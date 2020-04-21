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 Политика Украины
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Все про:банки (1752) законопроект (2401) комитет (467)

 Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал подготовку ко второму чтению законопроекта №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, заседание проходит в режиме видеоконференции.

Глава комитета, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что в повестке дня заседания комитета сегодня один законопроект - №2571-д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К законопроекту о банках подали 16 572 поправки, из них 4 770 комитет отклонил, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3190344
 
 
 Топ комментарии
 
Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
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зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
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Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
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Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
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зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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Народ опять разводят. Власть и примкнувшие к ним ПЕС и ОПЗЖ, готовят банковскую систему к продаже земли. Банки хотят сделать ручными и послушными, и, по необходимости, уничтожать их, одним решение Нацбанка. Ни один суд не будет иметь возможности защищать банки и вкладчиков. Нацбанк выше любого суда, выше судебной власти. По сути - уничтожение банковской системы Украины. Лохам опять вешают сказки о том, что этот закон против Коломойского. В который раз убеждаюсь, что с нашим народом можно делать все, что угодно.
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Правильно делают, банки нужно создавать для того что бы нормальние люди могли хранить там деньги (получая проценти и забативая разумеется), а не грабить как сделал Коломойский.
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Golos Durdoma Типова жертва пропаганди. Тебе навіть переконувати немає ніякого сенсу.
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О великий, розкажи всю суть цього світо порядку, Всі його таємниці та секрети.
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Бачу аргументів немає) В принципі нічого нового.
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Golos Durdoma Так я написав аргументи спочатку. Які в тебе аргументи? Оці? "...что бы нормальние люди могли хранить там деньги"? Так тепер "нормальна людина", у випадку ліквідації банку НБУ, навіть не зможе подати до суду, бо НБУ - вище суду. Ти справді такий дурень, що не розумієш цього?
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Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
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Они теперь подстраховались - теперь один человек не сможет вносить много поправок, а только дну.
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