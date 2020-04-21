 В Германии ученые выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, к такому выводу пришел ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в данный момент в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии.

Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен слаб. Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами, поясняет Оген. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше. Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

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Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Уже давно известно, что он способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.

Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

По состоянию на утро 21 апреля Киев снова вернулся в список городов с самым загрязненным воздухом. Столица Украины заняла 6 место, индекс QIAir - 153.