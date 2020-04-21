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 Политика Украины
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Все про:оборона (1160) увольнение (1869) Бутусов Юрий (2127) Анна Коваленко (33) Апаршин Иван (21) Офис Президента (337)

 Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны Коваленко и ликвидировал возглавляемый Апаршиным директорат по оборонной политике, - источник

Также ликвидирован директорат по оборонной политике ОП, возглавляемый Иваном Апаршиным, который также будет уволен.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кадровые изменения в оборонном секторе Офиса президента. По данным источников Цензор.НЕТ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы ОП по вопросам обороны Анны Коваленко.

Также ликвидирован директорат по оборонной политике ОП, который возглавлял Иван Апаршин, который также будет уволен.

Коваленко и Апаршину предложены другие должности вне системы ОП", - рассказал он.

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"Подобран кандидат на должность замглавы ОП по обороне. Учитывая хаотичную кадровую политику Офиса, не будем спешить с выводами, чем это обосновано и к чему приведет, подождем публикации указов", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3190360
 
 
 Топ комментарии
 
Єрмаки,досить торгувати посадами.
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не покупайте посады, грабить уже нечего, зеленые уже все спистили
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Петиція.Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака https://petition.president.gov.ua/petition/9132
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що це за діректорат був та чим він займався?
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выявлением и продажей избыточного имущества новой Армии.
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Хуже нє будет! І потом, ракєти должни лєтать а нє вибухать, посєму, "завод з виробництва вибухівки для ракет" щітаю дівєрсієй!
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Апарыша кишнут? Алкаш и ворюга лишится хлебного места? А где же оно будет харчеваться?
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у апарыша как раз все ОК
оборонную политику кишнули )))
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Кадровые перемены в оборонном секторе Офиса президента - о как звучит!! (зелёные нарихформировали)
а оборонный сектор государства ещё существует или отдан кацапам?...
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Таке.Шо є,шо нема.Луччє,канєшно,якшо нема,економія.
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Они не создали фигового листа как Дермак своим псевдообменами для зюзи.
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Понятие "оборона" Зебилу вообще неизвестно!
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Помню, как Зеля с ликованием представлял на сцене "свою команду". Сейчас навскидку осталась только Венедиктова и ещё 2-3 товарища. Вот такие кадры...
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"Подобран кандидат на должность замглавы ОП по обороне. Учитывая хаотичную кадровую политику Офиса, не будем спешить с выводами, чем это обосновано и к чему приведет, подождем публикации указов". - резюмировал Бутусов. Источник: https://censor.net.ua/n3190360......Не всі ще зрозуміли , що саме на це розраховувала половина з 73,22%.
Саме на хаос, що знесилить Україну.
«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі, попросім прощєнія у россіі, і снова будєм дружить, со старшим братом».
Друга половина, 73,22%, то мішанина людей, для яких на першому місці, не Україна, а перемога їхніх кумирів.
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"«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі"

Це ви про цих?
Порошенко і "Цинічні бандери"

Може харе вже свого Порошенка ліпити до націоналістів?
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Чувак, ПАРУ обмовок Порошенка, ти П'ЯТЬ років тягаєш тут, як шкодний кіт, сало по підлозі.
А от те, що Порошенко практично єдиний серед політиків України, який чітко виголосив, що Україна, це Армія, Віра, Мова, НАТО, і все робив у цьому напрямку, ти чомусь мовчиш.
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те, кто не хотел жить при Порошенко, теперь выживают при Зеленском..
Жрите, не обляпайтесь!
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А на кого ЗЕ їх поміняє,адже в 95-му Кварталі уже всі закінчились.Прийдеться бідолазі переходити на Дізель-шоу.
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жду новость, когда Зеленский уволит Зеленского....
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Ленка пока не дает уволится. Говорит, что еще не все подруги лопнули от зависти.
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та тут еще нужно установить, по какой именно причине они лопаются.....
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Моська шото разошлась,
в посудной лавке,
весна подкралась..)
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Ааааа. Вот где собака порылась...Шпийон, что-ли.

"...Апаршин висловив думку, що українці в Азовському морі не здатні протистояти Росії.
"Я не хотів би, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Почали там будувати дві нові бази, для чого це потрібно? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази?" - сказав радник Зеленського...."
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Правильно с точки зрения целесообразности
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зельц будет сдаваться зачем ему оборона
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оборонной политики больше нет? в конституции тоже зачеркнули? ))))))))))))))))
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те монрика отстранился от обороны...
и плевал на прямую обязаность
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Это очень тревожный сигнал. Идет целенаправленное свертывание всех процессов, направленных на интеграцию оборонно-промышленного комплекса Украины и НАТО. За последние 5-6 лет мы далеко продвинулись в том вопросе и остановить все сейчас - поставить крест на наших устремлениях в НАТО. Фактически это саботаж и диверсия. Не удивлюсь если со временем окажется, что тот же Ермак или Трофимов являются агентами российских спецслужб и действуют целенаправленно.
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Мрак. Зе окружил себя бездарностями и страна валится в пропасть! Почему Саакашвили до сих пор не в Правительстве??????
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от цікаво,ви пишете про хаотичну кадрову політику,а в історії України були приклади других,правильних політик?які привели до процвітання народу,знищення корупції?наприклад?язиком молоти ми всі гаразд
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Знову ***** став призначати міністрів в Україні! ГАНЬБА ПРЕЗИДЕНТУ МАРІОНЕТЦІ. Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 7513
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