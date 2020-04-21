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 Частные лаборатории с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, выявили 198 случаев заболевания, - Степанов

Частные лаборатории и клиники с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, в результате которых выявили 198 случаев заболевания.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрав Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрета на ПЦР-тесты в частных клиниках не существует, за все время эпидемии методом ПЦР частные лаборатории повели 3900 тестов, в том числе 198 тестов были позитивными", - сказал он.

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Степанов отметил, что ПЦР-тесты в частных лабораториях проводятся на коммерческой основе, и единственным требованием, которое к таким лабораториям выдвигает Минздрав, является обязательное информирование Центра общественного здоровья в случае выявления позитивного результата для проведения эпидрасследования.

"Какое-либо сокрытие результатов ПЦР-теста недопустимо", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3190354
 
 
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Это там где владимир зеленских сдавал тесты на наркоту?
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