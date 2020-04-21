 Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы правительство думало на два шага вперед и заботилось об интересах государства, самое время закупить в государственный резерв обесцененную в мире нефть, за которую если вывезти в мае - производители еще и доплатят. Емкости для хранения у нас есть - на всех НПЗ, работающих и не работающих; есть большое подземное хранилище для топлива и в Минобороны на Полтавщине", отметил политик.
Гриценко также привел в качестве примера Беларусь, где "Лукашенко начал скупать нефть еще пару недель назад, когда ее торговали по $2 за баррель".
Напомним, цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.
Ну прям, як дитина...
Теперешняя власть ни на что не способна.
Вот взять российскую нефть и природный газ - они только условно торгуются на бирже, все основные контракты проходят через внебиржевой рынок. Их регистрируют на бирже для порядка, но заключение контрактов происходит путем переговоров между поставщиком и покупателем, а не в ходе электронных торгов. На электронных торгах большинство - трейдеры-спекулянты, задача которых торговать по разнице цены. Там есть сделки, которые открываются и закрываются за доли секунды. Фактически одни другим продают воздух, кто-то зарабатывает, кто-то теряет, а биржа получает свои процентики с каждой сделки.
То есть нефть, как реальный товар, а не перепокупка-перепродажа контрактов, реагирует на ситуацию на бирже, но без видимости какие партии предлагаются к поставке, мы видим только цену.
Ну это как акции. Компания, выпустившая акции на биржу, получает доход с их продажи только в момент первичной продажи. Допустим, продали 10 миллионов акций по 100 долларов, заработали 1 миллиард долларов. Если далее цена акции повысится до 200 долларов, компания ничего с этого уже не получит. Только если в ее распоряжении есть еще акции и она их тоже решит продать. Получит больше денег, но увеличит долю владения компанией посторонними людьми.