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Все про:Кабмин (12024) пожар (4138) Зона отчуждения (179) Геращенко Антон (1070)

 На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина, - Геращенко

Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в случае недостатка средств, они выделяются из резервного фонда Кабмина.

"Так на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением КМУ было выделено - 100 миллионов гривен. В тоже время в Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее", - рассказал он.

Геращенко отметил, что логика простая - лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы.

"Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей. Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3190338
 
 
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То что выделили это хорошо. Главное чтоб до ребят мчсников дошли деньги, а не распилили "по пути" следования .
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Диверсии по заказу рашки, как и минирования по всей стране. Особенно дорого считается чернобыльскую зону подпалить
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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на коронавірус не вистачає - у тут ще і пожежі........чума зелена
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На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделен - Геращенко!
оце б було слушним рішенням! На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2887
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Геращенко опять вес наберет. Остановитесь!
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"Спасибо, Геращенко!" - это краткая речь Авакова, комментирующего транш его ведомству... На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1166
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"решением КМУ было выделено - 100 миллионов гривен" - может поджоги из за этих 100млн и были сделаны? Надеюсь, что нет, но нужно проверить!Источник: https://censor.net.ua/n3190338
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На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина.

Фух, ну теперь хоть понятно зачем поджигали На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8662
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когда пожарники спят и получают зарплату, это нормально а когда чп ........... дайте бабла. это как понять
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якби було застрелено пару-трійку паліїв - це обійшлося би дешевше - вартість десяток патронів+ вартість кремації ублюдків. І всі витрати.
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А сколько в этом резерве осталось? А ещё весна не кончилась!
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