 Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

Об этом Георгиева написала в блоге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фонду, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта и подумать, не следует ли применять исключительные шаги в этом исключительном кризисе", - подчеркнула глава МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко

Она отметила необходимость продумать новые подходы в тесном сотрудничестве с международными институтами, а также с частным сектором, чтобы помочь уязвимым странам пройти через этот кризис и стать крепче.

В связи с этим Георгиева напомнила, что МВФ и самые мощные экономики мира уже осуществили многомиллиардные вливания для поддержки экономики и уменьшения негативного влияния карантина.

В то же время она отметила, что перед бедными странами и развивающимися экономиками стоят серьезные проблемы.

"Для наших беднейших стран-членов требуется гораздо больше льготного финансирования. В то время как пик заболеваний еще впереди, многие экономики потребуют значительных расходов для преодоления кризиса в области здравоохранения, а также минимизации банкротств и безработицы, одновременно столкнувшись со все большими потребностями во внешнем финансировании", - отметила Георгиева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ

Впрочем, по ее оценке, эту проблему не решить простым кредитованием: "Кризис добавляет еще больше долговой нагрузки, поэтому многие страны могут оказаться за пределами устойчивого положения".