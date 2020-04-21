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 Общество, Здоровье
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 За сутки на Полтавщине зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего инфицированных - 101, 34 из них - медики, - ОГА

В Полтавской области уже 101 случай заболевания коронавирусом, за сутки зафиксировано 38 новых случаев. Выздоровели 12 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что среди 38 новых случаев больше всего было зафиксировано в Кременчуге.

"Кременчуг - 51 (новых случаев - 30, 6 выздоровели, 1 летальный случай), Кременчугский район - 13 (5 новых случаев), Миргород - 12, Полтава - 10 (1 новый случай), Верхние Плавни - 4 (все выздоровели), Зеньков - 2, Полтавский район - 2 (1 новый случай), Машевка - 1 (выздоровел), Кобеляки, Хорол, Козельщина, Котелевский и Чутовской районы - по 1, Глобинский район - 1 (новый случай).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Кременчуге, - мэр Малецкий

Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 34 медицинских работников.

За сутки на Полтавщине зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего инфицированных - 101, 34 из них - медики, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190361
 
 
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Знову продовжується інфікування медиків, а Степанов продовжує керувати. Дякуйте йому, зебіли.
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Зате не дали розтаможити костюми, які віз порох, бо це вдарить по рейтингу шмаклі.
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До речі, а як там діла в Нових Санжарах на Полтавщині?
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