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 Политика Украины, Экономика
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 Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" и экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко призвал правительство использовать момент и начать скупать обесцененную в мире нефть, за которую могут еще и доплатить.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы правительство думало на два шага вперед и заботилось об интересах государства, самое время закупить в государственный резерв обесцененную в мире нефть, за которую если вывезти в мае - производители еще и доплатят. Емкости для хранения у нас есть - на всех НПЗ, работающих и не работающих; есть большое подземное хранилище для топлива и в Минобороны на Полтавщине", отметил политик.

Гриценко также привел в качестве примера Беларусь, где "Лукашенко начал скупать нефть еще пару недель назад, когда ее торговали по $2 за баррель".

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Напомним, цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190340
 
   
 Топ комментарии
 
а хто має думати ?
зелений лошок, тріпач ізиком ?
чи зрадники, які обсіли навколо нього ?
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О, палковник вылез, филантроп и гроссмейстер.темный кардинал зеленского
Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8359
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"Думала". Зелёная плесень только хреном на рояле и воровать может.
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А звездіти? Звездіти зелена пліснява може навіть краще, ніж Пєця-Мародер!
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Толян заговорив. А чому так довго мовчав? Де твій дружбан садовий? Ви там ради сміттю у Львові разом не дали, а тут хочете купувати нафту. Я думаю, що пропонуєш купувати у засрашки? Щоб вона не здохла раніше часу, чи все таки у арабів? Бери відра і йди. А де будете пане зберігати нафту і де переробляти? У Бені?
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Толлля!!! З дешевої нафти не зрубиш гешефту!!!!
Ну прям, як дитина...
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Для недоумка Гриценка - цена этой нефти прямо с нефтевышки. Чем и как он думает транспортировать эту нефть в Украину???
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возить нечем - весь флот продали давно. зато кто-то себе яхты купил.
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Это могут сделать только олигархи или бизнесмены с других стран.
Теперешняя власть ни на что не способна.
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Этот почувствовал слабость Зе и начал уже пиарится как и Смешко.
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Есть еще один нюанс. Таки нефть по такой цене есть, но как в магазинах на распродажах "количество товара ограничено". Мы с вами, когда смотрим на графики, видим только цену, которая меняется, но не видим объемов предлагаемого товара. А это очень важно. То есть, какой-то объем таки можно купить по этой цене, но не следует говорить о четких числах.

Вот взять российскую нефть и природный газ - они только условно торгуются на бирже, все основные контракты проходят через внебиржевой рынок. Их регистрируют на бирже для порядка, но заключение контрактов происходит путем переговоров между поставщиком и покупателем, а не в ходе электронных торгов. На электронных торгах большинство - трейдеры-спекулянты, задача которых торговать по разнице цены. Там есть сделки, которые открываются и закрываются за доли секунды. Фактически одни другим продают воздух, кто-то зарабатывает, кто-то теряет, а биржа получает свои процентики с каждой сделки.

То есть нефть, как реальный товар, а не перепокупка-перепродажа контрактов, реагирует на ситуацию на бирже, но без видимости какие партии предлагаются к поставке, мы видим только цену.

Ну это как акции. Компания, выпустившая акции на биржу, получает доход с их продажи только в момент первичной продажи. Допустим, продали 10 миллионов акций по 100 долларов, заработали 1 миллиард долларов. Если далее цена акции повысится до 200 долларов, компания ничего с этого уже не получит. Только если в ее распоряжении есть еще акции и она их тоже решит продать. Получит больше денег, но увеличит долю владения компанией посторонними людьми.
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