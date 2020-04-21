Об этом сообщается на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов.
В частности, отмечается, что в Киев намерены приехать протестовать шахтеры и работники обогатительных фабрик Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, Донбасса.
Профсоюзы отмечают, что системный кризис в энергетике был вызван рядом непродуманных решений власти, и он негативно повлиял на угольную отрасль, развитие которой парализовано.
"Фактически кризис в угольной отрасли уже наступил- не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь" - страна теряет 95% общей угледобычи ", - отмечается в сообщении.
Профсоюзы предупредили: промедление с решением проблемных вопросов приводит к увеличению количества непроизводительных дотаций, ведь около 65 городов полностью зависимы от угольной промышленности - угледобывающих предприятий или тепловой генерации. А также предупредили о вероятности социального взрыва.
Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенского ремонтно-механического завода и Научно-производственного центра ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.
В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетической и угледобывающей отрасли вызвали действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.
Шахтеры собираются в Киев на протест
После окончания карантина горняки и работники обогатительных фабрик готовы ехать в Киев на акции протеста из-за энергетического кризиса, который привел к закрытию шахт.
Об этом сообщается на Facebook-странице Конфедерации свободных профсоюзов.
100 % протоколів по територіальному виборчому округу № 36, у який входять міста Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Павлоградський район.
Тож, свої голоси за Володимира Зеленського віддали 88,98 % (91291) виборців, за Петра Порошенка - 9,33 % (9580)." (С)
Порадуемся за дибилов.
ВИБОРИ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Так українці серце рвуть,
Щоб стати президентом.
У цьому головна є суть,-
Євреї скористаються моментом.
Один на одного ллють бруд,
Змагаються тут в слові.
Дарма не пройде їхній труд,
За клоуна люд вже готовий.
Всю ж економіку він здасть,
Своїм євреям олігархам.
За безцінь він Росії нас продасть,
Так він віддячить всім невдахам.
Подумайте, що ж буде тут,
Вивчіть помилки дідів наших,
Бо нас в Росію заметуть,
Після дурних помилок ваших.
26.03.2019Анатолій Березенський
З 22 квітня
Зразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Його Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.
Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через цей «лексикон».
Ви взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від байдужих мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Врятує бутерброд,
Як прозріє народ.
02.04.2019Анатолій Березенський
после пришлось стать раком перед Московией за ее газ и нефть...
Сегодня нефти много, а завтра война и ее нет...., и газа нет - Совсем нет....
Уголь это стратегическое топливо и безопасность страны...
так все и разъедемся.
Кто последний свалит - гасите свет.
им нравиться рыть норы, бухать, получать зарплаты по 30-50 тыс из бюджета и голосовать за януковича. ПОШЛИ ОНИ НА ... !
Смотри, как хорошо, когда шахтеры сидят в лугандоне: никто не воет, что нас кормит и что мы им что-то должны!
МЫ ДОЛЖНЫ всего лишь отключить им газ и свет, но у власти- говнюки третий раз подряд.
Без шахтеров Украина ПРЕКРАСНА !
Их надо просто быстренько переучить на программистов, дворников и манагеров. И забыть.
Но, украинские предприятия получили подтверждение на поставки в ноябре 2019-го 1,23 млн тонн российского угля. Среди крупнейших импортеров числится
1. компания «Арселор миталл» (321 тыс. тонн)
2. ПАО «Днепровский металлургический завод» бизнесмена Александра Ярославского (161 тыс. тонн), отмечают «Наші гроші».
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10920272-ukraina-vvela-specposhlinu-na-***************-i-ugol-iz-rossii.html
«В Одесскую область прибыло судно с углем марки Г для ТЭС ДТЭК. Компания приобрела его в Южной Америке, чтобы пополнить запасы угля и обеспечить стабильную работу своих ТЭС в осенне-зимний период. Балкер W-Ace привез 88 тыс. т угля из Колумбии. Порт ТИС уже начал разгрузку судна, после чего уголь поедет на тепловые электростанции ДТЭК Энерго», - сказано в сообщении.
ДТЭК Энерго готова увеличивать объемы закупки угля, заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.
СБУ.....АУУУУУУ)))
Спочатку нарід голосує за промосковського президента і промосковські партії, а потім потестує, чого це влада робить московським фірмам режим максимального сприяння, гроблячи тим самим власну економіку.
Законы пусть лучше срочно меняет , дурачина ,, так нет же , боязно идти в открытое противостояние с олигархами ..
Советую хоть немного подумать - для начала ознакомившись с вопросом.
То, что собственники остановят шахты и направят рабочих давить на банковую - прогнозируемый шаг.
Во первых - кризис перепроизводства из-за теплой зимы.
Во вторых - может Ахметову пора отказаться от сверхприбылей, баснословных тарифов - при которых Украина вернулась к закупке электроэнергии из РФ и Беларуси?
На дворі - 2020 рік ..
Тим більше - якщо шахта є збитковою (
Великобританія закрила ще дві вугільні електростанції
Німеччина готується до життя без вугільних та атомних електростанцій
Індія анулювала проекти вугільних станцій загальною потужністю 46 ГВт
Греція повністю відмовиться від вугілля до 2023 року
Близько 18 країн європейського континенту планує повністю припинити видобуток та спалювання вугілля і знизити таким чином викиди парникових газів. Відмова від вугілля - важливий крок у боротьбі глобальним потеплінням, адже це - найбрудніший вид палива.
За даними з відкритих джерел, Німеччина готується відмовитись від споживання вугілля до 2038 року; Великобританія - до 2025 року, Франція - до 2022; Греція - до 2028; Угорщина до 2030 року. Також відмовилися розвивати вугільну галузь Японія, Португалія та Нідерланди.
на выработке эл энергии ---- заработал
на распредилении --- заработал
уж очень убыточный
кто в ЕС будет за $500 работать на шахте
при одинаковых ценах на электроэнергию
где разница в зарплата
в домике за$200 млн /и далеко не последние /
брал не в кредит