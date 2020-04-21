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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (788) перепись населения (94) финансирование (1408) Госстат (173) Немчинов Олег (4)

 Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что в 2021 году всеукраинская перепись населения вероятнее всего не пройдет.

"Перепись нужно обязательно проводить, но перепись - это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - сказал Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На уточняющий вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, вероятно, нет. "Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил он.

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По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.

"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись - это очень большие средства", - заявил чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3190346
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно не будет! Досрочные выборы на носу!!! Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1837
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Как всегда отмазки.... вам тварям просто это НЕ выгодно!
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Верните Дубилета со спутником, он посчитает
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Конечно не будет! Досрочные выборы на носу!!! Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1837
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Как всегда отмазки.... вам тварям просто это НЕ выгодно!
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Вам, это тем которые сейчас у власти, или же любой власти?
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Это если деньги на это выделять. Можно и бесплатно. Поручить Обл-райадминистрациям, территориальным громадам - они все равно почти бесполезные.
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дорогое удовольствие содержать эту дебильную власть!
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Нарід не міг відмовити собі в такому задоволенні.
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Скорее всего, чтобы скрыть количество жертв от короновируса.
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ужеж в прошлом году что-то подщитывали...и бабки распилили на это.
в это году совесть замучила так бессцеремонно дубасить людей...
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Точно, по геоданим із супутників.
Тільки там одна проблема, як розрізняти самців та самочок, нарід просили вийти в час Ч день Д, та приспустити штани, ставши дупами догори, проте так із статевою приналежністю не розібралися.

P.S. Дубілєти, Гончаруки пройшли як дим, нарід тепер вірить у нову "маладу каманду Зє".
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Верните Дубилета со спутником, он посчитает
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Телевізійна тема: « Вот, к чєму прівєла власть Порошенка ! В Украінє осталось 15-20 мілліонов! », втратила актуальність після 21.04.2019.
В Україні 42 мільйони населення, без врахування захоплених россієй територій.
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имя ему легион или волшебное число 42: я не лох Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 3577
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dtrscnij grsrt Де вони візьмуться ті 42, коли вони були ще при Ющеві? Вимерло багато, емігрували, мінус Крим і частина Донбасу.
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Так грузин рахамія ж казав Шо тіпа АнАЛайн з супутника можна, як в кіно пАсчЄтать запроста Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4052
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Та то я переплутав, то дЮбЄлЄт чи дублЄт казав Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4038
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Перепис населення дорого, а Суркісам повертати 250мільйонів доларів це не занадто дорого для бідної воюючої країни?
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Дуболету поручите: он за 5 минут "посчитает", у него мигом 45 миллионов "получится" - выборы ж скоро.☺
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Я надіявся, що хоча б ця влада проведе перепис населення. Але походу ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ніхто не хоче визнавати, що Україна займає перше місце в світі за вимиранням населення. Це ганьба. Єдина країна в Європі, яка за 30 років спромоглася лише один раз провести перепис населення! Для кого ці тупі відмазки про нестачу коштів? Хіба в 2001 в казні було багато грошей?
Походу кожна наступна влада буде переносити перепис населення, допоки не вимруть останні українці, тоді вже цього перепису і не треба буде. А дивлячись на тенденції, добре буде якщо ми хоча б до XXII століття дотягнемо!
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