 Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны Коваленко и ликвидировал возглавляемый Апаршиным директорат по оборонной политике, - источник

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Кадровые изменения в оборонном секторе Офиса президента. По данным источников Цензор.НЕТ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы ОП по вопросам обороны Анны Коваленко.
Также ликвидирован директорат по оборонной политике ОП, который возглавлял Иван Апаршин, который также будет уволен.
Коваленко и Апаршину предложены другие должности вне системы ОП", - рассказал он.
"Подобран кандидат на должность замглавы ОП по обороне. Учитывая хаотичную кадровую политику Офиса, не будем спешить с выводами, чем это обосновано и к чему приведет, подождем публикации указов", - резюмировал Бутусов.
оборонную политику кишнули )))
а оборонный сектор государства ещё существует или отдан кацапам?...
Саме на хаос, що знесилить Україну.
«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі, попросім прощєнія у россіі, і снова будєм дружить, со старшим братом».
Друга половина, 73,22%, то мішанина людей, для яких на першому місці, не Україна, а перемога їхніх кумирів.
Це ви про цих?
Порошенко і "Цинічні бандери"
Може харе вже свого Порошенка ліпити до націоналістів?
А от те, що Порошенко практично єдиний серед політиків України, який чітко виголосив, що Україна, це Армія, Віра, Мова, НАТО, і все робив у цьому напрямку, ти чомусь мовчиш.
Жрите, не обляпайтесь!
в посудной лавке,
весна подкралась..)
"...Апаршин висловив думку, що українці в Азовському морі не здатні протистояти Росії.
"Я не хотів би, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Почали там будувати дві нові бази, для чого це потрібно? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази?" - сказав радник Зеленського...."
и плевал на прямую обязаность