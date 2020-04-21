 Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов

"Перепись нужно обязательно проводить, но перепись - это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - сказал Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
На уточняющий вопрос, будет ли перепись населения проведена в 2021 году, министр отметил, что, вероятно, нет. "Я думаю, что нет. Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил он.
По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три сценария: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.
"Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись - это очень большие средства", - заявил чиновник.
в это году совесть замучила так бессцеремонно дубасить людей...
Тільки там одна проблема, як розрізняти самців та самочок, нарід просили вийти в час Ч день Д, та приспустити штани, ставши дупами догори, проте так із статевою приналежністю не розібралися.
P.S. Дубілєти, Гончаруки пройшли як дим, нарід тепер вірить у нову "маладу каманду Зє".
В Україні 42 мільйони населення, без врахування захоплених россієй територій.
Походу кожна наступна влада буде переносити перепис населення, допоки не вимруть останні українці, тоді вже цього перепису і не треба буде. А дивлячись на тенденції, добре буде якщо ми хоча б до XXII століття дотягнемо!