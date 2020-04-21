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 Общество
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 Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко

Метод лечения тяжелых случаев COVID-19 путем использования плазмы выздоровевших является перспективным и используется в других странах. Однако в украинском протоколе лечения этого метода нет, и в целом он в Украине запрещен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

"В своем анализе мы вышли на реконвалесцентную плазму как очень перспективный и фактически бесплатный метод терапии тяжелых случаев COVID-19. Речь идет об использовании крови людей, которые уже выздоровели от этой болезни. Их иммунная система преодолела эту инфекцию, но еще не забыла, как воевать с ней. Это можно сравнить с воином, который вышел победителем из драки с определенным врагом. Со второй попытки он победит аналогичного врага с большей скоростью. Это так называемый метод пассивной иммунизации - если от человека, который уже сформировал иммунитет, мы передаем его часть человеку, который сейчас находится в тяжелом состоянии, то это может значительно помочь. Этот метод спасал жизни при различных вирусных инфекциях, начиная еще с "испанского гриппа" 1918-1920 годов.

Всегда, когда еще нет доказательной терапии новой инфекции, врачи возвращаются к этому методу. В связи с этим мы выдвинули свою гипотезу, что иммуноглобулины не играют решающую роль в преодолении инфекции. Ведь умирает человек не от инфекции, а от синдрома, который возникает в организме и который уничтожает собственные легкие, - острый респираторный дистресс-синдром (ARDS). Если удастся этот синдром утолить, тогда человек выходит из критического состояния. И в критическом этапе бессмысленно применять противовирусную терапию. Ведь вирус уже сделал свое дело: поразил критическое количество клеток легких и запустил мощный ответ со стороны организма, который является более опасным, чем собственно вирус. Не исключено, что именно реконвалесцентная плазма подавляет развитие ARDS. В нашем институте мы моделируем этот синдром и проводим испытания средств для его контроля", - рассказал он.

Досенко подчеркнул, что и в случае COVID-19 многие страны вернулись к этому методу и в случае нынешней эпидемии:

"Почему раньше он не получил распространения как постоянный действенный метод лечения? Первый ответ - этот метод трудно коммерциализируется. То есть заработать на этом сложно. Если человек бескорыстно отдал свою кровь для того, чтобы помочь другому человеку, то где здесь кто-то заработает деньги? Кроме того, нужно применить все средства для контроля этой крови. Нужно подобрать совместимость реципиента и донора по группе крови. То есть человеку подойдет не любая плазма другого человека. Плазма женщин, которые рожали, также несет определенную опасность, поскольку в ней могут быть антитела, вызывающие поражения легких".

На сегодняшний день в Украине этот метод запрещен.

"Наши врачи если и знают о нем, то не имеют разрешения на применение этого метода экспериментальной терапии вирусных инфекций. FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США) уже дало разрешение, в Канаде это также активно пошло. А в Украине пока нет, несмотря на то, что мы выступили с этой инициативой от Украинской высшей медицинской школы. Связались с Центром общественного здоровья и МОЗ, нашли понимание, вместе подготовили все необходимые документы, и вот это тянется вторую неделю. До сих пор приказа нет и украинские врачи пока не имеют возможности применять этот метод. А в случае выдачи разрешения определенное время еще займет подготовка. Нужно каждого выздоровевшего человека мотивировать через две недели сдать свою кровь, чтобы спасти других. Я думаю, что наши люди поддерживают такую ​​инициативу, они добрые и хорошие. Но до них еще надо донести эту информацию. Словом, мы проигрываем время и теряем шанс вылечить большее количество людей", - подытожил профессор.

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Полное интервью с Виктором Досенко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3190342
 
   
 Топ комментарии
 
Дійсно, що спочатку треба цей метод добре вивчити!
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Шизофрения кроновируса, от туберкулёза за год гибнет 1,2 млн человек и никаких карантинов никто не объявляет.
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от туберкулёза есть прививки
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У нас таким переливанием можно помимо ковида еще всяких разных трипаков получить букетик. Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко - Цензор.НЕТ 4911 так шо лучше лечится парацетамолом Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко - Цензор.НЕТ 2365
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Дійсно, що спочатку треба цей метод добре вивчити!
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Шизофрения кроновируса, от туберкулёза за год гибнет 1,2 млн человек и никаких карантинов никто не объявляет.
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За год и без карантина, а сколько умерло уже от короновируса (не вдаваясь в подробности, о которых написано в статье), с карантином и не за год?
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Каждому выхдоровшему тогда стоит пару раз покашлять и чихнуть на больного.. делов то.. а то плазма.. реконвалесценция.. патофизиология.. слов умных много, толку пока никакого
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Разве Рада не разрешила обходить протокол?
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У неё есть только право плевать на Конституцию...
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это будет как сострадательная терапия... подтвержденных результатов нет...
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ЗАТО ВСЯКУЮ ХИМИЮ МОЖНО ИСПЫТЫВАТЬ НА ЛЮДЯХ.
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Это типа :Как студенту, уже лучше , но пока два.
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помню цензор публиковал новость что в росии тоже будут пытаться использовать плазму и высмеивал эту новость, теперь же все это подаеться с нормальной стороны,цензор такой цензор
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Значит лить импортную химиятерапию в наших коновальный можно, а плазму - табу?...
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Сначала богатые подонки разворовали страну, украли народные деньги , а сейчас высосут нашу кровь ? (
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? плазму в тяжелых случаях? а почему случай тяжелый? - не хватает кислорода и от этого страдают все органы... : сердечная недостаточность , тромбозы ... может стоит кровь пациента насыщать кислородом( Экстракорпоральная мембранная оксигенация) чтоб не доводить до серьезных случаев и применять антитромбические препараты?
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