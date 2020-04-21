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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 23 новых случая COVID-19 зафиксировано на Киевщине, всего 356 зараженных, - ОГА

По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 21 апреля 2020 официально подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За сутки лабораторно подтверждено 23 новых случая коронавирусной болезни.

Всего официально подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении - 99 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 257 человек. Из них дети - 21. Выздоровели - 28.

За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1513 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 60 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 2825 контактными лицами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190357
 
 
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с москальскими попами внутри, а откроете опосля и уже вывеску поменять можно будет на ПЦУ.))
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Б*же спаси, не ожесточай сердца попов, как когда-то фараону, попроси их чтобы не заражали больше рабов твоиХ, а также возьми вирус взад, мы теперь все на планете - станем очень добрыми, будем еще активней ругать мерзкую сотону и славить Вымя твоЕ, вовеки быков оминь!(бросается к иконам, прикладывается к мощам, бубнит мантры)
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