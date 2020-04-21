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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 В Германии ученые выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

Высокие показатели смертности от вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания COVID-19, возможно, напрямую связаны уровнем диоксида азота в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, к такому выводу пришел ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник, 20 апреля, показывают, что в тех регионах, где ранее фиксировался высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, смертность от COVID-19 оказалась выше.

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в данный момент в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии.

Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен слаб. Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами, поясняет Оген. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше. Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

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Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Уже давно известно, что он способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.

Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

По состоянию на утро 21 апреля Киев снова вернулся в список городов с самым загрязненным воздухом. Столица Украины заняла 6 место, индекс QIAir - 153.

Источник: https://censor.net.ua/n3190341
 
   
 Топ комментарии
 
Недарма кацапи підпали організовують по всіх країні...
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Британські вчені виявили, що сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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Понятное дело, дышите плохим воздухом, пьёте загрязнённыую воду. едите хреновые продукты...всё это ослабляет Иммунитет и соответсвенно вероятность заболевания и осложнения. Вот уж научное достижение!
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Недарма кацапи підпали організовують по всіх країні...
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аааа,так вот откуда пожары по расписанию,Михалыч..
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а от полнолуния не зависит???? обуздать пандемию это как-то поможет?...
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Британські вчені виявили, що сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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Понятное дело, дышите плохим воздухом, пьёте загрязнённыую воду. едите хреновые продукты...всё это ослабляет Иммунитет и соответсвенно вероятность заболевания и осложнения. Вот уж научное достижение!
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але це ж вперше пов'язали з короновірусом.
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уже неплохо - осталась ерунда:
температура, давление, свет, звук, влажность + - поправки на ультрафиолет с микроволнами
и мы пракрически у цели....
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Ничего удивительного, там где тонко там и рвется. больные легкие.
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Лишилось тільки дочекатись коли англійські вчені виявлять зв'язок між смертями та вірусом в наявності людей...
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хоть бы немцы уже дурить перестали - а то загрязнение воздуха еще кому помогало....
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Следующим мировым лидером станет тот,кто скажет :
"Я избавлю вас от химеры большевизма короновируса"..
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а можна ще зробити інший висновок, повітря брудне де ? де найбільше населення... тому там і смертність більша... і ніяког овідношення до рівня забруднення вірс не має а лише до густоти населення.
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у нас болеют больше те, кто ходит в гундяевскую церковь.
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А после пасхи половина из них "преставится".
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл

І да.Завдяки "термосу" який Україна отримала завдяки ПП,щас заражених в рази менше.
Якби не Томос,зараза вже гуляла б як мінімум у половини країни.
Але ви ж тупа всрата худоба,цього і не зрозумієте.
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после томоса верующих МП не сильно и меньше стало.
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Ще пару місяців і вони таки почнуть знаходити в "померлих від коронавірусу" онкології, інфаркти та інсульти - не про тих кремлівська коняка проржала "дебилы бл@" ... Ой не про тих ...
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Тут и медиком быть не обязательно - качество воздуха даже для здоровых людей имеет значение, а уж для больных легких тем более.
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Ця стаття показує на те, що влада штучно підвищує ризики захворіти коронавірусом українців, коли за домогою інформаційної брехні загнала людей по душним квартирах. Я встановив в кімнаті датчик вуглекислого газу і спостерігав за підвищенням його концентрації . Коли концентрація доходила до межі вмикав вентиляцію. Але в нас практично ніхто не проводить виміри концентрації вуглекислого газу і цим наражаються підхватити різні хвороби.
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В Києві останній тиждень була альтернатива - або дихати вуглекислим газом в квартирі, або відкрити вікно і дихати димом від пожеж. Вуглекислим безпечніше.
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та да...дим від пожеж був дуже несмачним, навіть вонючим.
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А еще разрешите опубликовать исследования о количестве онкологических заболеваний и аллергий в зависимости от автомобильных выбросов.
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Значить пожари навколо Києва це не випадковість а цілеспрямована диверсія для підсилення ураження коронавірусом. Враховуємо й те, що напередодні Великодня, коли народ масово йде святити паски саме у монастирях гундяєвського сатанату почався спалах інфекції й попи закликали народ іти причащатись і дітей приводити. Створювались умови для масового розповсюдження зарази.
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просто вони - московський патріархат вирішив чогось із незрозумілих причин стати сектою самогубців, чим порушив одну із 10 заповідей, тобто, взяв на себе смертний гріх.
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