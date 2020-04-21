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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА

По состоянию на 10.00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"За прошедшие сутки 20.04.2020 г. выявлено 42 новых случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмониями - 1, контактных лиц - 38) из них: 7 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района; 4 человека - жители Николаева;
20 человек - из Доманевского района; 3 человека - с Арбузинского района; 6 человек - из Первомайска; по дному - из к - с Казанковского и Врадиевского районов.

Из всех 83-х подтвержденных случаев: 33 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района; 9 человек - жители Николаева; 28 человек с Домановского района; 4 человека с Арбузинского района; 6 человек с Первомайска, по одному из Южноукраинска, с Казанковского и Врадиевского районов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

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Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано/выявлено 286 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 83 человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализированы за весь период 126 пациентов, 160 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 945 человек, в том числе обследовано:
- 232 пациента с подозрением на COVID-19, из них 8 с положительным результатом;
- 213 больных пневмонией и ОРВИ различной этиологии и ОРВИ, из них 7 с положительным результатом;
- 500 контактных лиц, из них 68 с положительным результатом.

С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы и тех, кто различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.

Всего на учет было взято 3434 человека. На 10 утра 21.04.2020 г. сняты с учета 2566 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 868 людьми.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3190352
 
 
 Топ комментарии
 
Тестов? Это клятый Ляшко привез коронавирус туда. До его приезда Николаевщина была самым безопасным местом на Земле!!! За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 5152
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Завезли новую партию тестов За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 3949
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Не пишите так громко - спалите зелебобам бизнес на эпидемии За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 8904
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Тестов? Это клятый Ляшко привез коронавирус туда. До его приезда Николаевщина была самым безопасным местом на Земле!!!
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Не пишите так громко - спалите зелебобам бизнес на эпидемии
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Хорош ли Зеленский? Плох?
А Ющенко? А Янукович? А Порошенко?
Но такой тотальной кампании по расчеловечиванию и демонизации , как персоны Зеленского, ни для кого небыло.
(Противники Зеленского обвинили его уже не только в наркомании и сдаче страны врагу, но и в ведении бизнеса в пользу росии и даже в гомосексуализме).
Так в чём же причина?
Причина не только в том, что он отодвинул кого-то от корыта и , тем более, не в том, что "патриоты борются за страну".
Причина глубже.
Причина в том, что наши "политические элиты", (и рашенские, кстати, тоже), до смерти напуганы, что к власти неожиданно смог прийти человек "не из системы". А значит, сможет прийти такой и в будущем. Так вот, чтоб недопустить в будущем у избирателей даже мысли о выборе кого-либо нового, не из системы, и идёт тотальное обливание грязью Зеленского.
Чтоб на выборах мы снова выбирали ТимошенкПорошенкоГеращенкоЯценюков и тому подобное кодло.
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30 лет поочередно руководили порошенки тимошенки яценюки, к ним нет претензий
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а шо это в твоем "и тому подобном кодле" отсутствуют такие фамилии, как БойковМедведчуков, а есть фамилии только патриотов (ну за исключением Тимошенко)?
и назвать Зєлєнского человеком "не из системы" - это просто смешно. До смерти должны быть смертельно напуганы адекватные люди, которые видят, что к власти неожиданно смогла прийти голограмма, актеришка, сыгравший роль президента в низкосортном сериале, за спиной которого стоит один из самых мерзких и бесчестных олигархов, сдающий свою куклу в аренду врагу Украины - *****.
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Поки ті бісові тести не привезли і не примушували провірять-унікально здорова зона на планеті була !
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Сказали на карантине сексом не заниматься
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Почекаємо до початку травня. Бо на Великдень частина московськх церков були переповнені прихожанами. Я їхав вночі із Миколаєва, то бачив, що біля храмів чергує поліція і було дуже мало людей. А коли повертався назад десь після 8 години 19.04.2020 р., то бачив, що в деяких селах і навіть під самим містом попи збирали сотні людей. Це в той час, коли поліція пішла на відпочинок, чи змінюватися. І що характерно, біля попа на вулиці стояли сотні (не біля церкви, але з дороги дуже видно) і до них ідуть зо всіх кінців з кошиками люди. Біля військової десантної частини 79-ї є маленька московська церква, чи капличка, то там також було сотня прихожан.Були в масках і без і ні одного поліцейського. То як це називається, коли в парку Кмєва по 10 поліцейських бігають за одним "порушником", а тут сотні і нікого немає. То як не могли знати поліціянти, що народ буде збиратися, як весь народ знав куди і на яку годину йти, а вони не знали і нічого не зробили? То ми ще із-за цієї церкви і таких людей будемо до кінця літа сидіти на карантині.
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