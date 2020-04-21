 За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"За прошедшие сутки 20.04.2020 г. выявлено 42 новых случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмониями - 1, контактных лиц - 38) из них: 7 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района; 4 человека - жители Николаева;

20 человек - из Доманевского района; 3 человека - с Арбузинского района; 6 человек - из Первомайска; по дному - из к - с Казанковского и Врадиевского районов.

Из всех 83-х подтвержденных случаев: 33 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района; 9 человек - жители Николаева; 28 человек с Домановского района; 4 человека с Арбузинского района; 6 человек с Первомайска, по одному из Южноукраинска, с Казанковского и Врадиевского районов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19

Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано/выявлено 286 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 83 человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализированы за весь период 126 пациентов, 160 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 945 человек, в том числе обследовано:

- 232 пациента с подозрением на COVID-19, из них 8 с положительным результатом;

- 213 больных пневмонией и ОРВИ различной этиологии и ОРВИ, из них 7 с положительным результатом;

- 500 контактных лиц, из них 68 с положительным результатом.

С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы и тех, кто различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.

Всего на учет было взято 3434 человека. На 10 утра 21.04.2020 г. сняты с учета 2566 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 868 людьми.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.