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 "Не обращались к врачам": Минздрав объяснил, почему семь областей после Пасхи не отчитались о тестировании на коронавирус

Министерство здравоохранения заявило, что отсутствие отчетности по тестированию на коронавирус из семи областей связано с техническими ошибками, а также с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию по отказам в проведении ПЦР", - сказал Степанов.

Также, по его словам, в некоторых областных лабораторных центрах были допущены технические ошибки, когда при приведении определенного количества тестов в отчетности был указан ноль.

"Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, вошедших в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, которая заполняла нашу форму, поставила ноль", - отметил Степанов.

По его словам, в других случаях отсутствие статистики было связано с тем, что в работе лаборатории делали определенный перерыв из-за технических возможностей оборудования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Частные лаборатории с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, выявили 198 случаев заболевания, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3190359
 
 
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Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно проведения тестирование методом ПЦР. Источник: https://censor.net.ua/n3190359\\\\\\\\\\\

Пьяный поциент приходит к пьяному врачу, и вместе выпивают делают тест.... Конечно что никому не в прикол ходить по врачам, раз есть колбаса и кексы, а вирус подождет - крепкая молитва да крепкий напиток - погонит вирус взад к томО кто наслал его(и это не сотона)
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дівчина на чолі МОЗ, "пацанчік" на чолі Держави...
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Пора створювати міністерство тупості- дурнів вже стільки розвелося ,що вони мають право мати власного міністра . Головне їм не заваджати у розбудові власної інфраструктури. "Не зверталися до лікарів": МОЗ пояснив, чому сім областей після Великодня не відзвітували про тестування на коронавірус - Цензор.НЕТ 901
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Сама подача такой новости ещё вчера вечером---или идиотизм сми, или дибилизм власти---а значит всё заполитизировано! Ну нахрена мне сказали что 7 областей? Задрочка, провокация, на испуг, на панику закидон? Да конкретно и по алфавиту названия административные, кто глава ОДА и кто зам. главы ОДА по медицине!!! Тогда это новость, тогда это конкретно действия---и даже тогда то и выяснять кто от какой партии там в должностях! Хотя это на принцип не важно.
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