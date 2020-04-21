 Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

"В своем анализе мы вышли на реконвалесцентную плазму как очень перспективный и фактически бесплатный метод терапии тяжелых случаев COVID-19. Речь идет об использовании крови людей, которые уже выздоровели от этой болезни. Их иммунная система преодолела эту инфекцию, но еще не забыла, как воевать с ней. Это можно сравнить с воином, который вышел победителем из драки с определенным врагом. Со второй попытки он победит аналогичного врага с большей скоростью. Это так называемый метод пассивной иммунизации - если от человека, который уже сформировал иммунитет, мы передаем его часть человеку, который сейчас находится в тяжелом состоянии, то это может значительно помочь. Этот метод спасал жизни при различных вирусных инфекциях, начиная еще с "испанского гриппа" 1918-1920 годов.

Всегда, когда еще нет доказательной терапии новой инфекции, врачи возвращаются к этому методу. В связи с этим мы выдвинули свою гипотезу, что иммуноглобулины не играют решающую роль в преодолении инфекции. Ведь умирает человек не от инфекции, а от синдрома, который возникает в организме и который уничтожает собственные легкие, - острый респираторный дистресс-синдром (ARDS). Если удастся этот синдром утолить, тогда человек выходит из критического состояния. И в критическом этапе бессмысленно применять противовирусную терапию. Ведь вирус уже сделал свое дело: поразил критическое количество клеток легких и запустил мощный ответ со стороны организма, который является более опасным, чем собственно вирус. Не исключено, что именно реконвалесцентная плазма подавляет развитие ARDS. В нашем институте мы моделируем этот синдром и проводим испытания средств для его контроля", - рассказал он.

Досенко подчеркнул, что и в случае COVID-19 многие страны вернулись к этому методу и в случае нынешней эпидемии:

"Почему раньше он не получил распространения как постоянный действенный метод лечения? Первый ответ - этот метод трудно коммерциализируется. То есть заработать на этом сложно. Если человек бескорыстно отдал свою кровь для того, чтобы помочь другому человеку, то где здесь кто-то заработает деньги? Кроме того, нужно применить все средства для контроля этой крови. Нужно подобрать совместимость реципиента и донора по группе крови. То есть человеку подойдет не любая плазма другого человека. Плазма женщин, которые рожали, также несет определенную опасность, поскольку в ней могут быть антитела, вызывающие поражения легких".



На сегодняшний день в Украине этот метод запрещен.

"Наши врачи если и знают о нем, то не имеют разрешения на применение этого метода экспериментальной терапии вирусных инфекций. FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США) уже дало разрешение, в Канаде это также активно пошло. А в Украине пока нет, несмотря на то, что мы выступили с этой инициативой от Украинской высшей медицинской школы. Связались с Центром общественного здоровья и МОЗ, нашли понимание, вместе подготовили все необходимые документы, и вот это тянется вторую неделю. До сих пор приказа нет и украинские врачи пока не имеют возможности применять этот метод. А в случае выдачи разрешения определенное время еще займет подготовка. Нужно каждого выздоровевшего человека мотивировать через две недели сдать свою кровь, чтобы спасти других. Я думаю, что наши люди поддерживают такую ​​инициативу, они добрые и хорошие. Но до них еще надо донести эту информацию. Словом, мы проигрываем время и теряем шанс вылечить большее количество людей", - подытожил профессор.

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