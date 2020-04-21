 "Не обращались к врачам": Минздрав объяснил, почему семь областей после Пасхи не отчитались о тестировании на коронавирус

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию по отказам в проведении ПЦР", - сказал Степанов.

Также, по его словам, в некоторых областных лабораторных центрах были допущены технические ошибки, когда при приведении определенного количества тестов в отчетности был указан ноль.

"Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, вошедших в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, которая заполняла нашу форму, поставила ноль", - отметил Степанов.

По его словам, в других случаях отсутствие статистики было связано с тем, что в работе лаборатории делали определенный перерыв из-за технических возможностей оборудования.

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