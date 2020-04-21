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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2058) Кабмин (12024) госслужащие (260) Немчинов Олег (4)

 Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что концепт реформирования системы оплаты труда государственных служащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% заработной платы, а вариативная часть – 20-30%.

"Мы на прошлой неделе проводили онлайн-совещание по поводу реформирования (система оплаты труда госслужащих. - .Ред). Что предполагается: мы хотим, чтобы около 70%, максимум 80% средств, которые госслужащий де-факто получал на руки, это было тело его должностного оклада, а вариативная часть в пределах 20-30%, чтобы она покрывалась различными KPI (показателями эффективности. - Ред.)", - сказал Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на данный момент в Национальном агентстве государственной службы разработан концепт, который предусматривает первый пилот в текущем году, секретариат Кабмина, три пилотных министерства и, возможно, НАГС со следующего года, а дальше постепенный переход к 2024 году к полному реформированию системы оплаты труда.

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"Самая большая проблема при формировании заработных плат госслужащих - это центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, каждый из них имеет отдельный закон. Я имею в виду НАПК, ГБР, Антикоррупционная прокуратура, различные суды. Потому что если взять то количество госслужащих, которая там работает и обеспечивает их деятельность, то это довольно большая часть в общем числе. И вы понимаете, как реагирует рядовой украинец на заработные платы в таких структурах. Это очень сложно, потому что легко популистски сказать, что мы сократим все, но реально надо понимать, что специалисты должны получать достойную зарплату", - добавил министр.

Немчинов подчеркнул, что в данном контексте вопрос премирования в небольшой части дохода госслужащего, а не 400% к окладу, является сквозным. "Потому что сейчас премия - это не премирование в классическом понимании, это фактически как данность к маленькому должностного оклада", - констатировал министр.

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На уточняющий вопрос, как при большом окладе и маленькой премии не потерять мотивацию у госслужащих, Немчинов завил, что если правильно доработать оценку их деятельности, то мотивация не пострадает.

Источник: https://censor.net.ua/n3190345
 
 
 Топ комментарии
 
Це стара схема кидалова від держави. Вона діє в усіх державних органах. Посадовий оклад мінімум, решта премії. Дозволяє тримати держслужбовця на короткому ланцюжку, завжди безкарно можно платити йому копійки та й для нарахування пенсій це впливає.
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А еще не берут? Спросите у Ермака Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 8744
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это очень вовремя зелёные дебилы, когда в стране у половины людей жрать не зачто они взялись обсуждать оклады госслужащих...
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Так эффективность в минусах. Пора деньги брать за должностя.
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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у тебе проблеми з термінами. Держава - це не влада. А ти мав на увазі - від влади.
ага, це лише тому, що українці іже давно зрозуміли, що влада санітарів-клоунів-бариг-шахраїв і, в цілому, придурків, ніякої допомоги дати не може. Причина в тому, що від людини без голови чекати допомоги нема сенсу. Ото і вся різниця.
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А не хотят эти госслужащие как этот дедушка из кацапстана???
Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4986

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Зеленский - виллой в Италии пора в казну Украины заплатить. За неэффективность.
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А папередники? Папередники папередников? И так в прошлое на 30 лет ДЕфективности, коррупции, воровства, мародёрства.
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Оооо, ще один Дубілет з "геніальними" ідеями?
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Очередное лживое бла..бла..бла для лохтората. Нефёдову. Наему. лещенко, Кобелеву, Смелянскому, сытнику, Холодницкому и всем упырям в наб. советах не забудьте выписать по 600% премий......
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Вони не держслужбовці. Це окрема каста - паразитуючі на державних підприємствах.
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Це стара схема кидалова від держави. Вона діє в усіх державних органах. Посадовий оклад мінімум, решта премії. Дозволяє тримати держслужбовця на короткому ланцюжку, завжди безкарно можно платити йому копійки та й для нарахування пенсій це впливає.
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это очень вовремя зелёные дебилы, когда в стране у половины людей жрать не зачто они взялись обсуждать оклады госслужащих...
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дурниця, мова не йде про підвищення заробітної плати, а зміну схеми її нарахування, як правило зміна схеми нарахування завжди приводило до зменшення розміру заплатні
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Не можуть існувати оклади, які перевищують більше як в п'ять разів мінімалку.
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Уря кінець епохи бідності, так зелейобіки?
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в 90-е такое уже было в украинской армии
оклад + остальное на усмотрение командира
причем себе можно было даже премию выписать или близким к телу лизожопам
за счет тех конечно кто по усмотрению мудрого командования плохо работал или косячил
в результате закончилось все тем что мы остались без армии, люди просто ушли которые в состоянии были заработать кусок хлеба и без армии, понятно кто остался
потом орки захватили крым и донбасс
и оказалось шо армия все таки нужна
так шо дебильное решение как по мне
ничем хорошим не закончится
в нашей по жопу корумпированой державе
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А где почасовая оплата труда,как вовсех нормальных странах? Какие нах оклады?
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откуда там вообще какой-то кпи?
эффективно бумажки перекладывают
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