 Рада планирует собраться на внеочередное заседание в четверг или пятницу, - "слуга народа" Кравчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться - в четверг или пятницу", - заявила она.
По ее словам, в один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп.
"В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент - депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - добавила Кравчук.
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
в это нелегкое для страны время
Все в депутаты не годитесь...
Отец Солдата
@uspenovka19632
·1 ч
На примере Печерськой,Почаевской и,вскорости и,Святогорской,четко видно отношение,как верх власти в Киеве,так и на местах:Лучше сдохнуть от КВ,чем навлечь гнев Мацквы.Если бы только сами дохли-было бы другое дело.
я думаю московские попы обоссали Зелю специально....
и ролики шут не пишет....- О дикунах с Средневиковья МП и тд..
Московия показала кем они считают Зелю....
Стадион обещаний.
@springuaa
·54 мин
Эти мрази при власти хуже короновируса, они убили нищенской пенсией в сотни раз больше стариков, чем вирус, вирус украинский это - бандовирус в законе!.
Inna Kostenko
@SergienkoInn_Y
· 1 ч
У зв"язку із відставкою суддя Струков отримав виплату в розмірі майже мільйон гривень.Загалом за останні 3 місяці і 9 днів своєї роботи він задекларував майже 2,5 міл. з/п.Також,довічно-щомісяця 90 тис.грн.А все тому,що судова реформа, як виявилося,не така вже й погана.