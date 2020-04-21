 Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы правительство думало на два шага вперед и заботилось об интересах государства, самое время закупить в государственный резерв обесцененную в мире нефть, за которую если вывезти в мае - производители еще и доплатят. Емкости для хранения у нас есть - на всех НПЗ, работающих и не работающих; есть большое подземное хранилище для топлива и в Минобороны на Полтавщине", отметил политик.

Гриценко также привел в качестве примера Беларусь, где "Лукашенко начал скупать нефть еще пару недель назад, когда ее торговали по $2 за баррель".

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Напомним, цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.