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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Если бы не карантин, в Украине уже было бы 180 тыс. больных COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что если бы в Украине не были введены карантинные ограничения, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 уже достигло бы 180 тысяч.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.

"Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - добавил Ляшко.

Читайте также: На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3190351
 
   
 Топ комментарии
 
А если бы не завезли, без обсервации, полмиллиона "турыстов", то больных было бы совсем мало.
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мне нравится цифра 180,000...
почему не 190,000? - не 200,000 в конце концов?
шо приснилось - то и спел!
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Десь приблизно так і є, просто тести не проводяться.
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Десь приблизно так і є, просто тести не проводяться.
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А если бы не завезли, без обсервации, полмиллиона "турыстов", то больных было бы совсем мало.
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У меня тоже есть моделирование, которое показывает, что ты тупо врёшь, глиста дурная! Если бы не карантин, в Украине уже было бы 180 тыс. больных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8552
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а если бы не осел президент, а дурачек какой?
счет бы шел на сотни миллионов....
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если б да кабы ворту выросли бабы...
как он подщитал пусть подскажет...
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мне нравится цифра 180,000...
почему не 190,000? - не 200,000 в конце концов?
шо приснилось - то и спел!
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я за вполне разумные деньги могу намоделировать столько, сколько нужно заказчику. Если бы не карантин, в Украине уже было бы 180 тыс. больных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1162
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та тут тока палец обслюнявить и поднять - чем не модель?
слева похолодело - 150,000,
справа 170,000 - ниде не похолодело? - придумай сам бо ветра нет....
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если чиновник сошлётся на результаты слюняво-пальцевого моделирования, он получит по ушам. если на результаты моего - может спать спокойно.
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в таких случаях вангование главного санитарного врача вызывает неопредолимое желание сломать ему нос.
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А який коефіцієнт з "Довідника Стеля" Ви берете при створенні моделі розповсюдження сарс по Україні в умовах жорсткого карантину та без нього?
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Всё полностью определяется суммой гонорара. Работы академика Стеля - мощный источник знаний, там есть всё. Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9833
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Переписи нет - результаты есть. Дубилет может рассказать этом подробней. Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3258
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цена вашему моделированию - недостаток тестов и брехня на всех уровнях докладов "наверх".... - впрочем как везде.....
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А шо там той мільйон повернувшихся додому заробітчан,таки заразив мільйони інших українців?Вже ж місяць з лишком пройшов.
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Бабка з Радомишля померла але чомусь нікого так і не заразила! Хоча по казочках від "карєсПіZдєнтав", "блоХєрафф",Міністерства Усіх Справ, сильно кружляла у гостях недалеко від Львова,їздила громадським транспортом,ходила до церкви у Радомишлі!
Це який свіздєц , з бабулькою явно лоханулись або вона як бінладен -ніколи не існувала.
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Так раніше казав,що 125 тисяч.І не хворих,а інфікованих.В світі також маніпулюють цими словами.
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С учетом того, какие у МОЗ "прохвессионалы" по статистике, их же "моделированию" можно доверять так же, как и гаданию на кофейной гуще.
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Кто похвалит меня лучше всех подумал Ляшко и сказал про 180 тыс. заболевших, если бы не карантин.
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А если тестов делать поменьше, то и карантин мона снимать.
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Дурак ты, Вася. В Украине уровень социальных контактов на порядок ниже, чем в Европе. Да, карантинные меры дали свой результат, но далеко не такой существенный, как говорит об этом горе-врач.
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У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер Источник: https://censor.net.ua/n3190351\\\\\\\\\\

Муделировщик уже тогда тестировал людей?
г*споди, да они издеваются - че он шепчет этот Гав-Ссан-Рвач то?
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не зовсім так, тобто зовсім не так: якби не карантин, в Україні вже було б 73% хворих на COVID-19..)
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нам к началу апреля "моделировали" 100,000 пока и 50,000 нет - шо тоже не радует ни с какого боку...
но плюс минус бесконечность и плюс ляшко? - та идите уже куда нибудь моделировщики... - дойдете - не звоните...
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Угроза 👑 вирусом заболеть будет всегда.
А вот как, чтоб переболел, выздоровел и приобрел иммунитет?
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Якби не Вазєлін Коронавірусний і зєбільні мародери при владі в Україні взагалі б були лише поодинокі випадки захворювань.
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не обращайте внимания на идиота Ляшко, который просто решил повысить свою значимость...
И кроме придуманных страшилок, оно ни на что не способно.
Ага, было бы 180 тыс. заражённных Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5150
А почему не 7 миллионов?
В Швеции нет никакого карантина и короновирус там раньше начался. И всего 14 тыс. зараженных.
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.
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"У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер"

Какой дегенерат! Что он несет?! Какое моделирование проводили эти быдлоюниты? Фейспалм...
Представляю, как этот быдляк собрал своих замов, вся эта тупорылая кодла закрылась в кабинете, обложилась калькуляторами, и в формулу, разосланную слепоглухой ВОЗ, подставляла нелепые из пальца высосанные значения (кто в гос. конторах работал, тот знает, что решения там именно так и принимаются).
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Якщо би не Ляшко та карантинний премьєр,то ситуація могла би бути, як в Беларусі без карантину кількість хворих 6124, загинули51,одужали 514,- це реальна модель, а не Зелених підрахувальників,зі знищенною економікою
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а то шо в Беларуси народу в 4 раза меньше -это ничего? Да и брехня эти цифры, шо тут, шо там!
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