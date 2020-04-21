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 У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19, около 150 - находятся на самоизоляции, - Госпогранслужба

Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил спикер погранведомства Андрей Демченко.

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сказал Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, чтобы активно противодействовать распространению заболевания, сейчас во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно по западному участку, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

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"Также по состоянию на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3190349
 
 
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Граніца на замкє і ключь в карманє!(с)
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Поступово епідемія набирає оберти. Мабуть карантин ще буде продовжуватися.
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Представил сколько заражений в рашке будет-после неудавшегося парада. У 5 украинских пограничников диагностирован Covid-19, около 150 - находятся на самоизоляции, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 131
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