальством , что сганяет в Раду на сессию своих зелёных баранов несмотря на карантин ?
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Стадион обещаний.

@springuaa

·54 мин

Эти мрази при власти хуже короновируса, они убили нищенской пенсией в сотни раз больше стариков, чем вирус, вирус украинский это - бандовирус в законе!.

Inna Kostenko

@SergienkoInn_Y

· 1 ч

У зв"язку із відставкою суддя Струков отримав виплату в розмірі майже мільйон гривень.Загалом за останні 3 місяці і 9 днів своєї роботи він задекларував майже 2,5 міл. з/п.Також,довічно-щомісяця 90 тис.грн.А все тому,що судова реформа, як виявилося,не така вже й погана.
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