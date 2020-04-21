 Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках

Как сообщает Цензор.НЕТ, заседание проходит в режиме видеоконференции.
Глава комитета, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что в повестке дня заседания комитета сегодня один законопроект - №2571-д.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...